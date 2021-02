La mère adolescente Mackenzie McKee a critiqué un troll qui a dit que son mari, Josh, « craint comme un humain » après que la star de télé-réalité l’ait accusé de « tricherie ».

Le couple, qui s’est marié en 2013, partage trois enfants.

🍼 Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Teen Mom.

Les choses ont commencé lorsque la star de télé-réalité a pris Instagram pour partager diverses photos de sa journée dans un parc aquatique en Floride – y compris une photo de Mackenzie souriant aux côtés de Josh.

Elle l’a légendé: « Partager davantage parce que ce week-end a été une explosion. Merci pour les souvenirs. »

Cependant, même si elle a reçu de nombreux commentaires positifs, tout le monde n’était pas satisfait du message.

Une personne a écrit: « Josh est nul en tant que mari. Il est avec Mackenzie depuis combien de temps et il ne peut toujours pas s’ouvrir à elle? »

La jeune femme de 26 ans n’a pas tardé à défendre son partenaire en répondant: « Les téléviseurs et les caméras ne sont pas pour Josh.

« Est-ce que votre conjoint s’ouvre devant vous avec un million de personnes qui vous regardent? Certains le peuvent et d’autres pas. »

Le troll n’a pas été fait là-bas car ils ont ajouté: « Josh est juste sans valeur. Je vais prier pour qu’il devienne un meilleur homme / mari. »

Le couple s’est réuni après Mackenzie l’a publiquement accusé de « tricher émotionnellement » avec sa cousine.

Elle a déclaré à l’époque sur Facebook: «Une semaine après la mort de ma mère, quand il a commencé à partir et à changer de comportement, [I] découvrir qu’il envoyait des SMS à une femme 3 à 600 fois par mois et l’appelait.

«J’ai pu appeler le numéro et c’était ma cousine proche Ashley. Ma famille ne sera plus jamais la même et nous sommes tous déchirés. Je n’ai pas été blessé seulement par lui, mais par elle.

Elle a ajouté: «J’ouvre maintenant les yeux sur quel horrible homme Josh a été. Il a été un mensonge… mais aujourd’hui, c’est le jour où je m’en vais.

Cependant, les allégations se sont avérées fausses, car le MTV star a admis qu’elle « ruiné » la réputation de son mari, et ne savaient pas s’ils pouvaient faire fonctionner leur mariage.

Le mois dernier, Mackenzie – qui a été critiqué pour ne pas prendre Covid au sérieux – ouvert sur l’endroit où son mariage est.

La Adolescent maman og étoile a dit En contact chaque semaine: « Nous nous amusons beaucoup en ce moment en famille.

« De toute évidence, il est partout sur moi. Et, donc, les gens sont comme, OK, ils sont plus que des amis, mais nous n’avons pas vraiment cette conversation.

« Je ne parle à personne d’autre. Je laisse ça ouvert. »

Parlant de la légalité de leur fréquentation, la mère de trois enfants a ajouté: «Nous ne nous sommes jamais remariés, mais il n’a jamais non plus signé les papiers de divorce.

« Nous n’avons pas eu cette discussion, mais je pense que je me tourne vraiment vers les enfants en ce moment et que je me concentre en quelque sorte sur leur bonheur en tant que maman et je mets ce que je veux de côté. »

En plus de sa relation, la star de la télévision a également été faire face à la mort de sa mère Angie Douthit du cancer.