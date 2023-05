Une mère adolescente accusée du meurtre de son fils nouveau-né a déclaré à la police qu’elle « s’était endormie directement » après l’avoir « embrassé sur le front, [and] délicatement placé dans » un sac poubelle.

Paris Mayo avait 15 ans lorsqu’elle aurait infligé des fractures complexes du crâne et des boules de coton farcies dans la bouche de bébé Stanley au domicile de ses parents dans le Herefordshire en 2019.

L’accusée a maintenant 19 ans et est jugée à Worcester Crown Court, où un jury a entendu aujourd’hui ses entretiens avec la police de Hereford dans la nuit du 23 mars.

On pense que son fils a vécu un peu plus de deux heures, selon The Crown, qui affirme que Mayo a causé ses fractures du crâne avec son pied.

Mais Mayo a déclaré aux jurés aujourd’hui que son bébé ne montrait aucun signe de vie et qu’il était né avec « du sang qui sortait de sa bouche ».

Le tribunal a entendu Mayo déclarer dans ses entretiens avec la police, qui ont été lus à haute voix aujourd’hui, qu’elle avait accouché seule dans le salon et qu’elle ignorait qu’elle était enceinte.

Mayo a été interrogée le 3 avril 2019, ses réponses ont été lues aux jurés par l’avocate Chloe Ashley aujourd’hui.

Le tribunal a appris qu’elle avait dit à la police qu’elle était probablement « dans le déni » d’être enceinte alors qu’elle étudiait la garde d’enfants et qu’elle était enceinte à l’époque.

Elle a décrit avoir ressenti des crampes douloureuses pendant deux jours, puis à 21h30, elle a accouché après que ses parents se soient couchés.

« Quand j’étais debout, j’ai eu une douleur aiguë, j’ai mis ma tête sur mes bras et j’ai entendu quelque chose faire du bruit – on pouvait entendre quelque chose toucher le sol », a-t-elle déclaré.

« Quand j’ai vu le bébé, il était par terre, j’ai vu que son cordon ombilical était autour de sa gorge, il ne pleurait pas, ne faisait aucun bruit, il ne bougeait pas, il n’avait pas la couleur d’un bébé normal. »

Le tribunal a appris qu’elle avait dit aux policiers qu’elle avait placé le nouveau-né sur un tapis pour obtenir de l’eau et une serviette, mais a remarqué que Stanley « avait du sang qui sortait de sa bouche ».

Mayo a déclaré qu’elle avait placé les boules de coton trouvées dans la bouche de Stanley pour « absorber » le sang.

« Je savais que je ne pouvais pas l’aider, je savais qu’il n’allait pas revivre, alors j’ai juste essuyé tout ce sang et je l’ai laissé (le coton) là-dedans (sa bouche)… pour qu’il absorbe tout le sang », dit-elle.

« Mon doigt entier n’est jamais entré dans sa bouche.

« J’aurais pu être un peu rude ou quelque chose comme ça, ils auraient pu descendre (dans sa gorge) comme ça », a entendu le tribunal lors de son entretien.

Elle a ajouté: « J’étais tellement épuisée et fatiguée, c’est là que je me suis relevée, je suis allée à la cuisine et c’est là que j’ai eu le sac pour le mettre.

« Comme un sac noir. Je ne sais pas pourquoi je voulais juste que tout soit fini. »

Mayo a déclaré: « Je ne l’ai pas ramassé et je l’ai juste jeté là-dedans, parce que c’est horrible.

« Je l’ai ouvert et je l’ai posé sur le sol pour qu’il ne tombe pas dedans ou ne se blesse pas, je l’ai soulevé et je l’ai câliné au revoir.

« Il ne faisait toujours rien.

« Je l’ai embrassé sur le front, je l’ai doucement placé là-dedans (et) j’ai mis le placenta à côté de lui.

« Je l’ai attaché (le sac). Je l’ai ramassé par le bas où il se trouvait, je suis passé devant la porte d’entrée et j’y ai mis le sac. »

Les jurés ont entendu Mayo dire à la police qu’elle était montée se coucher et « s’était directement endormie ».

Lorsqu’on lui a demandé si elle était responsable de la mort de Stanley, elle a répondu : « Non ».

Mayo, de Ruardean, Gloucestershire, nie tout acte répréhensible et le procès, qui devrait durer six semaines, se poursuit.

