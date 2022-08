La maman d’Archie Battersbee dénonce «l’exécution chorégraphiée» du NHS alors que le système de survie de l’enfant est sur le point d’être désactivé

Hier, la mère au cœur brisé d’ARCHIE Battersbee a fustigé son “exécution chorégraphiée” après que les juges ont décidé que les médecins pouvaient éteindre son assistance respiratoire à partir de midi aujourd’hui.

Le jeune de 12 ans – retrouvé inconscient après un défi en ligne apparent – ​​est diagnostiqué comme «mort du tronc cérébral».

La maman au cœur brisé d’Archie Battersbee, 12 ans, a fustigé son exécution chorégraphiée, sur la photo: Archie avec son père Paul Crédit : Entreprise

Cela survient alors que les juges ont décidé que les médecins pouvaient désactiver son assistance respiratoire à partir de midi aujourd’hui

Il est dans un coma profond et son corps ne peut pas fonctionner sans soutien.

Les juges de la cour d’appel ont jugé que le garder en vie était contraire à son intérêt supérieur et ont rejeté l’affirmation de ses parents selon laquelle l’arrêt du traitement était une violation de ses droits humains.

Hier soir, les espoirs d’une percée s’estompaient pour la mère d’Archie, Hollie Dance, et son père, Paul Battersbee, alors qu’ils étaient assis à son chevet au Royal London Hospital, dans l’est de Londres.

Le couple a déclaré qu’il irait devant la Cour suprême, même si celle-ci avait refusé d’entendre un appel antérieur.

Mme Dance a déclaré: «Nous avons fait une promesse à Archie, nous nous battrons jusqu’au bout. Et Archie se bat toujours.

« Si demain est le dernier jour, qu’il en soit ainsi, mais nous allons saisir la Cour suprême.

«J’ai à cœur l’intérêt supérieur de mon fils – Paul et les frères et sœurs – personne d’autre n’a à cœur l’intérêt supérieur d’Archie.

“Et je dis, et je le maintiens toujours, le meilleur intérêt d’Archie serait de laisser à cet enfant le temps de récupérer.

“S’il ne récupère pas, il ne récupère pas, mais laissez-lui le temps de récupérer.”

Mme Dance a déclaré que l’hôpital lui avait remis une lettre samedi soir avec “l’exécution chorégraphiée” d’Archie.

Elle a déclaré: «Il n’y a pas eu de réunion, je me suis assis et je me suis cassé doucement. On nous a remis la lettre et nous sommes juste partis pour faire face à nos propres sentiments.

“Ça a été très épuisant. Le niveau de stress est à son comble. C’est très déchirant. Ces derniers mois ont été très durs, des montagnes russes émotionnelles.”

Archie a été retrouvé chez lui à Southend, Essex, le 7 avril avec une « ligature » autour du cou.

Sa mère pense qu’il faisait le “Blackout Challenge”, une cascade TikTok qui encourage les gens à hyperventiler jusqu’à ce qu’ils s’évanouissent.

Mme Dance a déclaré: «S’il vous plaît, s’il vous plaît, parents, ayez la conversation avec vos enfants parce que je sais qu’il y a un tout nouveau lot de défis en ligne.

Je ne veux pas qu’un parent ait ce que nous avons vécu et je ne veux certainement pas voir d’autres enfants perdre la vie. Mme Danse

“S’il vous plaît, ayez ces discussions avec vos enfants. Je ne veux pas qu’un parent ait ce que nous avons vécu et je ne veux certainement pas voir d’autres enfants perdre la vie.”

Les médecins disent qu’Archie est en état de mort cérébrale, maintenu en vie uniquement par ventilation mécanique et parce qu’il est alimenté par un tube.

Une fois le système de survie retiré, ils disent qu’il mourra “presque immédiatement”.

La Cour d’appel a appris qu’Archie avait perdu beaucoup de poids et que son cœur et ses organes étaient “en train de se fermer”.

Le juge Sir Andrew McFarlane a déclaré: “Les options devant le tribunal ont toujours été difficiles.”

Les parents d’Archie ont fait valoir que son traitement devait se poursuivre afin que les Nations Unies puissent enquêter pour savoir si ses droits humains seraient violés par son retrait.

Mais M. McFarlane a jugé que la décision du tribunal était conforme à la Convention européenne des droits de l’homme et a déclaré que le Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU n’avait aucun statut dans la législation britannique.

Les parents d’Archie sont soutenus par le Christian Legal Centre.

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré: “Nous reconnaissons que c’est une période exceptionnellement difficile pour la famille d’Archie Battersbee.”