La maman adolescente Mackenzie McKee qualifiée de «  stupide  » pour avoir partagé un clip anti-Vax qui prétend que «  ne sauve pas réellement des vies  »

MACKENZIE McKee a été confrontée à la réaction des fans qui l’ont qualifiée de «stupide» pour avoir soutenu des comptes anti-vax sur les réseaux sociaux.

le Adolescent maman og la star s’est également battue avec sa co-star Cheyenne Floyd sur des allégations «racistes».

Mackenzie a partagé une vidéo anti-vax[/caption]

Mackenzie, 26 ans, a soulevé quelques sourcils cette semaine lorsqu’elle a partagé un message anti-vax affirmant que le vaccin «ne sauve pas des vies».

La star de télé-réalité a écrit: «Elle l’a dit, pas moi», à côté d’une vidéo TikTok parlant des théories du complot sur les vaccinations.

Le clip en question disait: «Si les vaccins sauvaient réellement des vies, leur prix serait si élevé que vous ne pourriez littéralement pas les payer… vous savez, comme l’insuline.»

Les fans étaient très mécontents de la re-part de Mackenzie, alors qu’ils se précipitaient vers Reddit pour partager leurs opinions sur la question.

«Le dernier non-sens anti-vaxx de Mackenzie», a écrit l’un d’eux en partageant une capture d’écran des preuves.

«Elle est douloureusement stupide!» un deuxième déclamait, tandis qu’un troisième était d’accord: « Ce devrait être un crime d’être aussi stupide. »

«Elle devrait être licenciée pour la désinformation qu’elle répand», a proposé un autre, tandis qu’un cinquième a demandé: «Comment diable quelqu’un qui aime ses enfants peut-il ne pas vouloir se protéger ???»

«Tellement malade de cette b *** h stupide. Bien sûr, c’est une anti-vaxxer », a ajouté un dernier.

Mackenzie a qualifié Kamala Harris de « colorée »[/caption]

Ce n’était pas la première fois que Mackenzie rencontrait une controverse sur ses opinions sociopolitiques.

En janvier, la star de MTV a été qualifiée de «raciste» après avoir appelé le vice-président une femme «de couleur» sur sa page Facebook.

« Non désolé. Il y a beaucoup de femmes extraordinaires dans le monde que mes filles peuvent admirer et voir comme des modèles. Kamala Harris n’en fait pas partie.

«Cela me stupéfie que de toutes les femmes de couleur étonnantes dans ce monde, c’est celle qui fait l’histoire», a écrit la jeune maman.

Cheyenne Floyd a critiqué Mackenzie pour son « ignorance »[/caption]

MTV

Elle a parlé pour « éduquer » son compagnon de casting[/caption]

Alors que beaucoup Maman ado les téléspectateurs ont torréfié la star pour son «ignorance», Cheyenne Floyd, 28 ans, a pris position pour «éduquer» son compagnon de casting.

«Il est temps d’avoir une conversation, une forme, quelque chose à éduquer et à éclairer car l’ignorance est omniprésente», a-t-elle tweeté en réponse.

Une guerre a alors éclaté entre les deux mamans, comme Mackenzie s’en est pris à l’indigène de Californie pour avoir «coupé» le contact avec elle.

«Cheyenne a tweeté que je suis ignorant. Je serais allé vivre avec elle, je serais allé sur son podcast.

Les deux stars de Teen Mom se disputent depuis[/caption]

Mackenzie n’a reçu « aucune sympathie » de Cheyenne[/caption]

«J’ai parlé à Cheyenne et je pensais que les choses allaient être incroyables, mais ce n’était qu’une spirale descendante à partir de là», a-t-elle avoué.

«J’ai dit à Cheyenne:« Je t’aime ». Et son message était: «Je n’ai aucune sympathie pour vous.

« Bienvenue au premier jour d’être mal à l’aise à cause de la couleur de votre peau. »

«Alors si elle me déteste, c’est bien. C’est bien parce que j’ai dit quelque chose d’ignorant, mais je lui ai envoyé un message et lui ai dit que je l’aime », a-t-elle admis.

MTV

Elle a dit à Cheyenne qu’elle « l’aime »[/caption]

Cheyenne n’a pas répondu[/caption]

«J’ai dit ‘Je t’aime, je veux te tenir la main et faire ça avec toi.’ Mais elle a décidé tout de suite et là, elle en a fini avec moi. Me couper. »

Plus tôt cette semaine Mackenzie s’est adressé à TikTok pour claquer «annuler la culture»Et implorez ses fans d’accepter la possibilité d ‘« erreurs ».

Dans un message à toutes les «mamans», elle a déclaré: «Quand vous êtes maman… et que cet enfant fait une petite erreur parce qu’il est humain et c’est ce que font les humains, laissons-nous cela définir tout ce qui les concerne? Est-ce que nous rejetons automatiquement tout le bien qu’ils font… et nous les annulons?

Mackenzie Mckee / TikTok

Mackenzie a critiqué « la culture d’annulation »[/caption]

Mackenzie Mckee / TikTok

Elle a exhorté les gens à autoriser les « erreurs »[/caption]

«Et nous les annulons et ils sont maintenant connus pour la seule erreur qu’ils ont commise et nous faisons exploser cela et nous nous concentrons sur cette petite erreur? Non. Parce que nous sommes plus intelligents que ça… »





Elle a poursuivi: «Alors, pourquoi faisons-nous cela à d’autres personnes? Pourquoi faisons-nous sauter chaque petite erreur qu’ils font et rejetons tout le travail acharné qu’ils font ou rejetons-nous là où il y a vraiment du cœur?

«Pourquoi rejetons-nous toutes les erreurs que nous avons faites et annulons simplement les gens?»