La maman de bébé Delainey de Brandon Gomes, star de Siesta Key, a toujours voulu qu’il soit impliqué dans la vie de son fils même après l’avoir bloquée

La maman de bébé de Brandon Gomes, la star de SIESTA, Delainey Shea, a «toujours voulu» qu’il soit impliqué dans la vie de leur fils, même après qu’il ait bloqué ses tentatives de l’atteindre pendant sa grossesse.

Brandon, 26 ans, partage son fils Quincy, qui aura 1 an en juin, avec Delainey, 24 ans.

Delainey a fait ses débuts lors de la première de la saison Siesta Key

Sur la saison dernière Siesta Key retrouvailles, il a été révélé Brandon a trompé sa petite amie Camilla Cattaneo avec Delainey.

Lorsqu’elle l’a informé qu’elle était enceinte de son enfant, il l’a bloquée.

Dans une interview exclusive avec The Sun, Delainey a révélé qu’elle «a toujours voulu qu’il soit dans la vie de notre fils» malgré son camouflet.

Il a dit: «J’espérais qu’il voudrait venir. J’ai essayé de le contacter plusieurs fois. J’avais contacté sa mère puis sa famille. Son manager m’a recontacté puis Brandon nous a finalement rencontrés.

«C’était bon de les voir ensemble. Il avait trois mois quand ils se sont rencontrés.

Delainey a déclaré à propos du moment où Brandon l’a bloquée: « J’ai juste essayé de me concentrer sur une grossesse en bonne santé. »

L’étudiante diplômée en ergothérapie a déclaré qu’elle continue de coparentalité son fils aujourd’hui, car sa situation est «unique».

Elle a poursuivi: «Nous nous soutenons les uns les autres. Je suis maman à plein temps et Brandon apprend à être papa. C’est un peu là où nous en sommes aujourd’hui. Je soutiens tout ce qu’il fait pour son travail et je suis très favorable à cela.

Delainey a déclaré à propos de ce à quoi les fans pourraient s’attendre pour le reste de la saison: «Nous nous soutenons les uns les autres et apprenons à être parents ensemble. Peut-être que nous verrons un peu de cela.

Le natif du sud de la Floride a été félicité pour l’allaitement lors de la première de la saison.

Elle a déclaré à propos du soutien des téléspectateurs: «J’ai adoré qu’ils me montrent l’allaitement à la télévision. C’est quelque chose que j’apprécie et que j’encourage. Grâce à mon école et à la télévision. Beaucoup de fans m’ont dit que je rendais les mamans heureuses partout dans le monde. C’est un si bon sentiment de promouvoir cela, donc j’étais heureux que cela ait été montré.

Sur le première de la saison, Delainey a fait ses débuts avec leur fils Quincy, qui apprend juste à marcher.

Delainey a déclaré: «Je suis fier du chemin parcouru dans la vie de Quincy. Vous a appris à changer sa couche… »

Brandon a répondu: «Je suis nouveau dans ce domaine. Je n’étais pas là pendant toute la grossesse et les premiers mois où il était en vie. Je ne veux pas que vous preniez mes nouvelles à ce sujet car je ne donne pas la priorité ou je suis mal à l’aise. Je suis juste nouveau et j’essaye de me lier avec lui.

À la réunion, Brandon a dit de la situation: «J’ai pris de très mauvaises décisions. C’est sur moi. J’en suis responsable.

«… J’ai blessé certaines personnes qui étaient les plus fidèles – je parle de Camilla, la meilleure petite amie que j’aurais pu avoir.

Il a poursuivi: «Je vais intensifier et je vais être le meilleur homme que je puisse être. Je ne vais pas fuir le gamin. Je ne vais pas faire grandir l’enfant sans savoir qui est son père.

Brandon a commencé à s'impliquer dans la vie de son fils à l'âge de trois mois