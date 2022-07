La maman adolescente Leah Messer critiquée pour avoir SNUBBÉ ses trois filles lors d’un voyage à Disney avec son petit ami Jaylan Mobley

TEEN Mom Leah Messer a été critiquée pour avoir snobé ses trois filles lors d’un voyage à Disney avec son petit ami Jaylan Mobley.

Les fans ont été scandalisés de voir que les enfants de Leah avaient disparu de son cliché sur Instagram.

Instagram/@leahmesser

Leah Messer a fait un voyage à Disney avec son petit ami Jaylan Mobley[/caption]

Instagram/@leahmesser

Bien que les fans aient remarqué que ses trois filles manquaient toutes sur les photos du post[/caption]

Leah s’est rendue sur Instagram pour partager son voyage à Disney World.

Cependant, les fans ont rapidement remarqué que bien que Leah et Jaylan soient sur les photos, les jumelles de Leah Aliannah et Aleeah, 12 ans, et sa fille Adalynn, neuf ans, manquaient à l’appel.

Un fan bouleversé a demandé: “Comment allez-vous à Disney et vous n’emmenez pas vos enfants?”

Un autre a déclaré: “Je serais dévasté si j’avais douze ans et découvrais que mes parents partaient en voyage à Disney sans moi.”

En savoir plus sur Léa Messer MODE VACANCES À l’intérieur de l’escapade familiale de Teen Mom Leah & Jaylan en Floride avec ses trois enfants MOCATION ! Les fans de Teen Mom disent que Leah “n’a jamais été aussi belle” avec BF Jaylan et les enfants en voyage

D’autres fans étaient heureux de voir Leah amoureuse aux côtés de Jaylan.

VOYAGE EN FAMILLE

Ses filles ont suivi les vacances familiales en Floride, bien qu’elles n’aient pas été mentionnées dans la publication Instagram de Leah sur Disney World.

Leur escapade en famille était complète avec des visites de parcs à thème, des promenades en train et plus encore.





Leah a publié une énorme photo sur son compte Instagram après que la famille se soit rendue en Floride pour des vacances.

Son petit ami, Jaylan, a toujours publié des articles sur le voyage sur les réseaux sociaux.

Cependant, la star de Teen Mom 2 a décidé de partager la plupart de ses photos dans un seul post.

“Mode vacances”, a-t-elle légendé les clichés.

“Dream team”, a répondu son homme dans la section des commentaires.

Les fans ont également félicité Leah pour avoir l’air “en bonne santé” et ont affirmé qu’elle n’avait “jamais eu l’air plus heureuse”.

Les fans pensaient également que la mère de trois enfants avait l’air enceinte alors qu’elle se couvrait dans un cliché publié par Jaylan.

En un clin d’œil, ses jeunes enfants, un bébé et un autre garçon ont tous posé avec un faux crabe à l’extérieur.

Ils ont brandi des pancartes de paix et ont souri pour la photo.

Une autre photo montrait Leah, ses filles, Jaylan et d’autres membres de la famille debout sous un palmier.

Puis, une fois de plus, jeta des signes de paix et porta des vêtements de vacances.

Les enfants ont également été vus dans la section Jurassic Park d’Universal Studios, regardant les œufs éclore et vérifiant les dinosaures.

UN VOYAGE MAGIQUE

La photo était censée avoir été prise aux studios Universal, car certains des enfants portaient des robes Harry Potter.

Leah a posté plus de photos des enfants profitant du parc à thème, mais juste avec leurs chemises et cravates, abandonnant la robe.

Aliannah portait une cravate Gryffondor tandis que sa jumelle portait une cravate Serpentard.

La famille est même montée à bord du Poudlard Express pendant leur voyage.

L’amie de la star de MTV, Kylie, a posté une photo du sommet du château de Poudlard sur son histoire Instagram.

‘TELLEMENT HEUREUX’

Les fans pensaient que Leah et sa famille avaient l’air si heureux pendant le voyage et mieux que jamais.

“C’est tellement plus agréable de voir ses photos non mises en scène / organisées”, a déclaré un fan sur un fil en ligne.

“Ses enfants sont beaux et putain, elle est la meilleure qu’elle ait jamais eue!” écrit un autre.

Leah a fière allure et est en bonne santé, par rapport à ce à quoi elle ressemblait dans le passé. Elle a l’air heureuse, tant mieux pour elle », a commenté un commentateur.

CHAUDE MAMAN MESSER

Leah a affiché ses courbes dans une robe sexy avant ses vacances en famille au milieu de nouvelles rumeurs de grossesse.

Leah s’est enregistrée à travers le miroir vêtue d’une robe verte à manches longues nouée à la taille.

Elle a montré ses jambes nues dans l’ensemble court, avec ses longs cheveux bruns qui coulaient.

La trentenaire semblait se préparer pour la soirée en portant une paire de chaussettes noires.

Leah a inclus des autocollants roses sur les lèvres et a mis la musique de fond sur la chanson “Not One of Them” de Nija.

La vidéo arrive alors que les fans de Teen Mom spéculent que la mère de trois enfants attend son premier enfant avec son petit ami.

En savoir plus sur le soleil américain REINE DES GLACES? Les fans de Kardashian craignent que le visage de Kim ne soit “GELÉ” après avoir repéré des détails sur des photos récentes

Le buzz de la grossesse a commencé lorsque les utilisateurs des médias sociaux ont pensé avoir repéré une bosse de bébé sur la star de la télévision, ainsi que plusieurs autres indices qu’un bébé est en route.

Plus tôt ce mois-ci, Leah a apparemment tenté d’écraser les rumeurs lorsqu’elle a publié des clichés d’elle-même enfilant des jeans moulants et des hauts courts.

Instagram/@leahmesser

Leah et Jaylan ont emmené ses trois filles pour des vacances en famille en Floride[/caption]

Instagram/@leahmesser

Le voyage semblait être avec de nombreux autres membres de la famille et comprenait des voyages dans des parcs d’attractions[/caption]

Instagram/@leahmesser

Les fans se demandent si Leah est peut-être enceinte car elle et Jaylan ont déclenché des rumeurs de grossesse[/caption]