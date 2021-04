La mère adolescente Mackenzie McKee a affirmé que la co-vedette Cheyenne Floyd l’avait complètement «coupée» après des insultes raciales malgré les excuses passées.

Des mois après que le joueur de 26 ans ait été critiqué par les fans de MTV pour avoir appelé le vice-président Kamala Harris une «femme de couleur», Mackenzie s’est finalement prononcé sur la question controversée.

Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Teen Mom.

Instagram

Mackenzie McKee a déclaré que Cheyenne Floyd l’avait complètement « coupée » malgré des excuses pour insulte raciale[/caption]

MTV

Cheyenne Floyd a appelé sa co-star à la suite du commentaire controversé[/caption]

La personnalité controversée de la télévision est allée sur Instagram Live samedi, mais elle a depuis supprimé les images de sa page.

«Ma bouche a été fermée de force pendant longtemps et je sens que je mérite de pouvoir utiliser ma voix», a-t-elle commencé la vidéo avec un sourire.

Elle a ensuite expliqué: «J’ai parlé à Cheyenne et je pensais que les choses allaient être incroyables, mais ce n’était qu’une spirale descendante à partir de là.

«Nous devons nous débarrasser du racisme et de l’injustice raciale, mais je ne suis pas raciste. Annuler la culture est trop important, nous annulons les gens de gauche et de droite. »

Le natif de l’Oklahoma a alors dit d’elle Maman ado co-star: «J’ai dit à Cheyenne, ‘Je t’aime.’

Instagram

La star de télé-réalité a affirmé qu’elle voulait « se tenir la main » avec Cheyenne pour aller de l’avant[/caption]

Instagram

La jeune femme de 26 ans a affirmé qu’elle « méritait de s’exprimer » sur la question[/caption]

«Et son message était:« Je n’ai aucune sympathie pour vous. Bienvenue au premier jour d’être mal à l’aise à cause de la couleur de votre peau.

«Alors si elle me déteste, c’est bien. C’est bien parce que j’ai dit quelque chose d’ignorant, mais je lui ai envoyé un message et lui ai dit que je l’aime.

«J’ai dit ‘Je t’aime, je veux te tenir la main et faire ça avec toi.’ Mais elle a décidé tout de suite et là, elle en a fini avec moi. Me couper. »

Les fans ont critiqué la tentative de Mackenzie d’expliquer ses actions, une personne disant: «Annuler la culture» n’est pas un f ** king nouveau.

«C’est tout simplement nouveau pour les Blancs d’être les destinataires. Elle est si douloureusement stupide.

MTV

Mackenzie a affirmé à plusieurs reprises qu’elle « aime » Cheyenne malgré leurs différences[/caption]

MTV

Cependant, les fans ne l’achètent pas autant que de soutenir Cheyenne[/caption]

« Cela n’a absolument aucun sens et pourtant, d’une manière ou d’une autre, il se révèle raciste », a déclaré un autre.

Un troisième a écrit: «D’accord, mais elle est ignorante et ne veut pas vraiment s’arrêter pour écouter et prendre des informations.

«Ne veut pas mettre ses propres croyances de côté pour vraiment comprendre ce qu’on lui dit, ni se mettre à la place de quelqu’un d’autre.»

En janvier, Mackenzie a été qualifié de «raciste» par Adolescent maman og fans quand elle a appelé Kamala une femme «de couleur».

AFP

Mackenzie a été critiqué pour avoir qualifié la vice-présidente Kamala Harris de « femme de couleur »[/caption]

MTV

Les fans de Teen Mom ont critiqué l’explication de Mackenzie dans son dernier Instagram Live[/caption]

Instagram

La star de MTV a déclaré qu’elle ne voulait PAS que ses filles « admirent Kamala Harris »[/caption]

Elle a écrit sur sa page Facebook: «Désolé, non. Il y a beaucoup de femmes extraordinaires dans le monde que mes filles peuvent admirer et voir comme des modèles. Kamala Harris n’en fait pas partie.

«Cela me stupéfie que de toutes les femmes de couleur étonnantes de ce monde, c’est celle qui fait l’histoire.»

Alors que les téléspectateurs de Teen Mom ont déchiré Mackenzie pour le commentaire, sa co-star Cheyenne, 28 ans, s’est tournée vers Twitter pour encourager ses abonnés à «éduquer».

Getty

Cheyenne a encouragé ses partisans à se « renseigner » sur les questions raciales[/caption]





Elle a tweeté: « Il est temps d’avoir une conversation, une forme, quelque chose à éduquer et à éclairer parce que l’ignorance est omniprésente. »

Les adeptes ont supposé que Cheyenne faisait référence aux commentaires de Mackenzie, comme l’un d’eux l’a écrit: «J’espère qu’ils garderont la même énergie avec Mackenzie que Taylor.

L’utilisateur faisait référence au moment où la petite amie de Cory Wharton, le bébé papa de Cheyenne, Taylor Selfridge, était viré de Teen Mom OG la saison dernière pour les tweets racistes refaits à la surface.