La mère adolescente Kayla Sessler a déchiré la «petite amie» de son bébé, Stephan Alexander, Madison McClain, après avoir «été arrêtée pour trafic de drogue».

La star de télé-réalité a partagé une capture d’écran de l’article original par Renard 39.

Elle a partagé cette capture d’écran sur ses réseaux sociaux[/caption]

Elle a également partagé ce message de soutien d’un suiveur[/caption]

La star de Teen Mom: Young & Pregnant s’est rendue sur Instagram dimanche pour critiquer son bébé papa Stephan après avoir refusé de laisser leur fils Izaiah autour de sa nouvelle petite amie à l’époque.

Avec une capture d’écran d’un article et le cliché de Madison, elle a écrit: «Pourtant, les mères ** ont essayé de dire que j’étais amère de ne pas vouloir Zay autour d’elle.

Elle a également partagé un message que l’un de ses disciples lui avait envoyé, qui disait: «Les gens ne devraient pas sous-estimer les sentiments d’une mère! Nous savons tous quand leur nouvelle fille n’est pas ça! Période, maman tu as fait du bien.

Madison McClain aurait été arrêtée pour trafic de drogue et conduite en état d’ébriété[/caption]

L’article, qui a été publié vendredi, était intitulé: «Une femme de Rockford arrêtée pour trafic de drogue après avoir fui la police d’État.»

Selon Renard 39, «La police de l’État de l’Illinois a arrêté Madison McClain, 20 ans, de Rockford, pour conduite en état d’ébriété et pour excès de vitesse loin de la police sur la I-88. La police dit qu’elle avait aussi de la drogue dans la voiture.

L’article détaille que jeudi matin, selon le FAI, la police a répondu aux informations faisant état d’une voiture bloquée sur une rampe, ce qui gênait la circulation.

Cependant, avant que la police n’arrive sur les lieux, Madison a tenté de s’enfuir dans sa voiture.

La police a tenté de l’arrêter mais elle a refusé, ont affirmé les autorités.

Cependant, les agents ne l’ont pas poursuivie, mais l’ont localisée dans une station-service.

Madison a été arrêtée et accusée de fuite et de contournement aggravées, de possession illégale d’une substance contrôlée, de conduite sous influence et de suspension de permis de conduire.

Selon le média, elle a été placée en garde à vue mais The Sun n’a pas pu confirmer.

Madison est apparue dans l’émission en tant que petite amie de Stephan[/caption]

Elle et Kayla se disputaient Stephan voyant Izaiah[/caption]

Les fans de la série se souviendront que la saison dernière, Stephan, Madison, Kayla et son fiancé Luke Davis se sont assis pour le déjeuner où ils ont discuté de leurs différences.

Kayla revendiqué que deux ans auparavant, quand elle et Stephan sortaient ensemble, elle et Madison ont eu une rencontre où le désormais criminel a menacé de «battre mon a ** et de me faire faire une fausse couche».

«Je ne lui fais pas confiance avec Izaiah et je ne veux pas d’elle autour d’Izaiah», a déclaré Kayla à Stephan pendant leur déjeuner, ce qui n’a fait qu’énerver encore plus Madison.

Kayla a récemment critiqué Stephan pour ne pas avoir vu leur fils depuis plus d’un an[/caption]

Kayla et Stephan partagent un fils, Izaiah[/caption]

Kayla récemment aussi a critiqué Stephan pour ne pas avoir vu leur fils de trois ans depuis qu’il en a un.

Kayla a la garde complète tandis que Stephan n’obtient que des droits de visite.

Quand un fan lui a demandé quand était la dernière fois que Stephan avait vu Izaiah, elle a dit: «Vous vous souvenez de la scène de la saison dernière où j’ai emmené Izaiah au parc pour rencontrer Stephan?

«Ouais, c’était la dernière fois. J’étais toujours enceinte d’Ariah et Zay n’en était qu’un.

Kayla est fiancée à Luke et les deux partagent une fille[/caption]

Luke pense adopter Izaiah[/caption]

Elle a également fait allusion à la possibilité que son fiancé Luke adopte Izaiah.

Kayla et Luke partagent déjà leur fille Ariah, qu’ils ont accueillie en août 2019.

Le couple a déménagé de l’Illinois à l’Iowa pour la carrière de basket-ball de Luke.

Kayla a répondu à un fan qui lui a posé des questions sur «le père impassible».

Kayla a précédemment appelé Stephan un « père impassible »[/caption]

Le fan a écrit: «Est-ce que le père mortel est revenu sur le point de [check] depuis que vous avez tous filmé, il ne devrait pas être autorisé à obtenir un [check]. »

Kayla a répondu: «Bien sûr, il a essayé d’apparaître. Ne m’a pas envoyé un seul texto pour vérifier « son fils », mais il a certainement envoyé un texto à la production. «

Plus tôt cette année, le Maman ado: L’ex-star de Young and Pregnant, Stephan, a été condamné à payer «40 $ par mois de pension alimentaire pour enfants» avant de le critiquer pour «payer seulement 11 $».

De retour en février 2018, documents judiciaires obtenus exclusivement par The Sun, Kayla a porté plainte pour soutien contre Stephan, quatre mois après la naissance de leur fils.





Un mois plus tard, Stephan a été condamné à payer 124 $ par mois en pension alimentaire temporaire, mais en avril, le montant a été ajusté à 40 $ par mois jusqu’en juin 2036.

Kayla et Stephan ont tous deux indiqué leur revenu mensuel à 751 $. Stephan a cité MTV – New Remote Productions comme son employeur.

Kayla a ensuite publié son chèque de pension alimentaire pour enfants au montant de 11,07 $ de son ex sur Instagram.

Kayla ne reçoit que 11 $ de pension alimentaire pour enfants[/caption]