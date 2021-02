LEAH MESSER a offert à sa fille un huitième anniversaire de rêve avec des beignets décadents et des ballons colorés.

La star de Teen Mom a tout mis en œuvre pour sa plus jeune lors de sa journée spéciale, malgré la pandémie excluant de nombreux événements.

Le joueur de 28 ans a commémoré Addie avec sentimental Instastory photos comme elle souhaitait à l’enfant un « joyeux anniversaire ».

La maman de trois enfants a zoomé sur sa fille alors qu’elle portait une grande ceinture d’anniversaire brillante et un serre-tête de licorne fleuri le jour de sa naissance.

Horrible puis a partagé un clip d’une douzaine de beignets avec des garnitures de fantaisie comme elle a écrit: « J’ai une fille très joyeux anniversaire! »

Addie et ses frères et sœurs ont été festifs avec des poppers et des ballons colorés en chantant la chanson d’anniversaire classique.

La star de MTV récemment s’est offert une soirée « habillage », comme elle faisait semblant de sortir pendant la pandémie.

La célèbre maman était magnifique dans une robe en étain scintillant jusqu’aux genoux, des cheveux bouclés et un maquillage complet.

Elle a posé avec un regard fumant et a légendé la photo: « C’est vendredi! Où allons-nous Reine? 😘✨ # tgif 📸- @leeshialee. »

Un fan n’a pas été satisfait de la question, répondant sans ambages: « Il n’y a nulle part de pandémie. »

Leah a applaudi alors qu’elle s’assurait que la photo était juste pour le plaisir, écrivant: « C’est vrai 😂😂. Mais nous pouvons nous habiller et jouer à faire semblant jusque-là 😅💟. »

Dans une deuxième photo, la star de MTV a cherché à inspirer ses fans en ajoutant: « À chaque nouvelle lune, je me fixe des intentions de ✨NEW✨ pour le mois, et à chaque pleine lune, je libère toute merde toxique qui pourrait m’empêcher d’atteindre mon mensuel objectifs ou que j’ai peut-être permis de me bloquer d’un but plus élevé!

« Nous allons libérer de l’énergie toxique et écraser nos objectifs en février. Comment pouvez-vous nettoyer votre esprit, votre corps et votre âme avant le nouveau mois? Slayyy Queen! 🌝. »

La Adolescent maman 2 la star a récemment été critiquée par sa suite pour faire un voyage entre filles à Nashville pendant la pandémie.

Leah a été vue en train de faire la fête dans des bars pendant ses vacances sans masque, tandis que sa fille de 11 ans, Ali, souffre de dystrophie musculaire.

La personnalité de la télévision avait auparavant forcé ses enfants à abandonner leurs activités après l’école en raison du «système immunitaire compromis» d’Ali, provoquant la colère des fans qui pensaient que le week-end de sa fille était hypocrite.

Après son retour de Nashville, le parent controversé a admis avoir «maman culpabilité» d’avoir pris du temps loin de sa famille.

Leah a avoué: «Si vous avez déjà ressenti la ‘culpabilité de maman’, levez la main. Ces derniers jours ont été DIFFICILES.

«Ce n’est un secret pour personne que j’aime mes filles, mais parfois c’est une telle bataille interne quand je dois les laisser travailler.»

«Je veux bâtir une base solide pour mes filles et les inciter à atteindre leurs objectifs et trouver un équilibre avec du temps de qualité peut être un défi. Comment gérez-vous la culpabilité de maman? », A-t-elle demandé.

«Qu’est-ce qui vous permet de trouver cet équilibre? Construisons-nous les uns les autres et partageons quelques conseils ci-dessous. «

Les fans n’étaient pas réceptifs au message, qualifiant la jeune maman de « fausse » pour sa légende répétée.

«Tout à propos de cela semble si faaaaake. Blah, je déteste Instagram. Si poli et parfait et prêcheur. PERSONNE N’EST COMME CECI DANS LA VRAIE VIE », a déclaré l’un d’eux.