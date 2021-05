La maman adolescente Leah Messer critiquée par les fans après que sa fille Aleeah, 12 ans, crie à sa mère dans une vidéo choquante

Les fans de TEEN Mom ont été choqués après qu’une vidéo de Leah Messer montre sa fille pré-adolescente qui lui crie dessus.

Horrible a publié une vidéo dans ses histoires Instagram où elle parlait à la caméra de chez elle d’un voyage à venir.

Quand elle a appelé sa fille aînée «Gracie», la fillette de 12 ans est apparue et a crié à sa mère: «Ne m’appelle pas comme ça».

Le couple a ensuite échangé des mots avec Aleeah ​​expliquant, des inconnus qui la reconnaissent à la télévision l’appellent Gracie – Grace est son deuxième prénom – et elle n’aime pas ça.

« Ok, alors tu veux être appelée Aleeah, » lui demanda sa mère.

Maman ado les fans se sont tournés vers Reddit pour exprimer à quel point le moment les a mis mal à l’aise, en disant « ce n’est pas bien ».

« Je n’ai pas d’enfants mais cela me mettrait très mal à l’aise en tant que parent », a écrit un fan.

Un autre a ajouté: « Les gens sont-ils surpris par cela? Elle est célèbre. C’est ce qui se passe quand vous avez vos enfants à la télévision nationale toute leur vie. »

La vidéo choquante survient quelques jours après que Leah a suscité des craintes que Adolescent maman 2 se termine après avoir partagé un message émotionnel sur la série.

La jeune femme de 29 ans a posé avec sa co-vedette Kailyn Lowry pour une jolie photo lors du spectacle des retrouvailles cette semaine.

Leah l’a légendé: « Douze ans et un voyage incroyable. Que pourrions-nous faire le prochain @kaillowry?!

« Je t’aime tellement et je suis content d’avoir pu me rendre à New York pendant 12 heures 😂✌🏼 Merci d’avoir participé à cette course folle avec nous @nessnitty & @drdrewpinsky. »

Les fans se sont demandé si Leah laissait entendre que la série populaire se terminait, tandis que d’autres spéculaient que Leah et Kailyn pourraient arrêter ensemble.

Leah et Kailyn ont taquiné plus tôt cette semaine qu’ils planifier quelque chose de nouveau ensemble.

Les stars de la télévision se sont éblouies lors de leur rencontre à Philadelphie pour filmer un projet secret.

Les rumeurs selon lesquelles la série pourrait se terminer viennent après que The Sun ait révélé en exclusivité que les notes de la nouvelle saison étaient les plus basses de tous les temps.

La seconde moitié de La saison 10 a été créée le 4 mai avec les membres de la distribution Kailyn, Leah, Briana DeJesus, Jade Cline et la nouvelle venue Ashley Jones.

Le favori des fans Chelsea, 29 ans, a quitté Teen Mom 2 en novembre avec son dernier épisode diffusé en décembre 2020.

Les téléspectateurs ne parviennent pas à se connecter depuis que Chelsea a quitté la série MTV.

La première du 4 mai n’a attiré que 663000 téléspectateurs, selon Showbuzz Quotidien.

Les notes ont baissé au plus bas de tous les temps pour l’épisode du 11 mai, puisque seulement 507 000 personnes ont été à l’écoute.