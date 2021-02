La maman adolescente Mackenzie McKee montre des abdos dans un crop top tout en twerk dans une nouvelle vidéo TikTok

TEEN Mom star Mackenzie McKee a montré ses abdos dans un crop top.

La jeune femme de 26 ans a montré ses meilleurs mouvements en twerk dans une nouvelle vidéo de TikTok.

Dans une nouvelle vidéo TikTok qu’elle a partagée sur elle Histoire d’Instgaram, le MTV star affichait ses abdos alors qu’elle portait un haut court violet clair et des leggings à motifs.

Le clip a commencé avec Mackenzie pointant la caméra alors que le texte à l’écran disait: « Je suis censé faire la vaisselle … »

La chanson Fantasy de Mariah Carey a joué pendant que Mackenzie lançait ses poings en l’air et concluait la routine de danse en twerk.

Plus tôt cette semaine, le Maman ado star a documenté un soirée karaoké amusante qu’elle a jeté de son mari, Josh, et de leurs enfants.

Le couple a commencé à sortir ensemble en 2009 à l’adolescence et a maintenant trois enfants ensemble: Gannon, Jaxie et Broncs.

Mackenzie, 26 ans, s’est rendue sur sa page TikTok pour montrer la fête.

Elle a dit à ses followers dans le clip: « Je suis sur Amazon et tout le monde devient fou et coincé dans la pandémie sans rien à faire, laissez-moi vous montrer.

« J’ai dépensé 30 $ seulement … attendez. »

Après avoir attrapé un microphone de couleur or rose, le Maman ado La star s’est frayée un chemin dans son salon et a crié: « Bonjour, bonjour mes fêtards! Qui est excité de par-tayyyy? »

Le Fondateur de Body By Mac puis a sorti une affiche de boule disco avant de dire à ses enfants: « Il est temps de descendre. »

La fête a ensuite commencé alors que la famille a été vue se promener dans le salon en chantant dans leurs microphones.

Alors que Mackenzie et Josh semblent être dans une bonne position, le couple a eu sa juste part de drame.

Elle a précédemment allégué que Josh la trompait avec sa cousine en mai de l’année dernière.

Après la séparation temporaire du couple, ils se sont réunis en septembre.

La revendication dramatique de Mackenzie est venue quelques mois après sa mère Angie est décédée d’un cancer du cerveau en décembre 2019.

La star de MTV a été ouverte sur l’impact négatif de la mort de sa mère sur elle, comme elle le faisait auparavant. a admis qu’elle était dans un «endroit sombre».

Réfléchissant au décès tragique de sa mère, Mackenzie a dit En contact chaque semaine: «J’étais littéralement si bas dans la vie que j’avais besoin d’un changement. Il n’y avait pas de baisse, c’était si mauvais, si sombre, que je ne pouvais même pas physiquement et mentalement me lever la plupart du temps.

«Et puis j’ai réalisé que je perdrais tout ce que j’avais, je perdrais mes enfants, mon entreprise, mes amis, évidemment mon mariage.

«J’ai dû faire un pas en avant et faire de mon mieux, marcher et arrêter de prendre le médicament, arrêter de m’engourdir et faire quelque chose.

« Et j’ai dû faire un changement radical. »