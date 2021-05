La maman adolescente Leah Messer révèle que les médecins ont trouvé une tumeur bénigne dans le sein et admet qu’elle craint d’être opérée à cause de sa dépendance

LEAH Messer a découvert une tumeur bénigne se développant dans sa poitrine et a partagé ses craintes de rechuter dans sa dépendance aux analgésiques.

le Adolescent maman 2 La star a subi une ponction lombaire bâclée après avoir donné naissance à sa fille Adalynn en 2013.

MTV

Leah a trouvé une bosse dans sa poitrine[/caption]

MTV

Il s’est avéré être une tumeur bénigne[/caption]

Horrible, 29 ans, a partagé des nouvelles inquiétantes lors de la première de la saison MTV spectacle.

Après avoir effectué une auto-inspection, la star de télé-réalité a été consternée de trouver un boule dans son «sein droit».

La personnalité de la télévision s’est ensuite rendue chez le gynécologue pour une «échographie», où les médecins l’ont informée qu’elle avait une «tumeur bénigne».

Leah a expliqué dans un confessionnal que sa plus grande peur est qu’elle ait besoin d’une intervention chirurgicale pour la tumeur et qu’elle aura besoin de médicaments contre la douleur pour l’aider tout au long du processus.

MTV

La star de télé-réalité craignait d’avoir besoin d’une intervention chirurgicale[/caption]

MTV

Sa dernière chirurgie majeure a conduit à la toxicomanie[/caption]

La mère de trois enfants était auparavant accro aux analgésiques après une césarienne d’urgence avec sa plus jeune fille Addie.

«Étant une toxicomane et possédant ma dépendance, tout type de chirurgie est terrifiant pour moi», a-t-elle avoué.

«Je me dis, aurai-je besoin de médicaments? Je dois juste m’assurer que je ne rechute pas.

«J’étais épuisée, partie, mentalement, physiquement», se souvient-elle.

MTV

Leah a exprimé sa peur pour ses filles[/caption]

MTV

Elle espérait que le verdict n’était pas un cancer ou une intervention chirurgicale pour eux[/caption]

En octobre 2020, Leah a expliqué clairement ses problèmes de dépendance, après avoir précédemment caché sa vérité parce qu’elle avait «peur de toute la haine».

À ce moment-là, elle a annoncé ses mémoires Espoir, grâce et foi, intitulée d’après les prénoms de ses trois filles, où elle expliquait ses difficultés liées à la drogue.

«J’ai aussi travaillé très dur pour écrire un livre sur ma vie, car même si une grande partie de mon parcours s’est déroulée à la télévision, il y a beaucoup de choses dont je n’ai pas parlé publiquement.

«C’est devenu beaucoup plus profond que je ne le pensais parce que j’ai parlé de choses que je ne pensais pas faire.»

MTV

Leah a subi une ponction lombaire bâclée après avoir donné naissance à Addie[/caption]

MTV

Elle a « sombré » dans la dépendance[/caption]

Leah, qui est maintenant sobre depuis plus de six ans, a expliqué comment elle espérait que son histoire pourrait créer une «différence» pour quelqu’un d’autre en difficulté.

«Il y a tellement de raisons derrière moi de vouloir écrire ce livre.

«J’ai tellement vécu au cours de ma vie que je n’ai pas été complètement honnête et j’ai l’impression d’être enfin prête – prête à être ouverte à ce sujet, prête à affronter tout ce qui vient», a-t-elle expliqué.

«Et pas de souci – parce que je sais que ça va faire une différence pour quelqu’un d’autre.

Instagram

Elle a temporairement perdu la garde des filles lorsqu’elle est allée en cure de désintoxication[/caption]

«Je n’ai jamais dit cela auparavant, mais j’étais accro aux analgésiques. Je pense vraiment qu’il y en avait beaucoup – mais j’avais peur d’entendre toute la haine.

Leah craignait que non seulement elle ait une étiquette de «grand accro» estampillée sur sa tête, mais qu’elle doive également faire face aux répercussions d’elle les pères de la fille, Corey Simms et Jeremy Calvert.

«Ce n’est rien dont je devrais avoir honte. Je veux que les autres s’approprient leur histoire et ne pas avoir honte ou se sentir seuls », a-t-elle déclaré aux téléspectateurs de MTV.

Instagram

Elle veut aider les autres qui souffrent aussi[/caption]

Leah avait précédemment affirmé avoir subi une ponction lombaire «bâclée» en donnant naissance à Addie, la conduisant à elle dépendance aux médicaments sur ordonnance.





La star de MTV avait déjà souffert de dépression et d’anxiété, et après que l’hôpital lui ait prescrit de l’hydrocodone, de l’oxycodone et du Tylenol 3, elle a entamé une «spirale descendante» vers la dépendance.

À un moment donné, la star de Teen Mom a admis avoir utilisé une «quantité ridicule» de pilules et à un point bas avait même essayé l’héroïne.