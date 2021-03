La star de TEEN Mom, Kailyn Lowry, a révélé qu’elle portait une taille de soutien-gorge 36DDD sur son podcast.

Elle a admis qu’il était difficile de trouver des soutiens-gorge de cette taille alors qu’elle se préparait à une chirurgie de réduction mammaire.

🍼 Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Teen Mom.

En partageant une publicité pour la société de soutiens-gorge et de sous-vêtements, Third Love, Kailyn révélé sur elle Baby Mamas No Drama avec Vee Rivera: « Personnellement, je porte un 36DDD, ce qui est très difficile à trouver dans les magasins habituels. »

Le mois dernier, le MTV star a dit sur Instagram qu’elle était «planifier une réduction mammaire», car elle a également ajouté un emoji croisé avec les doigts.

En janvier, Kailyn a discuté de ses problèmes d’image avec le défenseur de la positivité corporelle, Jamie Otis, star de Marié à la première vue, à son sujet. Café Convos Podcast.

Kailyn a expliqué: «Je suis actuellement dans un endroit où je ne veux pas aller voir les gens parce que je ne suis pas content de moi.

« En ce moment, je suis au poids le plus élevé que j’ai jamais été et Je ne suis pas content de moi. Mes vêtements s’adaptent différemment. Je déteste ça. La moitié de mon cerveau est comme: « Va te mettre en forme » – je vais au gymnase tous les jours – et l’autre moitié de moi est comme: « J’ai presque 30 ans, embrassez simplement votre corps, soyez d’accord avec ça. ‘ »

Le Adolescent maman 2 star a poursuivi: « Je suis [happy with her body] certains jours. Les autres jours, je me dis: ‘Putain de merde, je déteste mon corps.’ «

Kailyn a également fait étalage de sa silhouette dans un sexy séance photo pour SavagexFenty en février.

Elle a modelé la lingerie de la marque dans les vidéos des coulisses du tournage.

Kailyn a montré les courbes de son corps post-bébé dans une robe en dentelle transparente violette avec des découpes au torse.

Elle a également posé un soutien-gorge en dentelle lilas et une robe noire, et dans un autre plan, elle est apparue dans un soutien-gorge de sport noir et des leggings.

Plus tôt ce mois-là, la maman de quatre enfants a annoncé qu’elle était ambassadrice de la marque pour le compagnie de la pop star.

Kailyn a écrit: « L’amour de soi, les soins personnels et la positivité du corps tout en 2021 dans mes pièces @savagexfenty #savagexambassador. »

La personnalité de la télévision a quatre fils, Isaac, 11 ans, avec son ex Jo Rivera, Lincoln, sept ans, avec son ex-mari Javi Marroquin et Lux, trois ans, et Creed, 6 mois. avec l’ex Chris Lopez.