La maman adolescente Kayla Sessler pose sans pantalon dans juste une flanelle alors qu’un admirateur supplie la star de “se glisser dans leurs DM”

La star de la franchise Teen Mom, Kayla Sessler, a fait tourner les têtes alors qu’elle posait sans pantalon dans juste une flanelle et que les fans se déchaînaient.

Tout cela survient alors que le joueur de 23 ans continue d’avoir beaucoup d’émissions dramatiques familiales sur MTV.

Instagram

Teen Mom Kayla Sessler est allé sans pantalon dans une photo récente[/caption]

Instagram

La star de télé-réalité avait un fan qui la suppliait de “se glisser dans leurs DM”[/caption]

La star de télé-réalité a récemment profité de ses histoires Instagram pour republier une photo d’elle initialement partagée par un fan.

En un clin d’œil, Kayla glamour pose avec juste une flanelle et sans pantalon alors qu’elle pose sa main sur sa hanche tandis que l’autre tient un sac de luxe bleu.

L’utilisateur a écrit sur la photo : « Kayla Sessler est le feu ! Comme si j’essayais de voir quelque chose ou juste d’être son ami.

“Kayla, DM-moi!” ils ont ajouté.

en savoir plus sur maman adolescente MAMAN FOLLE La maman adolescente Kayla Sessler applaudit le troll qui a critiqué sa parentalité BALENCI-MAMA Teen Mom Kayla montre des chaussures Balenciaga roses à 1 000 $ qu’elle a achetées pour sa fille Ariah

La star de Teen Mom: Young and Pregnant a simplement répondu par un “merci”, cependant, Kayla a fait tourner beaucoup de têtes avec ses récents messages.

Plus tôt ce mois-ci, la star de la télévision est allée sans soutien-gorge et a secoué des shorts courts pour un clin d’œil sur ses histoires Instagram.

Sur la photo, le ventre de Kayla a été exposé alors qu’elle berçait le minuscule short noir, et est devenue glamour sans maquillage ainsi que ses cheveux bruns attachés en un chignon lisse.

Kayla est également allée sans pantalon et a montré ses courbes vêtue d’une petite robe de soie alors qu’elle posait encore une fois pour ses partisans dans un autre message.





Vêtue d’une robe en soie verte à motif tigre, la personnalité de la télévision s’est allongée sur le canapé pour la photo.

Elle a croisé ses jambes de manière séduisante en regardant la caméra.

Kayla a ajouté la légende : “L’entretien est prêt”.

Alors que Kayla a partagé de nombreux clichés époustouflants, les fans ont également vu beaucoup de drames sur le petit écran mettant en vedette la star.

DRAME FAMILIAL

Récemment, les téléspectateurs ont vu Kayla et la mère de son deuxième bébé, Luke Davis, Noopie, entrer dans une autre altercation verbale.

Kayla a révélé à sa mère que Noopie l’avait appelée par des noms en parlant avec sa belle-mère lors de la fête d’anniversaire de son fils Izaiah.

Plus tard dans l’épisode, Kayla s’assoit avec Luke, sa mère et sa sœur Chas pour discuter de leurs différences, acceptant d’avancer de manière positive jusqu’à ce que la fête ait lieu.

Immédiatement, le duo commence à se crier dessus, la sœur de Luke intervenant.

Ils se lèvent et tentent de s’approcher de Kayla, incitant la sécurité à intervenir.

Kayla et Luke quittent la maison et sa mère les suit à l’extérieur, criant et appelant la mère de deux noms tout le temps.

Kayla partage sa fille Ariah, âgée de 2 ans, avec Luke, et son fils Izaiah, quatre ans, avec son ex Stephan Alexander.

PROBLÈMES DE BÉBÉ PAPA

La notable Teen Mom a également un drame avec son premier bébé papa Stephen car elle avait précédemment affirmé qu’il n’avait pas vu son fils depuis trois ans – il a également snobé le tot le jour de son anniversaire selon Kayla.

Stephan a également été condamné à payer “40 $ par mois de pension alimentaire pour enfants” avant que Kayla ne le déchire pour “ne payer que 11 $”.

À l’époque, Kayla a publié son chèque de pension alimentaire pour enfants d’un montant de 11,07 $ de son ex sur Instagram.

Elle a écrit sur son histoire Instagram: “Je viens donc de recevoir mon chèque de pension alimentaire par courrier, et c’est pour combien. Ce n’est pas une blague. Ceci est la vraie vie.”

En savoir plus sur le soleil américain RÉALITÉ TRAGÉDIE Mike Wolfe brise le silence sur l’ancienne co-star avec un commentaire cryptique

Stephan finirait par applaudir en écrivant sur ses réseaux sociaux: “Rappelez-vous que ce qui se passe revient.”

Cependant, il a nié que ce message crypté concernait sa petite maman.

Instagram

Le notable de MTV a récemment partagé de nombreuses photos qui font tourner la tête[/caption]

Instagram / @lucedavisiii

Cependant, elle a également été confrontée à de nombreux drames familiaux, en particulier avec la mère de son deuxième bébé, Luke Davis.[/caption]

MTV

Kayla n’est pas non plus d’accord avec son premier bébé papa Stephan Alexander[/caption]