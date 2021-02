La maman adolescente Mackenzi McKee a été critiquée pour avoir fait un voyage dans un parc aquatique de Floride pendant Covid et avoir publié plusieurs photos sans masque.

La star de télé-réalité a défendu son collage des haters sur Instagram en laissant entendre que l’excursion d’une journée était positive pour sa santé mentale.

Mackenzie, 26 ans, a partagé un série d’images avec elle mari Josh, une amie proche et ses enfants pendant qu’ils profitaient d’un parc aquatique pendant le week-end.

La maman de trois enfants a montré à la famille en train de surfer, de jouer dans la piscine et de sourire tout en profitant du soleil de Floride.

La star de MTV a légendé la collection: « Partager davantage parce que ce week-end a été une explosion. Merci pour les souvenirs 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 .. »

Certains fans ont été dérangés par le contenu, car aucun des adultes ou les enfants portaient des masques tout au long de leur journée riche en aventures.

On a pris les commentaires pour faire une remarque sarcastique: « Pas de COVID où tu habites? »

Mackenzie n’a pas tardé à défendre sa décision en rétorquant: «Mon opinion personnelle est que la pire chose que nous puissions faire à nos enfants est de les éloigner du soleil et du bonheur.

«Nous sommes dans un parc aquatique à 6 mètres des autres», a-t-elle assuré, «tremper dans la vitamine D et guérir nos âmes déprimantes.

« Mais je respecte la façon dont tu choisis de vivre pour que mon amour te sorte, » amenda-t-elle.

Quand un autre adepte a mentionné le manque de masques tout autour, elle a applaudi: « Je ne sais pas comment nous devions porter un masque en nageant …

«Je connais un vieil homme qui a entendu parler de Covid en s’asseyant sur la plage et en profitant du soleil à 6 pieds des gens COMME NOUS ÉTAIT.

« S’asseoir à l’intérieur vous tuera, vous et votre système immunitaire. La dépression est très élevée en ce moment.

Ce n’était pas la première rencontre sans masque qui a enragé les partisans de Mackenzie après qu’elle a partagé des photos pour dîner avec des amis en Oklahoma. en décembre dernier.

La Maman ado star a été considérée comme «dégoûtante» pour ne pas avoir pris les précautions nécessaires pendant la pandémie.

Mackenzie a récemment retrouvé son mari Josh, après l’avoir publiquement accusé de « tricher émotionnellement » avec sa cousine.

La fondatrice de The Body by Mac a fustigé le père de ses enfants sur Facebook, où elle a écrit: «Une semaine après la mort de ma mère, quand il a commencé à partir et à changer de comportement, [I] découvrir qu’il envoyait des SMS à une femme 3 à 600 fois par mois et l’appelait.

«J’ai pu appeler le numéro et c’était ma cousine proche Ashley. Ma famille ne sera plus jamais la même et nous sommes tous déchirés. Je n’ai pas été blessé seulement par lui, mais par elle.

«J’ouvre maintenant les yeux sur quel horrible homme Josh a été. Il a été un mensonge… mais aujourd’hui, c’est le jour où je m’en vais.

Après que les allégations se soient avérées fausses, Mackenzie s’est exprimée pour s’excuser de ses actes.

La star a admis qu’elle « ruiné » la réputation de son mari, et ne savaient pas s’ils pouvaient faire fonctionner leur mariage.

Cependant, vers la fin de novembre 2020, tout semblait pardonné alors que Josh retrouvé sa femme et ses enfants en Floride.

Mackenzie a eu du mal ces derniers temps, après perdre sa mère à un cancer du cerveau de stade 4 il y a un peu plus d’un an.