La maman adolescente Mackenzie McKee montre des abdominaux impressionnants alors qu’elle twerk dans un minuscule bikini en faisant du bateau

TEEN Mom Mackenzie McKee a montré ses abdominaux impressionnants alors qu’elle twerkait dans un minuscule bikini pendant qu’elle faisait du bateau.

Mackenzie, 26 ans, a fait quelques pas de danse torrides lors de sa dernière vidéo TikTok.

La star de MTV a grésillé en portant un haut rose et un short bleu.

Mackenzie et sa copine ont utilisé le pont du bateau comme piste de danse.

Les deux ont twerk en plaisantant sur la chanson pour enfants des Backyardigans, Into the Thick of It.

Ce n’est pas la première fois que Mackenzie fait chauffer les réseaux sociaux.

Mackenzie auparavant dansé avec son père, Brad Couthit, au sommet d’un bateau dans un Vidéo TikiTok.

Mackenzie a partagé la rare vidéo avec son père après la mort de sa mère, Angie.

Angie est décédée en décembre 2019 après avoir a perdu sa bataille contre le cancer du cerveau.

puis en elle Youtube vidéo, Mackenzie abasourdie dans son bikini rayé alors qu’elle la célébrait 28e anniversaire de son mari Josh sur un bateau avec leurs enfants.

La star de la télévision a loué un bateau en Floride et a surpris Josh avec un cadeau d’anniversaire.

MacKenzie a dit qu’elle pourrait « embrasser le capitaine plus tard ».

Vers la fin de la vidéo, la mère de trois enfants a offert à Josh une guitare acoustique en cadeau.

Josh a fini par jouer de la guitare et a pincé les cordes.

Récemment, les TMackenzie ont parlé de leur relation avec Josh, avec qui elle est mariée depuis 2013, lors d’une Questions-réponses Instagram avec les fans.

Un fan a demandé : « Comment se passe votre relation avec Josh maintenant ? Vous semblez tous les deux avoir parcouru un long chemin et vous avez l’air heureux ensemble. »

En 2009, Mackenzie et Josh ont commencé à sortir ensemble à l’adolescence et ont maintenant trois enfants ensemble – Gannon, neuf ans, Jaxie, sept ans et Broncs, quatre ans.

Le message n’était pas passé inaperçu par Mackenzie, qui n’a pas tardé à répondre et à partager ses réflexions.

le Maman ado la star a répondu: « Très bien et dandy. Nous sommes beaucoup plus amusants ensemble que nous n’apparaissons à la télévision.

« Juste de très bons amis, même quand je voulais divorcer et passer à autre chose, nous sommes les meilleurs amis depuis l’âge de 15 ans et je ne pense pas que cela changera un jour. »

L’année dernière cependant, leur relation a connu une période difficile lorsque Mackenzie a accusé Josh d’avoir une liaison avec l’un des membres de sa famille.

Mackenzie a ensuite demandé le divorce, mais le couple réuni, qui a depuis déménagé en Floride, s’est réuni plus tard après passer les vacances de Noël comme une famille.

Depuis, le fondateur de Body By Mac a a insisté sur le fait qu’elle n’avait « aucun regret » d’avoir recommencé leur relation.