TEEN Mom Kailyn Lowry a révélé qu’elle «prévoyait une réduction mammaire» après que la star de télé-réalité a admis qu’elle n’était «pas contente» d’elle-même.

Cela vient après le joueur de 28 ans a signé un accord avec la ligne de lingerie Savage x Fenty de Rihanna.

La MTV La star s’est tournée vers ses histoires Instagram pour répondre à quelques questions des fans, lorsqu’une personne a décidé de lui demander sa «taille de soutien-gorge».

Kailyn a répondu: « 36DDD mais prévoyant une réduction mammaire », car elle a également ajouté un emoji croisé les doigts.

Le mois dernier, Kailyn a discuté de ses problèmes d’image avec Jamie Otis, défenseur de la positivité corporelle, la star de Mariés au premier regard. Café Convos Podcast.

Kailyn a expliqué: «Je suis actuellement dans un endroit où je ne veux pas aller voir les gens parce que je ne suis pas content de moi.

« En ce moment, je suis au poids le plus élevé que j’aie jamais été et Je ne suis pas content de moi. Mes vêtements vont différemment. Je déteste ça.

« La moitié de mon cerveau est comme, ‘Va te mettre en forme’ – je vais au gymnase tous les jours – et l’autre moitié de moi est comme, ‘J’ai presque 30 ans, embrassez simplement votre corps, soyez d’accord avec ça . ‘ »

La Adolescent maman 2 star a poursuivi: « Je suis [happy with her body] certains jours. Les autres jours, je me dis: ‘Putain de merde, je déteste mon corps.’

«En 2016, j’étais au meilleur de ma santé, j’ai travaillé, j’ai subi une chirurgie esthétique… je l’ai maintenue [her weight] pendant toute l’année jusqu’à ce que je tombe enceinte.

« J’étais si heureux. Mais maintenant je ne peux pas me débarrasser du poids pour sauver ma vie. Je ne sais pas ce qui se passe. »

Kailyn, qui a également été ouvert sur obtenir des injections pour les lèvres, dira plus tard: «Nous vivons à une époque si étrange que si nous faisons quelque chose, si nous travaillons, c’est presque mal vu.

« Mais j’ai juste l’impression que beaucoup d’entre nous le veulent et nous ne le savons pas vraiment et si plus de gens en parlaient, nous pourrions être plus ouverts à ce sujet. »

Plus tôt ce mois-ci, la mère de quatre enfants a révélé qu’elle était une ambassadrice de la ligne de lingerie de Rihanna, alors qu’elle annonçait la nouvelle en posant dans un soutien-gorge en dentelle lilas Savage et un kimono noir soyeux.

Kailyn a quatre fils – Isaac, 11 ans, avec son ex Jo Rivera, Lincoln, sept ans, avec son ex-mari Javi Marroquin et Lux, trois ans, et Creed, six mois avec son ancien partenaire Chris Lopez.

L’année dernière, la star de la télévision a révélé sa mission de perdre 50 livres après avoir donné naissance à son plus jeune enfant.

«Mon objectif en ce moment est de perdre 50 livres et de rejoindre les réserves de la Force aérienne. Je dois mettre ma tête dans le jeu », a-t-elle déclaré lors d’une discussion avec Coffee Convos en septembre.

En plus de gérer sa confiance en soi, Kailyn est également aux prises avec les conséquences après avoir été arrêté pour avoir «frappé» l’ex Chris, en plus d’être peut-être la raison Javi et son ex Lauren Comeau se sont séparés.