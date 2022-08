La maman de bébé de Nick Cannon dit qu’il crée “Gen C”

Alors que la nouvelle de la dernière grossesse se répandait, De La Rosa a publié une vidéo du comédien Brian Moller sur son histoire Instagram taquinant Cannon pour avoir plus d’une femme enceinte à la fois.

De La Rosa a ri du clip en disant;

Une source raconte HE que l’ancien animateur de “America’s Got Talent” n’a aucun problème avec la mère de ses enfants.

Bien que les gens ne soient pas d’accord avec sa vision non traditionnelle de la paternité, il semble que toutes les parties impliquées soient heureuses et prospères.

“Les mères des enfants de Nick Cannon sont pour la plupart cordiales et respectueuses les unes envers les autres”, a révélé la source. “Ils s’en tiennent principalement à leurs propres familles et à ce qui les concerne directement.”

“Les mères entretiennent d’excellentes relations avec Nick et il fait de son mieux pour tout équilibrer, réserver du temps à tout le monde et s’assurer que chaque mère et leurs enfants se sentent spéciaux, importants et aimés”, a expliqué la source.