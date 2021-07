La maman adolescente Mackenzie McKee affirme que «maman sourit» alors qu’elle publie une jolie photo de famille 18 mois après la mort d’Angie Douthit

TEEN Maman Mackenzie McKee a jailli à quel point la défunte parent Angie Douthit «sourit» à sa famille alors qu’ils se réunissaient pour un joli portrait.

La star de MTV a tragiquement perdu sa mère en décembre 2019, après qu’elle soit décédée d’un cancer du cerveau à l’âge de 50 ans.

Instagram

Mackenzie McKee a jailli » maman sourit si grand » alors qu’elle téléchargeait une confiserie de sa famille[/caption]

Mackenzie, 26 ans, a rendu public son chagrin brut à la suite du décès d’Angie, admettant elle « ne peut pas se saouler assez » pour engourdir la douleur.

Elle a dit comment La mort d’Angie « fait si mal » et « devient de plus en plus difficile chaque jour » dans un segment émotionnel sur Ados Maman OG.

Pourtant, la fondatrice de Body By Mac semble avoir franchi un cap près de 18 mois après la tragédie alors qu’elle posait pour un portrait de famille aux côtés de son père et de ses frères et sœurs.

Son père Brad a occupé le devant de la scène vêtu d’un t-shirt noir avec le message « #alwaysbekind ».

Instagram / @mackenziemckee

La mère de Mackenzie, Angie, est décédée d’un cancer en 2019[/caption]

Instagram / @mackenziemckee

Angie avait 50 ans lorsqu’elle est décédée tragiquement[/caption]

Le frère de la star de télé-réalité, Zeke, portait un débardeur rouge alors qu’il faisait un gros câlin à la maman de trois enfants.

Alors que Mackenzie rayonnait dans le tir, elle tenait un bras de son père tandis que ses sœurs, Whitney et Kaylee, étaient à l’extrême droite du tir.

Le natif de Floride a ajouté la douce légende: « Je sais juste que maman @angiedouthit sourit si grand. #papa #frères et sœurs #bodybymac #photoshoot #family #alwaysbekind.

Ses abonnés ont montré leur appréciation pour le post d’une image mignonne, avec un écrit: « WOW, cette image est parfaite. »

Instagram

Maman de trois enfants, Mackenzie a parlé franchement de ses difficultés depuis le décès d’Angie[/caption]

Instagram

Elle a raconté comment elle s’est tournée vers l’alcool pour essayer d’« engourdir » sa douleur[/caption]

Un autre a convenu: « Elle l’est SREMENT », comme l’un d’eux a posté: « Oui, elle l’est! Je vous aime tous, votre maman était si inspirante et pleine d’amour, elle est votre ange dans le ciel, veille toujours sur vous ! »

Mackenzie a subi une autre frayeur familiale près d’un an après la mort d’Angie alors que son père était transporté d’urgence aux urgences pour une quadruple chirurgie cardiaque.

Son rétablissement s’est bien passé et le mois dernier Mackenzie a posté une rare vidéo de Brad, montrant le couple dansant ensemble.

La paire a boogié au sommet d’un bateau blanc dans une vidéo TikTok.

MTV

Mackenzie a versé son cœur sur Teen Mom OG[/caption]

Tout en ajoutant un emoji riant, la star de Teen Mom a sous-titré la vidéo: « J’aime tellement mon père! »

Brad a sorti ses propres mouvements de danse, mais il n’a pas pu suivre la vitesse et le rythme de sa fille.

Les deux riaient et dansaient sur Kayla Nicole et Taylor Girlz’s Bundles.

La star de télé-réalité a mentionné qu’elle avait eu une « explosion » Instagram.

MTV

La star de télé-réalité a eu du mal à filmer pendant son drame familial, qui a également vu son père se précipiter à l’hôpital pour un quadruple pontage.[/caption]

Référez-vous à la légende

La native de Floride s’est récemment rendue sur TikTok pour présenter une danse avec son père[/caption]





Pendant ce temps, la préférée de la télé-réalité a précédemment versé son cœur à ses fans de Teen Mom en abordant sa tragédie familiale.

Dans l’émission, elle a déclaré: « Perdre ma mère est l’une des choses les plus difficiles que j’aie jamais vécues dans ma vie »,

« Bien [all] être bien. Alors quelque chose de petit nous rappellera…

« La dernière personne avec qui je me suis fait faire les ongles des pieds était ma mère. C’est ce que nous avons toujours fait ensemble et tout le monde dit que cela devient plus facile, et cela semble devenir de plus en plus difficile chaque jour. »