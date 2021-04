La star de TEEN Mom, Maci Bookout, a partagé une nouvelle vidéo douce de Bentley, 12 ans, s’amusant avec son frère Maverick, 4 ans, et son beau-père Taylor McKinney.

Plus tôt cette semaine, MaciL ‘ex Ryan Edwards a affirmé qu’il avait des «preuves» qui pourraient lui permettre d’ obtenir la garde de leur fils Bentley.

🍼 Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Teen Mom.

9 Maci Bookout a posté une nouvelle vidéo mignonne de ses fils et de son mari Crédit: Instagram @macideshanebookout

Ne pas laisser la prétention de Ryan la déranger, le Maman ado a posté un joli clip de ses garçons et de son mari en train de se moquer et tout le monde souriant et riant ensemble.

Tous les trois se tenaient ensemble, un chapeau à la main, tandis que Taylor comptait: «Un, deux, trois».

Dès qu’il a dit trois, ils ont tous montré un nouveau mouvement qu’ils ont appris et ont jeté leur chapeau en l’air, d’une main dans l’autre, puis les ont placés à l’envers sur leur tête.

Une fois les transitions en douceur effectuées, Taylor et Bentley se sont retournés et se sont éloignés de la caméra, Maverick gloussant et les suivant peu de temps après, directement dans les bras de son grand frère.

9 Bentley sourit et rit dans le clip avec son beau-père Taylor McKinney Crédit: Instagram / @macideshanebookout

9 Les temps de course surviennent quelques jours à peine après que l’ancien de Maci, Ryan Edwards, ait affirmé qu’il avait des « preuves » qui pourraient lui amener la garde de Bentley. Crédit: MTV

Le rire de Maci peut être entendu derrière la caméra, juste à côté de celui du reste de sa famille.

Elle a légendé le message: «Les garçons et leurs casquettes de baseball! ⚾️☺️ @ttmlifestyle #thingsthatmatter »

Les fans ont commenté à quel point ils aiment la vidéo et les voir tous ensemble, juste en s’amusant.

Un disciple a écrit: «J’adore la façon dont Maverick regarde Bentley, vous pouvez dire à quel point il admire son grand frère.

9 Bentley et Maverick, les fils de Taylor et Maci, ont montré un tour du chapeau amusant Crédit: Instagram @macideshanebookout

9 Ils l’ont tous jeté en l’air en même temps, l’ont attrapé de l’autre main et l’ont placé à l’envers sur leur tête Crédit: Instagram @macideshanebookout

«Bentley est si lisse! Et Taylor s’assure que Maverick l’a bien compris avant de se tourner, puis se tourne vers Bentley.

« L’amour entre ces trois-là est tellement évident »

Après avoir vu la douce note, Maci a répondu: «oui! Tout ça 🔥 »

Maci, 29 ans, et son mari Taylor, 32 ans, se disputent avec Ryan, 33 ans, et sa famille au cours des dernières années à propos de Bentley.

9 Maci et Bentley ont eu une relation difficile avec Ryan depuis des années Crédit: Instagram

9 Bentley a dit à sa mère qu’il voulait suivre une thérapie pour réparer sa relation avec son père Crédit: MTV

Au Adolescent maman og, Bentley a refusé de voir son père, qui a lutté contre la dépendance à l’héroïne, jusqu’à ce qu’il accepte de suivre une thérapie avec lui, car Ryan a accusé Maci de ne pas pouvoir voir leur fils.

Dans une interview exclusive avec The Sun, Ryan a révélé qu’il avait un plan sauvage pour obtenir la garde du pré-adolescent.

Il a déclaré au Sun: «J’ai collecté suffisamment d’informations sur des vidéos et des images pour pouvoir avoir Bentley tout le temps.

9 Ryan et Maci se disputent Bentley depuis des années, et il l’a récemment appelée, elle et son mari, une « salope » Crédit: MTV

9 Elle et Taylor se sont disputées avec les parents de Ryan lors d’une réunion de maman adolescente, et Ryan et sa famille ont ensuite été renvoyés de l’émission. Crédit: MTV

«Je n’essaye pas de bouleverser le monde de Bentley alors j’essaie de trouver un moyen de le faire.»

Ryan n’a pas précisé quelle était la «preuve» alléguée.

Pendant ce temps, Maci a menacé de enfin « exposer la VÉRITÉ » à propos de Ryan après l’avoir traitée de « salope » et son mari de « salope punk ».

La dernière querelle survient après la spéciale de retrouvailles explosives, où le mari de Maci est parti à propos du bébé papa de sa femme, disant: «Je pense que chaque semaine, quand vous regardez un nouvel épisode, vous pensez que Ryan ne peut pas être plus bête que lui, et il vous prouvera le contraire la semaine prochaine.

« Je veux dire que ce type peut vraiment vous montrer à quel point il est vraiment gros. »

Après les retrouvailles, Ryan, sa femme Mackenzie et ses parents Jen et Larry ont tous été renvoyés du réseau.

Ryan avait déjà dit au Sun que Maci a fait licencier la famille pour «représailles» suite à la rencontre lors de la spéciale.