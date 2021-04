Share on Twitter

TEEN Mom 2 Kailyn Lowry s’est adonné aux pâtes après y avoir renoncé pendant quatre semaines.

La jeune femme de 29 ans a temporairement arrêté de manger des pâtes alors qu’elle jurait de perdre du poids dans sa bataille contre le syndrome des ovaires polykystiques.

Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Teen Mom.

Kailyn s'est récemment adonné aux pâtes après avoir abandonné pendant quatre semaines

Elle a arrêté de manger des pâtes en jurant de perdre du poids après son diagnostic de SOPK

le Adolescent maman 2 l’étoile l’a emmenée Histoire d’Instagram dimanche pour révéler qu’elle mangeait le délicieux plat pour la première fois en quatre semaines.

À côté d’une photo en gros plan du repas, Kailyn a étiqueté Luna’s Pizzeria et Italian Grill comme elle l’écrivait: «Je n’ai pas mangé de pâtes depuis près de 4 semaines.»

La légende se terminait par quatre émojis oeil de cœur.

le MTV star a été ouverte sur ses objectifs de perdre du poids, car elle a documenté ses séances d’entraînement intenses sur les réseaux sociaux.

De retour en mars, la mère de quatre enfants a révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de SOPK sur un épisode de son podcast Podcast Coffee Convos.

Kailyn a parlé de son diagnostic sur son podcast avec Lindsie Chrisley

Elle a détaillé ses symptômes avant de partager son diagnostic

Au cours de l’épisode, Kailyn a dit à sa co-animatrice Lindsie Chrisley qu’elle «avait des règles tellement abondantes» avant son diagnostic.

Elle se souvient: «Je saignais pendant trois ou quatre changements de vêtements par jour pendant mes règles… et je saignais à travers mon matelas. Je saignerais à travers tout.

Kailyn a déclaré que son gynécologue avait ordonné des travaux de laboratoire et une échographie, qui a révélé qu’elle avait près de 10 kystes sur un ovaire et l’autre avait un kyste qui faisait la moitié de la taille de l’organe.

Avant de parler à son médecin, la Adolescent maman 2 star a cherché sur Google ce que les résultats des travaux de laboratoire pouvaient signifier.

Elle a dit: «La première chose qui m’est venue à l’esprit, je suis comme ‘oh mon dieu j’ai un cancer’. J’ai envie de pleurer. Je ne veux pas mourir… Je me suis littéralement pleuré pour m’endormir.

Elle a admis qu'elle pensait avoir un cancer

Kailyn est la mère de quatre fils

La personnalité de la télévision a finalement été diagnostiquée avec SOPK, qui affecte les niveaux d’hormones des femmes.

Avant de révéler son diagnostic, Kailynshared sur Instagram qu’elle a vécu une problème de santé et été chez les médecins pour enquêter.

Elle a légendé la vidéo: «Il y a quelques semaines, j’ai parlé de mes saignements abondants et j’avais peur d’apprendre les réponses et ce qui se passait avec ma santé.

«Ce week-end, nous avons enregistré un épisode dans lequel je partage mon diagnostic et ce que je vais faire pour (espérons-le) aider @coffeeconvospodcast à diffuser le nouvel épisode jeudi.

Kailyn a quatre fils, Isaac, 11 ans, avec son ex Jo Rivera, Lincoln, sept ans, avec son ex-mari Javi Marroquin et Lux, trois ans, et Creed, huit mois avec son ancien partenaire Chris Lopez.

La star de télé-réalité parle franchement de la maternité dans son podcast





Lors d’un récent épisode de Podcast Coffee Convos, Admit Kailyn L’agitation de Creed l’a peut-être amenée à ne plus vouloir d’enfants

Kailyn a déclaré à Lindsie: «Quand les gens me demandent si je veux plus d’enfants et je passe par le processus de récupération des ovules …

«Avant, j’en aurais totalement un autre par moi-même et choisirais de le faire moi-même… NON!»

Elle a poursuivi: «Je congèle littéralement mes œufs pour la seule raison si je me retrouve avec quelqu’un qui n’a pas d’enfants et qui veut des enfants. Je considérerais cela parce que ce serait littéralement une situation 50/50.

« Creed est la raison pour laquelle je n’aurais plus d’enfants. »

Elle a admis que Creed pourrait être son dernier enfant