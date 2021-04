La star de Teen Mom OG, Mackenzie McKee, a tweeté aux abonnés «soyez ouverts d’esprit» parce que «la vie est courte».

La publication cryptique de la mère de trois enfants survient pendant sa querelle avec Cheyenne Floyd après avoir utilisé un insulte raciale plus tôt cette année.





Hier Mackenzie a tweeté: «Sortez, voyez plus, soyez ouvert d’esprit, soyez mal à l’aise et vivez…. la vie est courte »

Auparavant, Mackenzie a également écrit: «Chaque jour. Je ne suis pas pour le racisme et je ne l’ai jamais fait. J’ai tellement appris et chacun de nous doit ouvrir les yeux. Je suis vraiment désolé pour ce que j’ai dit une fois. Je vous aime tous et si ma mère était là, elle aurait voulu que je le fasse à 100% prendre la responsabilité et fais ce qui est juste.

Elle a poursuivi: «Je suis désolée de la façon dont je suis sur le point d’être représentée dans l’épisode de ce mardi. Cela correspond à l’ordre du jour, mais cela ne correspond pas à mon cœur et à qui je suis. Pendant 3 semaines J’ai été victime d’intimidation de ne pas pouvoir dire de vraies excuses de mon cœur sur ma plate-forme (ce qui était la bonne chose à faire).





Hier, Mackenzie a déclaré dans une vidéo en direct Instagram supprimée depuis: «Ma bouche a été forcée de se fermer pendant longtemps et je sens que je mérite de pouvoir utiliser ma voix.»

Elle a expliqué: «Cheyenne a tweeté que je suis ignorante. Je serais allé vivre avec elle, je serais allé sur son podcast. J’ai parlé à Cheyenne et je pensais que les choses allaient être incroyables, mais ce n’était qu’une spirale descendante à partir de là.

«Je ne comprends toujours pas pourquoi je ne peux pas continuer et rester désolé de tout mon cœur. Nous devons nous débarrasser du racisme et de l’injustice raciale, mais je ne suis pas raciste. Annuler la culture, c’est trop gros, on annule les gens de gauche et de droite… Mais si elle veut me haïr, elle le peut. J’ai dit quelque chose d’ignorant.

Le natif de l’Oklahoma a alors dit d’elle Maman ado co-star: «J’ai dit à Cheyenne, ‘Je t’aime.’ Et son message était: «Je n’ai aucune sympathie pour vous. Bienvenue au premier jour d’être mal à l’aise à cause de la couleur de votre peau.

«Alors si elle me déteste, c’est bien. C’est bien parce que j’ai dit quelque chose d’ignorant, mais je lui ai envoyé un message et lui ai dit que je l’aime. J’ai dit: « Je t’aime, je veux te tenir la main et faire ça avec toi. » Mais elle a décidé tout de suite et là, elle en a fini avec moi. Me couper. »





En janvier, Adolescent maman og les fans ont qualifié Mackenzie de raciste après qu’elle a qualifié la vice-présidente Kamala Harris de femme «de couleur».

La maman a écrit sur sa page Facebook: «Désolé, non. Il y a beaucoup de femmes extraordinaires dans le monde que mes filles peuvent admirer et voir comme des modèles. Kamala Harris n’en fait pas partie.

«Cela me stupéfie que de toutes les femmes de couleur étonnantes de ce monde, c’est celle qui fait l’histoire.»

Alors que les téléspectateurs de Teen Mom ont déchiré Mackenzie pour le commentaire, sa co-vedette Cheyenne, 28 ans, s’est tournée vers Twitter pour encourager ses abonnés à «éduquer».

Elle a tweeté: « Il est temps d’avoir une conversation, une forme, quelque chose à éduquer et à éclairer parce que l’ignorance est omniprésente. »





Mackenzie s’est excusé pour les commentaires après avoir reçu des réactions négatives de la part des fans.

Elle a tweeté: «La croissance est appelée et apprend de mon erreur, même si je ne voulais pas de mal plutôt que de me trouver des excuses et de la justifier. Je suis reconnaissant d’avoir été appelé pour pouvoir apprendre, grandir, faire et être meilleur… »

Alors que Mackenzie semble impliquée dans la controverse, Cheyenne ne semble pas dérangée alors qu’elle s’est fiancée ce week-end.

