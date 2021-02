La maman adolescente Maci Bookout fait l’éloge de son fils Bentley, 12 ans, lors d’un tournoi de lutte alors qu’elle se querelle avec la femme de l’ex Ryan Edwards, Mackenzie

TEEN Mom Maci Bookout a félicité son fils Bentley, 12 ans, lors de son tournoi de lutte alors qu’elle continue de se quereller avec la femme de l’ex Ryan Edwards, Mackenzie.

Maci a défendu son fils après que Mackenzie eut insinué qu’il avait menti sur le fait que Ryan ne passait pas de temps avec lui pendant le deuxième anniversaire de Jagger.

🍼 Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Teen Mom.

Maci, 29 ans, s’est rendue sur Instagram samedi pour mettre de côté sa querelle avec son papa bébé du lycée et sa femme actuelle pour célébrer son fils.

Avec une photo de Bentley avec ses deux demi-frères et sœurs du côté de Maci, elle a écrit: « GOOO!

« C’est une conclusion sur le tournoi de la région. Ces mignonnes sont toutes qualifiées, et sont liées à l’Etat TNAAU! »

Jayde, 5 ans, Maverick, 4 ans, et Bentley portaient tous leurs costumes de lutte alors qu’ils montraient fièrement leurs médailles.

Fans de Adolescent maman og j’ai pu voir les enfants s’entraîner avec des entraîneurs alors qu’ils se préparaient à se qualifier et à concourir.

Maci célèbre ses enfants pour leurs réalisations vient juste un jour après elle a critiqué Mackenzie sur les réseaux sociaux pour avoir parlé de ses enfants à des inconnus.

Après les fans avaient critiqué la belle-mère de Bentley pour avoir insinué que Bentley mentait à propos de Ryan ne lui ayant pas parlé lors d’une fête d’anniversaire, Maci, qui a partagé le commentaire de Mackenzie sur Instagram, a écrit: « Mackenzie est courageux assis sur un canapé et répond à des inconnus sur les réseaux sociaux à propos de mon fils, mais il n’est toujours pas assez courageux pour s’asseoir sur un canapé et me parler à la réunion. »

La colère de Maci envers Mackenzie vient après Adolescent maman og a montré les hauts et les bas entre Ryan et Bentley, surtout après que le préadolescent ait exprimé qu’il voulait aller en thérapie à ce sujet.

Bentley était prévoyant d’aller à l’anniversaire de son demi-frère Jagger faire la fête quand ça allait être chez ses grands-parents, mais quand il a appris que ça allait être chez son père, il n’en était pas si sûr.

Après beaucoup de drame entre les parents de Bentley et ses beaux-parents, il a fini par se rendre à l’événement, mais il a affirmé que son père lui avait à peine parlé, à part une salutation.

Cela a indigné les téléspectateurs, en particulier une fois qu’ils ont vu que Mackenzie avait posté une photo heureuse des enfants tous ensemble à la fête, bien que Bentley passe apparemment un moment horrible et des retrouvailles inconfortables avec son père.

Mackenzie a légendé la série de photos: «Hier, nous avons célébré l’anniversaire de Jaggy! Sûr de dire que nous avons passé un très bon moment!

«Comment pourriez-vous ne pas vous amuser avec ce groupe? Mon cœur est plein.

Les fans l’ont critiquée pour cela, écrivant: « Le fait que vous ayez vraiment posté cette photo en sachant que vous n’avez même pas parlé à Bentley pendant tout le temps qu’il était là-bas est triste. »

Mackenzie s’est défendue, ainsi que son mari, en applaudissant: «Le fait que vous croyiez honnêtement cela est très triste.»

Cette allusion que Bentley a menti sur le fait que son père ne lui parlait pas à la fête, arrivait tard et restait principalement dans une pièce séparée loin de tout le monde, ne faisait que mettre encore plus en colère les fans de Teen Mom.

Mackenzie partage son fils de 2 ans, Jagger, et sa fille de 11 mois, Stella, avec son mari Ryan, tandis qu’elle a également le fils Hudson d’une relation précédente.

Les fans l’ont accusée ces derniers temps de ne se souciant pas autant de son beau-fils Bentley comme elle le fait pour ses propres enfants, ainsi que de ne pas tenir compte de ses sentiments.

Les parents et les beaux-parents de Bentley ont été impliqués dans l’une des querelles les plus emblématiques de Teen Mom OG en tant que Taylor a récemment menacé la famille de Ryan d’être venue après Maci.

Le tour d’horizon de la réalité d’Ashley a révélé que Maci « a explosé » chez les parents de Ryan lors de la prochaine réunion de saison.

Mais Taylor a offert un examen plus approfondi de la querelle et de sa position quand il a dit Les potins d’Hollywood à propos de l’épisode à venir.

Il a déclaré: «Vous devrez voir les retrouvailles se dérouler à la télévision, mais une chose que je vais toujours faire est de défendre ma femme et mes enfants.

« Vous venez pour ma femme et mes enfants? Je viens pour vous. »

La réponse de Taylor à la querelle intervient après qu’une source de production ait déclaré à The Ashley’s que Maci a perdu son sang-froid après avoir affronté les parents de Ryan lors des retrouvailles de saison.

Les producteurs auraient d’abord tenté de faire affronter le couple avec Ryan et sa femme Mackenzie, mais ils ont refusé.

Un initié a déclaré au point de vente: «Vous pouviez réduire la tension avec un couteau quand ils étaient tous assis là-bas.

«Mais tout allait bien jusqu’à la toute fin du segment.»

La mère de Ryan, Jen, craignait que Maci agisse en colère et distante et ne cessait de lui demander ce qui n’allait pas.

« Maci a continué à donner des réponses vagues et a clairement indiqué qu’elle était bouleversée mais ne voulait pas dire pourquoi », a déclaré la source.

Taylor a finalement « explosé » sur Jen et Larry, a déclaré l’initié, et a critiqué la parentalité de Ryan sur son fils, Bentley.

La source a déclaré: «Il leur a dit que Ryan était un ‘morceau de merde’ et que, contrairement à Ryan, il était là pour Bentley depuis longtemps.

«Il a dit à Larry et Jen que Ryan devrait être plus comme lui.

« [Taylor] s’est levé et a finalement demandé à Larry s’il voulait sortir les choses. Mais ça n’est pas allé aussi loin. Rien n’est devenu physique.

Maci aurait ensuite été aux prises avec les Edwards, qualifiant Jen de « chienne manipulatrice » avant de quitter la scène.

On ne sait pas s’ils sont revenus plus tard pour reprendre le tournage de la réunion Teen Mom OG.

En plus de Bentley, Maci partage sa fille, Jayde, cinq ans, et son fils Maverick, quatre ans, avec son mari Taylor.

Plus tôt cette semaine, Maci a applaudi Ryan pour l’appelant une « chienne méchante ».

« Je voulais vraiment publier des commentaires » petty b *** h « (et hilarants), mais j’attendrai qu’ils puissent me dire la définition de » petit « sans chercher et lire à haute voix », a-t-elle tweeté.