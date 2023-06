La maman adolescente Paris Mayo qui a étouffé un petit garçon avec du coton avant de jeter son corps dans un sac poubelle est emprisonnée pour meurtre

Une adolescente qui a accouché à l’âge de 15 ans puis a étouffé son bébé avant de jeter son corps dans un sac poubelle a été emprisonnée pour meurtre.

Paris Mayo, aujourd’hui âgée de 19 ans, avait pris un bain chaud en pensant qu’elle avait des douleurs menstruelles lorsqu’elle est entrée « de manière inattendue » en travail.

Paris Mayo a assassiné son nouveau-né Crédit : Facebook

Elle a donné naissance au bébé, nommé Stanley, dans le salon de sa maison familiale à Ross-on-Wye, Herefordshire, tandis que sa mère s’occupait de son père malade à l’étage.

Mayo a ensuite agressé le bébé en utilisant peut-être son pied pour lui fracturer le crâne, avant de lui enfoncer des boules de coton dans la gorge pour l’étouffer lorsqu’elle a réalisé qu’il était toujours en vie.

Elle a maintenant été emprisonnée à vie avec un minimum de 12 ans après avoir été reconnue coupable de meurtre.

Le tribunal de la Couronne de Worcester a appris qu’après avoir tué le bébé, Mayo a envoyé un message à son frère aîné en disant: « Quand tu sors, peux-tu mettre le sac noir à la poubelle, il est juste plein de malades de la nuit dernière, s’il te plaît. »

Mais quand la mère de Mayo a regardé à l’intérieur, elle a crié hystériquement « il y a un bébé dans le sac ».

Dans un 999 de dix minutes, on pouvait entendre la mère sangloter de manière incontrôlable et vomir à plusieurs reprises.

Elle a dit aux opérateurs : « Ma fille de 16 ans vient d’accoucher la nuit dernière. Je ne savais pas.

« Je ne sais pas quoi faire. »

Lorsqu’on lui a demandé si le bébé respirait, la mère de Mayo a dit « oui » mais s’est corrigée et a dit : « Non. Non. »

Elle a ensuite répondu: « Oui. Oui », et a fondu en larmes lorsqu’on lui a demandé si Stanley était mort.

« C’est un garçon », a-t-elle ajouté.

Alors que l’opérateur attendait brièvement qu’un ambulancier se joigne à l’appel du 999, on a pu entendre la mère de Mayo demander à sa fille : « Pourquoi ne m’as-tu pas dit ? Pourquoi ne m’as-tu pas dit ? Pourquoi ne m’as-tu pas dit ?

« Tu aurais pu me le dire. Tu aurais pu me le dire, Paris. »

Elle a ensuite dit à l’ambulancier: « Ma fille a accouché la nuit dernière et elle ne me l’a pas dit. Et il ne respirait pas quand elle a accouché.

« Elle pensait qu’il était mort alors elle l’a caché. »

Lorsqu’on lui a demandé de quelle couleur était Stanley, la mère de Mayo a répondu: « Non. Il a juste froid. Il a froid. Il a froid. »

Elle a ajouté: « Je l’ai enveloppé. »

La mère a de nouveau pleuré de façon incontrôlable en décrivant le bébé Stanley comme raide.

Les ambulanciers sont arrivés et ont trouvé Mayo dans la maison assise avec sa mère tenant le bébé, qui était « enveloppé dans un drap » et ne montrait aucun signe de vie.

L’adolescente a dit qu’elle ne savait pas qu’elle était enceinte et que le bébé était « tout à coup sorti ».

Elle avait espéré que sa mère penserait que le nouveau-né était des « déchets » et « le jetterait ».

Mayo a ensuite été entendu demander « Est-ce ma faute? Ai-je fait cela? », Et plus tard « C’est ma faute, c’est ma faute » alors que la famille se rendait à l’hôpital.

Une fois sur place, un policier l’a entendue dire « Je déteste le cri du nouveau-né ».

Le tribunal a appris que le bébé Stanley était né à terme ou presque à terme dans la nuit du 23 mars 2019.

Une autopsie a révélé qu’il suffoquait après qu’un morceau de coton ait bloqué son œsophage.

Le matériau avait été enfoncé si profondément dans son cou qu’il n’a été découvert qu’à l’autopsie.

Les médecins ont également découvert que Stanley « avait peut-être subi une grave blessure par écrasement à la tête des côtés opposés, par exemple sous son pied ».

Il avait deux grandes fractures complexes de chaque côté du crâne, à la suite d’une blessure infligée et « non accidentelle », causée par un « traumatisme contondant », ont conclu les médecins.

Un néonatologiste consultant a découvert qu’avec « une intervention médicale opportune… on aurait pu s’attendre à ce qu’il survive ».

Mayo affirme que le bébé ne bougeait pas ou ne respirait pas après l’accouchement et qu’elle a utilisé du coton pour nettoyer les « trucs » qui sortaient de sa bouche.

Elle a dit aux officiers: « Je ne me souviens pas d’avoir mis cinq morceaux là-dedans et je n’ai pas enfoncé mes doigts dans sa gorge et les y ai mis.

« Je paniquais et je ne savais tout simplement pas quoi faire d’autre, et c’est la première chose qui m’est venue à l’esprit, mais je ne les ai pas poussés là-bas, j’ai peut-être paniqué, mais je ne suis pas stupide … ce n’est pas ce que j’aurais voulu. »

Mayo a pleuré car elle a été reconnue coupable de meurtre la semaine dernière Crédit: Police de Mercie Ouest

La maman avait « soudainement » accouché à la maison Crédit : Facebook

Elle a étouffé le bébé avec du coton Crédit : Facebook