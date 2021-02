La maman adolescente Mackenzie McKee organise une soirée karaoké pour la famille après avoir repris son mari Josh

TEEN Maman Mackenzie McKee a organisé une fête amusante au karaoké pour son mari Josh et leurs trois enfants.

Josh, qui vit dans le MTV étoiles 300K $ à domicile en Floride, a semblé moins qu’impressionné lorsque son salon s’est transformé en piste de danse grâce à ses efforts créatifs.

Le couple a commencé à se fréquenter en 2009 à l’adolescence et a maintenant trois enfants ensemble – Gannon, Jaxie et Broncs – qui ont tous pu être vus caracolant et chantant une sélection de chansons.

Mackenzie, 26 ans, s’est rendue sur sa page TikTok pour montrer la fête.

Elle a dit à ses abonnés dans la vidéo: « Je suis sur Amazon et tout le monde devient fou et coincé dans la pandémie sans rien à faire, laissez-moi vous montrer.

« J’ai dépensé 30 $ seulement … attendez. »

Elle a ensuite attrapé un microphone de couleur or rose en entrant dans son salon et a crié: « Bonjour, bonjour les fêtards!

« Qui est excité de par-tayyyy? » car sa déclaration a été accueillie à la fois par l’excitation et l’indifférence de Josh et de certains enfants.

Le Fondateur de Body By Mac puis a sorti une affiche de boule disco en annonçant: «Il est temps de descendre».

Alors qu’elle enfilait une paire de lunettes violettes jazzy, le Maman ado dit à Josh: « Chérie, il est temps de faire la fête – mettez vos lunettes de fête » avant de lui en donner une paire. «

La famille a ensuite été vue se promener dans le salon en chantant dans leurs microphones, avec une lumière de boule disco ajoutant des touches de couleur sur les murs.

La célébration impromptue s’est clairement avérée être un succès auprès des enfants, alors que leurs visages s’illuminaient de sourires, mais Josh est resté dans sa position confortable sur le canapé.

La semaine dernière, Mackenzie a été contraint de claquer une poignée de fans qui ont critiqué sa décision de reprendre Josh.

La star de télé-réalité et son épouse se sont retrouvées après avoir déménagé de l’Oklahoma en Floride en septembre.

Elle a applaudi les haineux après avoir été forcée de cacher les commentaires le jour de sa Saint-Valentin Post Instagram avec son mari Josh, 27 ans.

La maman de trois enfants a écrit: « J’ai presque oublié que je ne suis plus [allowed] pour publier une photo avec le père de mes enfants et ne pas désactiver les commentaires.

«Si vous ne me soutenez pas, moi et ma famille, c’est super simple, gratuit et facile de ne plus suivre», a-t-elle exhorté.

«J’ai expliqué cela maintes et maintes fois», se plaignit-elle avant d’ajouter: «Josh et moi étions séparés, je voyais quelqu’un, et mon stupide cousin lui donnait des« conseils »et était censé prendre mon parti.

Elle a claqué: « J’essaye vraiment de rester [quiet]. Mais voir «vous l’avez repris après avoir frappé votre cousin» devient ridicule.

« Je suis stupide, mais putain je ne suis pas si stupide. »

La star de MTV a ensuite expliqué que sa cousine en question avait «deux fois» son âge, et bien que son «conseil» à Josh n’était «pas ok» à ses yeux, les fans «inventent» des histoires qui ne sont pas vraies.

La star de télé-réalité a ensuite demandé aux haineux de la « ne plus suivre », en fermant: « J’adorerais publier des photos de famille sans que vous ne m’appeliez tous poubelle pour être avec Josh.

Mackenzie a rendu public l’allégation choquante selon laquelle Josh la trompait avec sa cousine en mai de l’année dernière.

La déclaration dramatique est venue quelques mois après sa mère Angie est décédée d’un cancer du cerveau en décembre 2019.

Pendant ce temps, la fan de fitness a récemment raconté comment elle allait maintenant laissant leur statut matrimonial «ouvert».

La maman adolescente Mackenzie Mckee dit qu’elle a « ruiné » la « réputation » de son mari Josh après avoir affirmé qu’il avait eu une « liaison » avec son cousin

Elle a dit En contact chaque semaine: « Nous nous amusons beaucoup en ce moment en famille.

« De toute évidence, il est partout sur moi. Et, donc, les gens sont comme, OK, ils sont plus que des amis, mais nous n’avons pas vraiment cette conversation.

« Je ne parle à personne d’autre. Je laisse ça ouvert. »

Parlant de la légalité de leur fréquentation, Mackenzie a ajouté: « Nous ne nous sommes jamais remariés, mais il n’a jamais non plus signé les papiers de divorce. »