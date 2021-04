La star de TEEN Mom OG, Maci Bookout, s’est moquée de la femme de Ryan Edwards en créant un tee-shirt «petty b *** h» pour sa société Things That Matter.

Mackenzie a d’abord lancé l’insulte à Maci sur un épisode plus tôt cette saison.

Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Teen Mom.

Instagram

La star de Teen Mom OG, Maci Bookout, s’est moquée de la femme de Ryan Edwards en créant un tee-shirt « petty b **** h » pour sa société Things That Matter[/caption]

Instagram

Mackenzie a d’abord lancé l’insulte à Maci lors d’un épisode plus tôt cette saison[/caption]

ttmlifestyle.com

La société de vêtements Maci’s Things That Matter vend un t-shirt à logo « PettyB * tch »[/caption]

Maci La société de vêtements Things That Matter vend un tee-shirt à logo «PettyB * tch».

Le haut gris à manches courtes coûte 26,95 $.

La chemise fait référence à un tweet de février de Maci: «Je voulais vraiment ‘petite salope’ (et hilarants) des commentaires, mais j’attendrai qu’ils puissent me dire la définition de «petit» sans la chercher sur Google et la lire à voix haute.

Mackenzie a également dit de Maci sur Teen Mom OG: «Je suis responsable des émotions et des sentiments de ces enfants, et ils ne le méritent pas. C’est une chose d’être une petite salope, d’accord, mais quand tu inclues mes enfants, ça ne me va pas.

MTV

Lors de la réunion, Taylor a dit à Larry: «Ne me révoltez pas![/caption]

MTV

Cela a suivi Larry l’accusant lui et Maci: «Attendez. Vous avez dit que nous l’avons mis dans une situation dangereuse. Laissez-moi vous dire quelque chose. Cela n’arriverait jamais. Jamais.’[/caption]

Plus tôt cette semaine, Mackenzie a publié: «Inquiétant aujourd’hui n’enlève pas les ennuis de demain. Cela enlève la paix d’aujourd’hui. »

Ryan, Mackenzie et Jen et Larry, étaient tous haché de Adolescent maman og après la confrontation explosive à la réunion.

le réunion J’ai vu Taylor dire à Larry: «Ne me cors pas!»

Cela a suivi Larry l’accusant lui et Maci: «Attendez. Vous avez dit que nous l’avons mis dans une situation dangereuse. Laissez-moi vous dire quelque chose. Cela n’arriverait jamais. Jamais. »

Instagram

Ryan et Maci partagent leur fils Bentley, 12 ans, et Maci partage Maverick, quatre ans, et Jayde, cinq ans, avec Taylor[/caption]

Instagram

Pendant ce temps, Ryan et Mackenzie sont les parents de Jagger, deux ans, et de Stella, un an.[/caption]

Plus tôt ce mois-ci, Mackenzie a déclaré sur Teen Mom OG qu’elle pensait que Maci était manipuler Bentley.

Un épisode de cette saison a vu Bentley dire à Maci que son thérapeute lui avait demandé de donner à Ryan sa carte de visite.

Ryan a déclaré: « Il m’a donné le numéro au conseiller que Maci avait choisi, alors il m’a fait savoir que c’était celui que nous devions utiliser. »

Ryan a admis qu’il «ne fait pas confiance au maudit conseiller qu’elle a choisi», poursuivant: «Tout ce qu’elle fait est bon pour elle. Je ne lui fais pas confiance. Je ne fais confiance à personne qu’elle choisit.





Ryan et Maci partagent leur fils Bentley, 12 ans, et Maci partage Maverick, quatre ans, et Jayde, cinq ans, avec Taylor.

Pendant ce temps, Ryan et Mackenzie sont les parents de Jagger, deux ans, et de Stella, un an.

Taylor a également dit au père de Ryan, Larry, lors de la réunion: «Quand vous le forcez quand vous vous présentez à quelque chose et que vous lui dites ‘Allez là-bas et donnez un câlin à votre père, allez prendre une photo avec ton père. Bentley est un enfant.

Larry a répondu: « Souviens-toi de ça. »