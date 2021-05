La maman adolescente Leah Messer laisse Addie, 8 ans, se soumettre au test Covid alors que le père Jeremy est testé positif après que les fans aient critiqué sa «  parentalité  »

LEAH Messer et son ex Corey Simms ont regardé leurs trois filles administrer leurs propres tests Covid, bien qu’elles soient toutes des enfants de moins de 11 ans.

le Adolescent maman 2 La star a exprimé son inquiétude quant à la capture de Covid par ses filles, après que le père d’Addie, Jeremy Calvert, ait été testé positif au virus.

MTV

Addie a passé son propre test Covid[/caption]

MTV

Leah regarda l’enfant tousser d’inconfort[/caption]

Horrible, 29 ans, a fait part de ses inquiétudes lors de l’épisode de mardi alors qu’elle décidait de procéder régulièrement à des tests de prélèvement nasal avec ses enfants après avoir appris la maladie de Jeremy.

« Toute cette situation me rend vraiment anxieuse », a déclaré la star de télé-réalité à la caméra, avant de documenter son enfant de huit ans en train de se faire un test Covid.

«Penchez-vous un peu la tête en arrière», ordonna-t-elle, alors qu’Addie enfonçait l’écouvillon dans sa cavité nasale.

«Bon travail, tu le prends mieux que la plupart des gens», a-t-elle loué pendant que l’enfant déplaçait l’écouvillon à l’intérieur de son nez.

MTV

Le père d’Addie avait Covid[/caption]

MTV

Leah n’a pas aidé sa fille à administrer le test[/caption]

MTV

Elle semblait mal à l’aise pendant le processus[/caption]

Addie plissa les yeux alors que des larmes lui montaient aux yeux et elle toussa en réaction au test.

Plus tard dans l’épisode, MTV a filmé Corey, le père d’Ali et Aleeah, regardant également leurs jumeaux effectuer leurs propres tests alors qu’ils n’avaient que 11 ans.

Les deux filles semblaient avoir mal en arrachant le long écouvillon de leur nez avant de les laisser tomber dans la boîte de Pétri.

MTV

Les jumeaux de Leah ont également effectué leurs propres tests[/caption]

MTV

Les jeunes filles se sont lavé le nez aux côtés de leur père[/caption]

MTV

Leurs parents ont très peu aidé[/caption]

Leah a fait face à des réactions négatives sur ses compétences parentales récemment après que la mère de trois enfants ait partagé une vidéo d’elle fille préadolescente lui criant dessus.

La semaine dernière, la personnalité de la télévision s’est rendue sur les réseaux sociaux pour discuter d’un prochain voyage qu’elle avait prévu, et en plein milieu, elle a qualifié sa fille Aleeah ​​de «Gracie», le deuxième prénom de l’enfant.

La préadolescente est apparue dans le dos pour crier «ne m’appelle pas comme ça» en expliquant que les fans qui la rencontrent ne savent pas comment l’appeler.

«Ok, alors tu veux être appelée Aleeah,» comprit Leah, comme sa fille était d’accord.

Cependant, les fans ont trouvé l’interaction inconfortable alors qu’ils se sont rendus sur Reddit pour réfléchir au duo mère-fille.

« Ce n’est pas correct », s’est plaint l’un d’eux, tandis qu’un second a convenu: « Je n’ai pas d’enfants mais cela me mettrait très mal à l’aise en tant que parent. »

«Les gens sont-ils surpris par cela? Elle est célèbre. C’est ce qui se passe lorsque vos enfants passent toute leur vie à la télévision nationale », a ajouté un autre.

Quelques jours auparavant, les fans se sont inquiétés du fait Maman ado se terminerait après que Leah ait partagé un message émotionnel sur son passage dans la série.

Twitter / maman ado

Les fans ont émis l’hypothèse que Leah pourrait quitter Teen Mom[/caption]

La native de Virginie-Occidentale a posé avec sa co-star de longue date Kailyn Lowry sur une jolie photo pendant le tournage de l’épisode des retrouvailles.

La star de MTV a légendé la photo: «Douze ans et un voyage formidable. Que pourrions-nous faire le prochain @kaillowry?!

«Je t’aime tellement et heureux d’avoir pu me rendre à New York pendant 12 heures Merci d’avoir participé à cette folle aventure avec nous @nessnitty et @drdrewpinsky. «





Cependant, certains fans pensaient que le message était un indice de ce qui allait arriver, beaucoup pensant que les deux pourraient quitter la série ensemble.

Le duo s’est également rencontré à Philadelphie la semaine dernière alors qu’il semblait collaborer sur un projet spécial.