La « maman CULTE » Lori Vallow a été condamnée à un traitement car elle n’est « pas apte » à subir son procès pour avoir prétendument assassiné ses deux enfants.

L’homme de 47 ans a subi une évaluation psychologique le 8 mars après que son « aptitude à poursuivre » a été remise en question par son avocat.

Vallow a comparu devant le tribunal mercredi alors qu’elle était inculpée de plusieurs chefs d’accusation

Chad Daybell a également comparu devant le tribunal mercredi Crédit : Méga

« L’évaluation complète a déterminé qu’à l’heure actuelle, le défendeur n’est pas compétent pour procéder et recommande un traitement réparateur », indiquent les documents.

L’accusation conteste les résultats du rapport, qui ont été déposés sous scellés.

En attendant, l’ordonnance du juge restera en vigueur « dans l’attente de la détermination de la question de compétence ».

Cela survient quelques jours seulement après que Vallow et Daybell, un ancien pasteur, ont été inculpés par un grand jury d’accusations de meurtre au premier degré dans la mort de ses enfants Joshua « JJ » Vallow, 7 ans, et Tylee Ryan, 16 ans.

L’homme de 47 ans a subi une évaluation de ses compétences le 8 mars après que son « aptitude à continuer » a été remise en question par son avocat Crédit : AP

JJ, sept ans, a disparu en septembre 2019 après avoir été retiré de l’école par sa mère Crédit : Service de police de Rexberg

Tylee, 17 ans, a été vue vivante pour la dernière fois à la même époque dans le parc national de Yellowstone avec des membres de sa famille, dont son frère Crédit : Service de police de Rexberg

Le couple a également été accusé d’une multitude d’autres accusations, notamment de complot en vue de commettre un meurtre au premier degré et un vol qualifié en lien avec la mort des enfants.

Chad Daybell a également été inculpé de la mort de son ex-femme, Tammy Daybell. Les deux font face à des accusations de complot en vue de commettre un meurtre dans la mort de Tammy.

Le couple a tous deux comparu devant le tribunal mercredi pour être officiellement inculpé de plusieurs nouvelles accusations liées au meurtre des deux enfants de Vallow et de l’ex de Daybell.

Daybell a entendu ses accusations de meurtre lues au tribunal, tandis que Vallow a reçu une continence après que le juge Boyce a suspendu l’affaire.

S’ils sont reconnus coupables, Vallow et Daybell risquent la prison à vie ou la peine de mort.

Les restes des enfants ont été retrouvés enterrés sur les propriétés de Daybell des mois après avoir été vus vivants pour la dernière fois Crédit : AP

Quelques heures plus tôt, le service de police de Chandler a annoncé qu’il avait également soumis un nouveau complot en vue de commettre une accusation de meurtre au premier degré contre Vallow concernant la mort de Charles Vallow.

Charles Vallow est l’ex-mari de Lori qui a été tué par balle par son frère en 2019. Le frère de Vallow, Alex Cox, a affirmé qu’il avait tiré sur Charles en état de légitime défense.

Chandler PD a recommandé que Vallow soit inculpé de complot en vue de commettre un meurtre au premier degré.

L’accusation a été déposée auprès du bureau du procureur du comté de Maricopa en Arizona, qui déterminera s’il y a lieu de procéder.

Vallow est photographié avec JJ peu de temps avant sa disparition Crédit : AP

Les deux enfants de Vallow ont été vus vivants pour la dernière fois en septembre 2019, peu de temps après son déménagement de l’Arizona à l’Idaho pour vivre avec le Tchad.

Le couple s’est enfui à Hawaï lorsque les flics ont commencé à faire pression sur Vallow pour savoir où se trouvaient Tylee et JJ.

Vallow a maintenu que ses enfants étaient en sécurité et vivaient avec des membres de sa famille en Arizona.

La police a effectué un contrôle de bien-être, mais n’a trouvé aucune trace de ses enfants.

Elle a été arrêtée en février 2020 pour avoir déserté et abandonné ses enfants.

Un peu plus de quatre mois plus tard, les corps de JJ et Tylee ont été retrouvés enterrés dans l’arrière-cour de Daybell dans le comté de Fremont, Idaho.

Daybell est photographié devant le tribunal mercredi Crédit : Youtube/Juge Faren Eddins

Un acte d’accusation publié mercredi a affirmé que Vallow avait continué à encaisser les prestations de sécurité sociale de ses enfants pendant des mois après leur assassinat.

Elle a transféré les paiements de la sécurité sociale du compte de sa fille au sien à la mi-août 2019. Elle aurait ensuite continué à percevoir à tort des chèques d’aide à la sécurité sociale d’une valeur de 1 000 $ pendant cinq mois pour JJ et Tylee.

Les deux enfants recevaient des prestations de « survivant », qui donnent droit aux enfants d’un parent décédé jusqu’à la moitié des prestations de retraite de leurs parents.

Le père adoptif de JJ – et le quatrième mari de Lori – Charles Vallow est décédé en juillet 2019.

Le père de Tylee – le troisième mari de Lori – Joseph Ryan est décédé en avril 2018.

Les deux enfants recevaient des prestations de « survivant », qui donnent droit aux enfants d’un parent décédé jusqu’à la moitié des prestations de retraite de leurs parents

Daybell a également augmenté les prestations d’assurance-vie de sa première femme jusqu’au maximum autorisé en vertu de la police des semaines avant son décès et a fini par recevoir un paiement de 430 000 $, selon les documents.

On pensait à l’origine que Tammy Daybell était due à des causes naturelles, mais les enquêteurs ont rouvert l’affaire et son corps a ensuite été exhumé en décembre 2019.

Les enfants de Vallow, quant à eux, auraient été tués à deux dates distinctes en septembre 2019.

Le couple aurait planifié leur meurtre près d’un an plus tôt, les accusations de complot remontant à octobre 2018.

Le couple fait également face à des accusations dans le meurtre présumé de Tammy Daybell (à droite)

Le frère de Vallow, Alex Cox, est nommé co-conspirateur dans les trois décès, l’acte d’accusation indiquant qu’il existe d’autres co-conspirateurs présumés qui sont « à la fois connus et inconnus » des procureurs.

Il est décédé subitement en décembre 2019, le lendemain de l’exhumation du corps de Tammy.

L’acte d’accusation allègue que Cox est allé à Daybell le 9 octobre 2019 et a tenté de tirer sur Tammy ce jour-là.

Plus tard dans la nuit, Tammy a appelé la police pour dire qu’un « homme masqué » avait tiré sur elle avec un « pistolet de paintball ».

Dix jours plus tard, Chad Daybell a déclaré avoir trouvé sa femme morte dans leur lit, l’acte d’accusation alléguant que Cox se trouvait dans « un parking d’église à environ 4 km de la résidence Daybell dans la nuit du 18 octobre 2019 ».

Le document ne donne aucun détail sur la façon dont les trois victimes ont été tuées, cependant, il affirme que Vallow et Daybell « approuvent[d] et épouser[d] croyances religieuses dans le but de justifier ou d’encourager l’homicide » des trois victimes.