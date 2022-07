La maman adolescente Mackenzie McKee affiche un cadre ajusté et des abdominaux en bikini sexy et montre des mouvements de pom-pom girl sur la plage

TEEN Mom Mackenzie McKee affiche sa silhouette en forme et ses abdos en six packs alors qu’elle montre ses films de pom-pom girl dans un bikini sexy.

Récemment, Mackenzie, 27 ans, a dévoilé son ventre plat dans un crop top alors qu’elle se trouvait dans un parc d’attractions de Floride avec sa fille.

La maman adolescente Mackenzie Mckee fait le poirier avec ses collègues entraîneurs d’encouragement le long du littoral de la Floride[/caption]

Mackenzie Mckee montre ses abdos toniques alors qu’elle est soulevée dans les airs[/caption]

L’ancienne de Teen Mom 2 a posté un album de photos d’une journée à la plage sur son compte Instagram.

En eux, elle pose avec ses collègues entraîneurs de cheerleading alors qu’ils profitent d’un voyage de liaison à Marco Island, en Floride.

En plus de plusieurs photos du personnel d’entraîneurs en train de manger et de s’amuser, Mackenzie est photographié en train de pratiquer une routine d’encouragement.

Sur l’une de ces photos, deux des entraîneurs se tiennent dans l’eau de l’océan jusqu’au cou alors qu’ils la hissent au-dessus du niveau de la mer.

Le physique en forme et les abdominaux ciselés de Mackenzie sont pleinement exposés alors qu’elle maintient l’équilibre dans un haut rayé et un bas de bikini noir.

Une autre photo montre la personnalité de la télévision faisant le poirier sur la plage entre deux de ses collègues.

Encore une fois, le cadre musclé de la star de MTV se détache sur le fond de la magnifique côte de Flordia.

Mackenzie a légendé l’ensemble de photos: “Si vous me connaissez, vous savez que la joie des étoiles fait partie intégrante de ma vie depuis l’âge de 4 ans. Dieu m’a béni non seulement avec l’opportunité d’entraîner à nouveau, mais m’a également fait atterrir dans un gymnase rempli du meilleur personnel d’entraîneurs que j’aurais pu demander.





Elle a poursuivi: «Ce voyage de liaison avec les entraîneurs était ce dont mon âme avait besoin. Des ventres pleins, des abdominaux endoloris par les rires et trop de secrets de la vie dévoilés.

ABS SUR AFFICHAGE

Mackenzie a montré son ventre et ses jambes toniques dans un haut court et Daisy Dukes dans un parc d’attractions de Floride avec sa fille Jaxie, 8 ans.

Mackenzie a partagé une série de photos amusantes sur son Instagram avec la légende “GIRLS DAY”.

Les deux premières photos montrent Mackenzie et sa fille se tenant la main en riant.

Mackenzie porte un haut court à imprimé léopard exposant ses abdominaux extrêmement toniques.

Les fans ont commenté à quel point elle avait l’air heureuse en disant: “Belle maman et sa fille.”

Un autre l’a félicitée en disant: “Tu es une si bonne maman!”

Une troisième photo montre la star de télé-réalité appuyée sur sa fille tout en léchant un cornet de crème glacée.

Mackenzie a fait une blague en disant que monter sur les montagnes russes “a fait chuter mon sucre et nous avons eu de la crème glacée.

DÉMARRÉ

Récemment, Mackenzie a fustigé les producteurs de MTV dans une diatribe cinglante sur les réseaux sociaux alors que la série dérivée commençait à tourner sans son inclusion.

Le joueur de 27 ans avait joué dans la longue série par intermittence depuis 2011, mais n’a pas été invité à revenir pour la nouvelle saison.

En février, Mackenzie s’est entretenue exclusivement avec The Sun pour savoir si elle serait de retour ou non sur Teen Mom.

Elle a révélé au Sun qu’on ne lui avait pas demandé de filmer pour la prochaine saison, mais qu’elle “priait” si elle le devait.

Mackenzie a déclaré: “MTV était là quand mon premier enfant est né et ils faisaient partie intégrante de ma mère. Ils ont toujours respecté ma mère et ma mère les a toujours aimés.

Elle avait auparavant été snobée du spin-off : Family Reunion.

Le propriétaire de Body By Mac s’est confié : “Cela m’a fait mal et m’a brisé comment ma mère leur a donné le dernier souffle de sa vie, mais après que je leur ai ouvert ma vie, quand ma voix ne ressemblait pas à la leur, il n’y avait pas plus de respect pour moi.

La jeune maman partage les enfants Gannon, 10 ans, Jaxie, huit ans et Broncs, cinq ans, avec son mari Josh, qui a été accusé de tricherie dans leur mariage.

Mackenzie a également précisé que la décision de se séparer de l’émission n’était pas mutuelle car elle a critiqué les producteurs dans une série de tweets.

« Je suis à une heure de route et ils agissent comme si je n’existais même pas et ne peuvent pas expliquer pourquoi à mon avocat. Alors ça pique », a-t-elle tweeté avec quelques emojis au visage en pleurs, apparemment en réponse à ses ex-co-stars qui tournent actuellement la série dérivée.

Un fan a répondu à son tweet expliquant sa théorie sur la raison pour laquelle l’alun de Teen Mom OG a été exclu de l’émission de téléréalité.

“Je pense qu’ils vous ont laissé partir à cause du commentaire que vous avez fait sur Harris. Morgan est un amoureux de Harris. (Malheureusement) Ça craint quand même. Tout le monde t’aime. », ont-ils écrit, faisant référence à son commentaire passé où elle a qualifié la vice-présidente Kamala Harris de « femme de couleur ».

Mackenzie a répondu avec sa prise: «Ils ont filmé 2 saisons entières après cela avec moi. Si tel était le cas, tout ce qu’ils ont à faire est de m’appeler ou d’appeler mon responsable et de m’expliquer. Je respecterais cela.

Elle a poursuivi: “Au lieu de cela, c’était” mentons et laissons-la découvrir ses co-stars “sur Internet. Qui se soucie de savoir à quel point ça fait mal.

Mackenzie fait le clown avec l’un des entraîneurs d’encouragement[/caption]

Mackenzie Mckee pratique une acclamation avec ses collègues entraîneurs sur la plage[/caption]

La maman adolescente Mackenzie McKee montre ses abdominaux toniques dans un haut court et Daisy Dukes lors de la «journée des filles» avec sa fille Jaxie, 8 ans.[/caption]