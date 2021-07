La maman adolescente Nikkole Paulun partage un rare selfie sans maquillage et révèle que son fils nouveau-né Bodhi était debout « toutes les heures »

TEEN Mom Nikkole Paulun a partagé un rare selfie sans maquillage et a révélé que son fils nouveau-né Bodhi était debout « toutes les heures » et ne fermait pas les yeux.

La star de télé-réalité a récemment accouché de son troisième enfant un an après avoir fait une fausse couche.

5 La maman adolescente Nikkole Paulun a partagé un rare selfie sans maquillage et a révélé que son fils nouveau-né Bodhi était debout « toutes les heures » Crédit : Instagram/Nikkole Paulun

5 La star de télé-réalité, mère de trois enfants, a fait une fausse couche en 2020 Crédit : Instagram/Nikkole Paulun

La jeune femme de 27 ans a profité de ses histoires Instagram pour publier le selfie qui la fait regarder la caméra avec ses cheveux en chignon tout en bébé Bodhi se trouve à côté d’elle.

Elle a écrit sur le post: « Il était debout presque toutes les heures – mes yeux sont en feu. »

Nikkole a ajouté: « Nous emmaillotons, utilisons la machine à sons et tout. Il a juste des nuits [sic] où il se réveille toutes les heures en cherchant un sein. »

Le MTV étoile, qui posé nu récemment, elle a précédemment expliqué à quel point elle se sentait fatiguée ces jours-ci, alors qu’elle partageait une vidéo d’elle allaitement Bodhi, notant que c’est « épuisant mais gratifiant » et qu’elle « adore » ça.

MÈRE DE TROIS

Nikkolé a annoncé la naissance de son fils plus tôt ce mois-ci dans un post Instagram.

Elle a partagé une photo d’elle-même et de son mari Kyle Ledda admirant Bodhi à l’hôpital, écrivant : « Le petit garçon est là ! Après 14 heures de travail, nous avons accueilli notre adorable bébé arc-en-ciel hier soir !

« Nous l’avons juste reposé et trempé. Merci beaucoup à tous pour les prières et les félicitations. Il est parfait ! »

Nikkole a également donné naissance à son fils Lyle en 2009 avec son ex en difficulté Josh Drummonds, et six ans plus tard, elle a accueilli sa première fille, Ellie Jade, avec son ex Ryan Rice.

LA TRAGÉDIE DE NIKKOLE

Alors que la star semble clairement parler de son nouveau-né, cela vient après qu’elle perdu un bébé.

Elle a écrit: « Nous étions tellement excités d’annoncer que nous allions avoir un bébé mais malheureusement nous l’avons découvert n’a plus de battement de coeur.

« S’il vous plaît, gardez-nous dans vos prières. Si vous avez manqué une fausse couche + un D&C, j’aimerais parler à des personnes qui ont eu une grossesse réussie. »

Nikkole a conclu: « J’ai le cœur brisé et j’ai tellement peur pour l’avenir. »

5 La jeune femme de 27 ans et son mari Kyle Ledda ont accueilli leur premier enfant ensemble au début du mois Crédit : Instagram

5 Nikkole est également maman de son fils Lyle et de sa fille Ellie Jade Crédit : Instagram/Nikkole Paulun