La maman adolescente Mackenzie McKee applaudit un troll qui l’a qualifiée de «  raciste  » lors de la querelle de la star avec Cheyenne Floyd

TEEN Maman Mackenzie McKee a applaudi un troll qui l’a qualifiée de «raciste» pendant la querelle de la star avec Cheyenne Floyd.

Ce n’était certainement pas la première fois que la mère de trois enfants était qualifiée de «raciste» car l’année dernière, elle avait été critiquée pour avoir utilisé un mot politiquement incorrect pour les Noirs.

Instagram / Mackenzie McKee

Mackenzie McKee a partagé cette photo d’elle-même à la plage[/caption]

Instagram / Mackenzie McKee

Un troll a décidé de la qualifier de « raciste »[/caption]

Instagram / Mackenzie McKee

Elle a rapidement applaudi[/caption]

Comme Mackenzie a montré sa flexibilité tout en faisant du yoga à la plage, un troll a pensé qu’il serait amusant de tamponner le mot «raciste» dans sa section de commentaires.

Le joueur de 26 ans a rapidement applaudi le troll et a dit: «Si vous pensez cela, pourquoi me suivez-vous et passez-vous du temps en dehors de votre journée sur ma page?

«C’est pour des raisons comme VOUS que nous ne pouvons tous grandir et aller de l’avant.

«En fait, je n’ai pas non plus à l’aimer. C’est la beauté de la vie. »

MTV

Mackenzie avait déjà été critiqué pour avoir qualifié Kamala Harris de « femme de couleur »[/caption]

Instagram

Cheyenne Floyd l’a immédiatement coupée pour ça[/caption]

Les fans sauront que Mackenzie et Cheyenne ne se sont pas entendus après que la maman en forme ait qualifié la vice-présidente Kamala Harris de «femme de couleur».

Il y a quelques jours, Mackenzie a consulté ses histoires Instagram pour affirmer que elle a été «radiée» pour son erreur.

«Si nous annulons les gens, les supprimons et continuons avec cette culture d’annulation qui ne laisse pas de place à la croissance», a déclaré la mère de trois enfants à la caméra.

«Et si nous ne laissons pas de place pour la croissance, nous ne pouvons pas nous unir et nous rassembler.

«Vous chantez tous tous les jours ‘amour’, ‘choisissez l’amour’, ‘ayons la paix’ – nous ne pouvons pas faire cela si nous ne laissons pas de place pour la croissance.

Instagram

Mackenzie a parlé à une militante de son choix de mots[/caption]

Au cours de l’épisode de la semaine dernière Adolescent maman og, Mackenzie s’est entretenue avec une militante des droits sociaux de Colour Of Change pour se renseigner davantage sur ses commentaires insensibles au racisme.

On lui a demandé: «Quelles sont certaines des choses que vous pensez avoir apprises depuis que vous avez dit cela?»

Mackenzie a répondu: «Mon privilège. J’avais l’habitude de dire «comment suis-je privilégié d’avoir vécu des choses difficiles aussi».

« Mais j’ai réalisé que je n’avais jamais eu de difficultés à cause de la couleur de ma peau. »

MTV / maman adolescente

Cheyenne a été très active dans les mouvements antiracistes[/caption]

En janvier, les fans de Teen Mom OG ont qualifié Mackenzie de raciste après avoir a qualifié la vice-présidente Kamala Harris de femme «de couleur».

La maman a écrit sur sa page Facebook: «Désolé, non. Il y a beaucoup de femmes extraordinaires dans le monde que mes filles peuvent admirer et voir comme des modèles. Kamala Harris n’en fait pas partie.

«Cela me stupéfie que de toutes les femmes de couleur étonnantes de ce monde, c’est celle qui fait l’histoire.»

Alors que les téléspectateurs de Teen Mom ont déchiré Mackenzie pour le commentaire, sa co-star Cheyenne, 28 ans, s’est tournée vers Twitter pour encourager ses abonnés à «éduquer».

Elle a tweeté: « Il est temps d’avoir une conversation, une forme, quelque chose à éduquer et à éclairer parce que l’ignorance est omniprésente. »

Instagram

Mackenzie s’en est pris à Cheyenne pour l’avoir coupée[/caption]

Instagram

Cheyenne attend son deuxième enfant[/caption]

Plus tôt cette semaine, Mackenzie s’en est pris à Cheyenne pour avoir «coupé» le contact avec elle après son commentaire.

Elle a déclaré dans un Instagram Live supprimé depuis: «Cheyenne a tweeté que je suis ignorante. Je serais allé vivre avec elle, je serais allé sur son podcast.

«J’ai parlé à Cheyenne et je pensais que les choses allaient être incroyables, mais ce n’était qu’une spirale descendante à partir de là.

«Je ne comprends toujours pas pourquoi je ne peux pas continuer et rester désolé de tout mon cœur. Nous devons nous débarrasser du racisme et de l’injustice raciale, mais je ne suis pas raciste. Annuler la culture, c’est trop gros, on annule les gens de gauche et de droite… Mais si elle veut me haïr, elle le peut. J’ai dit quelque chose d’ignorant.

Le natif de l’Oklahoma a alors déclaré à propos de sa co-star Teen Mom: «J’ai dit à Cheyenne: ‘Je t’aime’.

«Et son message était:« Je n’ai aucune sympathie pour vous. Bienvenue au premier jour d’être mal à l’aise à cause de la couleur de votre peau. « »





Mackenzie a ajouté: «Alors si elle me déteste, c’est bien. C’est bien parce que j’ai dit quelque chose d’ignorant, mais je lui ai envoyé un message et lui ai dit que je l’aime.

«J’ai dit ‘Je t’aime, je veux te tenir la main et faire ça avec toi.’ Mais elle a décidé tout de suite et là, elle en a fini avec moi. Me couper. »

Ce n’est pas la première fois que la franchise Teen Mom OG fait face à un scandale de racisme.

La saison dernière, la petite amie de Cory Wharton, le bébé papa de Cheyenne, Taylor Selfridge, était viré de Teen Mom OG la saison dernière pour les tweets racistes refaits à la surface.