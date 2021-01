La star de TEEN Mom, Leah Messer, s’est réjouie pour une série de superbes clichés Instagram alors qu’elle plaisantait qu’elle « jouait en faisant semblant » d’être en soirée.

La MTV La personnalité a choisi une robe aux genoux étincelante avec des panneaux découpés qui faisait ressortir sa silhouette tonique pour sa soirée «habillée», et l’a clairement prise très au sérieux alors qu’elle mettait tout en œuvre.

🍼 Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Teen Mom.

La maman de trois enfants, 28 ans, lui a donné un look supplémentaire en coiffant ses mèches brunes en boucles douces qui pendaient sur ses épaules.

Elle a choisi un maquillage pour les yeux foncés et un mascara épais avant d’ajouter un éclat supplémentaire avec un fard à joues bronze.

Horrible a demandé l’aide de la journaliste photo Leeshia Lee pour ses deux clichés, qui l’ont vue poser sur un escalier à Charleston, en Virginie occidentale.

Dans une légende, Leah a fait la lumière sur la pandémie actuelle de coronavirus et l’état de verrouillage en plaisantant: « C’est vendredi! Où allons-nous Reine? 😘✨ # tgif

📸- @leeshialee. «

Un fan a rapidement répondu: « Il n’y a nulle part de pandémie », avant d’ajouter: « Vrai 😂😂.

« Mais nous pouvons nous habiller et jouer à faire semblant jusque-là 😅💟🥂 »

Parallèlement à la deuxième image, la favorite Teen Mom a donné un aperçu de son état d’esprit après la récente pleine lune.

Elle a écrit: «À chaque nouvelle lune, je me fixe de« NOUVELLES »intentions pour le mois, et à chaque pleine lune, je libère des s ** t toxiques qui pourraient m’empêcher d’atteindre mes objectifs mensuels ou que j’ai pu me permettre de me bloquer. but plus élevé!

« Nous allons libérer de l’énergie toxique et écraser nos objectifs en février. Comment pouvez-vous nettoyer votre esprit, votre corps et votre âme pour le nouveau mois? Slayyy Queen! 🥂 🌝. »

La native de Virginie-Occidentale, mère de trois filles – les jumeaux Ali et Aleeah, 11 ans, et Addie, 7 ans, ont peut-être répondu après que les trolls aient critiqué son récent voyage à Nashville.

Leah a avoué qu’elle avait «maman culpabilité» après avoir pris du temps loin de sa famille – un raisonnement que certains fans n’ont tout simplement pas acheté.

Dans une autre légende Instagram, que de nombreux fans de Reddit ont qualifiée de très «faux», le Maman ado a admis qu’elle se sent souvent mal quand elle doit quitter ses enfants un peu.

L’auteur de Hope, Grace, & Faith a écrit: «Si vous avez déjà ressenti la ‘culpabilité de maman’ levez la main 🙋🏻‍♀️ Ces derniers jours ont été DIFFICILES.

«Ce n’est un secret pour personne que j’aime mes filles, mais parfois c’est une telle bataille interne quand je dois les laisser travailler.

Elle a poursuivi: «Je veux bâtir une base solide pour mes filles et les inciter à atteindre leurs objectifs et trouver un équilibre avec du temps de qualité peut être un défi. Comment gérez-vous la culpabilité de maman?

«Qu’est-ce qui vous permet de trouver cet équilibre? Construisons-nous les uns les autres et partageons quelques conseils ci-dessous. «

Avec la dernière ligne et l’appel à l’action, certains utilisateurs de Reddit ont affirmé qu’elle faisait juste semblant de ressentir cela parce qu’elle voulait paraître reluisable et voulait développer son interaction en tant qu’influenceuse des médias sociaux.

Un utilisateur a commenté: «Tout à ce sujet est si faaaaake. Blah, je déteste Instagram. Si poli et parfait et prêcheur. PERSONNE N’EST COMME CECI DANS LA VRAIE VIE. «

Un autre fustigé, faisant référence à la fille de Leah, Ali, qui souffre de dystrophie musculaire: «Ce n’est pas la« culpabilité de maman »qui est« la culpabilité de voyager avec un enfant immunodéprimé à la maison ».

La star de Teen Mom a également gardé Ali à la maison de l’école et des activités sportives au cours de la dernière année afin de préserver son «système immunitaire compromis», mais elle a ensuite elle-même quitté la bulle pour voir un ami à Nashville, ce que certains ont suggéré être ironique.