La maman adolescente Kailyn Lowry se moque de l’ex Jo Rivera en synchronisant les lèvres sur la tristement célèbre scène MTV où il lui a dit de «  vivre dans une grotte  »

TEEN Mom Kailyn Lowry s’est moqué d’une scène emblématique de la série télé-réalité où son ex Jo Rivera lui a dit qu’elle « devrait être dans une grotte ».

le MTV La star, 29 ans, s’est associée à l’épouse de Jo, Vee, pour recréer le moment de 2011 dans un clip effronté de TikTok.

La maman adolescente Kailyn Lowry s'est moquée de la tristement célèbre scène Teen Mom de son bébé papa Jo Rivera en 2011

Kailyn et Vee a fait une synchronisation avec la scène, dans laquelle Kailyn a rencontré Jo sur un parking pour lui dire qu’elle avait un nouveau petit ami.

Vee a joué son mari, disant à Kailyn: « Salut. »

Elle répondit, l’air impassible: « Salut. »

Vee a fait remarquer: « Belle journée, n’est-ce pas? » et Kailyn a dit: « Ouais. »

Elle a recréé le moment où Jo lui a dit de « vivre dans une grotte »

Jo s'est énervée après que Kailyn a révélé qu'elle avait un nouveau petit ami

Vee a continué, « Vous ne méritez pas d’être dehors pour profiter du soleil », alors que Kailyn l’interrompit: « Quoi? »

Elle a dit avec mépris: « Tu devrais être dans une grotte. »

Kailyn a sous-titré la vidéo avec le hashtag « si vous savez que vous savez », tout en faisant la promotion d’elle et du podcast de Vee Baby Mamas No Drama.

le Adolescent maman 2 La star et Jo partagent son fils Isaac, âgé de 11 ans, et elle semble avoir une meilleure relation avec lui que ses autres bébés papas, Javi Marroquin et Chris Lopez.

Le mari de Jo, Vee, a synchronisé ses mots dans un clip TikTok

Kailyn s'est jouée

En septembre, Kailyn était arrêtée après avoir prétendument frappé Chris plusieurs fois avec un « poing fermé » après il a coupé les cheveux de Lux, leur fils de 3 ans sans sa permission.

« Christopher a déclaré que Kailyn et sa mère s’étaient arrangés pour avoir un échange de garde pour Lux Lowry à sa résidence », ont indiqué des documents judiciaires.

Lorsque Kailyn a remarqué que Chris avait donné une coupe de cheveux à Lux, il a affirmé qu’elle «était retournée à la résidence et avait commencé à l’attaquer. [and] lui donnant des coups de poing à plusieurs reprises sur la tête et le haut du torse parce qu’elle ne voulait pas que l’enfant coupe les cheveux.

Le dépôt a continué: «Christopher a déclaré qu’il ne s’était pas battu et que Kailyn avait ensuite quitté la résidence.»

Kailyn est en bons termes avec Jo

Ils partagent un fils Isaac ensemble

Plus tôt ce mois-là, Kailyn a appelé Chris sur les réseaux sociaux pour couper les cheveux de Lux.

«Être parent avec un narcissique, c’est comme… Une tactique de contrôle», a-t-elle écrit, à côté d’une photo avant et après des cheveux de Lux.

Quant au père de son fils Lincoln, Javi, Kailyn l’a accusé de essayant de « la baiser dans un parking » – en dépit d’être engagé à l’époque pour sa petite maman Lauren Comeau.

La star a précédemment affirmé qu’elle « ne reçoit pas du tout de pension alimentaire pour enfants » de ses trois bébés papas.

Elle a quatre fils – Isaac, Lincoln, Lux et Creed

Elle s'est disputée avec son bébé papa Chris Lopez

Au cours d’un épisode du podcast Baby Mama No Drama, elle a expliqué: « Pour moi, s’ils étaient encore ensemble – le médiateur de la pension alimentaire pour enfants m’a dit et Jo [Rivera, her third baby daddy] lorsque nous avons traité pour la première fois, de considérer combien nous paierions chacun si nous étions encore ensemble.

« Toi, Jo, et moi avons vécu beaucoup de choses avec les pensions alimentaires pour enfants. »

Elle a ensuite ajouté: « Javi et moi avons 50/50 avec Lincoln et nous faisons la moitié de tout. Des petites choses comme les coupes de cheveux, même si elles s’additionnent, nous ne faisons pas la moitié de celles-ci, je les prends généralement mais le sport, nous aller 50/50. «