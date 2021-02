KAILYN Lowry a été incapable de dormir à cause de VINGT écureuils volants « infestant » le grenier de sa maison.

Le Maman ado star avait auparavant une infestation de chauves-souris et a maintenant affaire à un autre type de rongeur volant.

🍼 Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Teen Mom.

Kailyn, 28 ans, a parlé de l’incident de sa dernière Podcast Coffee Convos épisode avec une amie Lindsie Chrisley.

La star de télé-réalité a révélé que «vingt écureuils volants» avaient élu domicile dans son grenier et qu’elle ne savait pas comment s’en débarrasser.

«Il y a vingt, VINGT, écureuils volants dans mon grenier. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Il y a VINGT écureuils volants dans mon grenier. Je ne peux pas faire ça et je ne comprends pas», a-t-elle lancé.

Kailyn a ensuite fait référence à ses précédents problèmes de rongeurs, ajoutant: « Les gens qui ont enlevé les chauves-souris, je pense que je dois les poursuivre en justice. Il a mis des appâts pour les attirer, dans mon grenier », a-t-elle expliqué.

Le Adolescent maman 2 star a rappelé qu’elle avait envoyé un texto à son constructeur: « Il y a des f ** king écureuils volants dans mon grenier. »

«Comment suis-je censé vendre cette maison? Je déménage pendant 13 mois et j’y reviens.

«Je ne pouvais pas dormir parce qu’il y avait des choses f ** king dans mon grenier», admit-elle.

« Je ne suis pas une personne sale, je ne garde pas les ordures, je ne garde pas la nourriture pour attraper les souris et les rongeurs. »

Kailyn anime deux podcasts sur la parentalité, Coffee Convos avec Lindsie et Baby Mamas No Drama avec son coparental Vee Rivera.

Le MTV La star a récemment fait face à des réactions négatives sur ses podcasts, alors qu’un troll s’est rendu sur Instagram pour claque ses nouveaux épisodes.

Plus tôt cette semaine, la blonde a partagé un selfie avec Vee pour promouvoir leur nouvel opus, alors qu’ils souriaient joyeusement côte à côte.

La jeune maman a légendé sa photo: « C’est BABY MAMA MARDI et je sais que je suis en retard. Avez-vous tous écouté le nouvel épisode?

«Nous couvrons tellement de choses et discutons de la façon dont Vee a pu s’engager et s’installer avec Jo. Nous avons également parlé de l’hôtel Cecil. Avez-vous tous regardé la série documentaire sur Netflix? Vee et moi devrions-nous rester là-bas quand / s’il rouvre ?! 😳 «

Bien que beaucoup aient fait des compliments aux filles, un fan est allé après la star et ses entreprises.

« Pourquoi quelqu’un écouterait votre podcast? !! » critiquèrent-ils, poussant Kailyn à applaudir en défense.

« Pourquoi quelqu’un se soucierait-il de ce commentaire? » elle a rôti.

Vee, 28 ans, est mariée à l’ex-ex de Kailyn, Jo Rivera, avec qui elle partage son fils Isaac, âgé de 11 ans.

La maman occupée a aussi son fils Lincoln, 7 ans, avec son ex-mari Javi Marroquin, et Lux, 3 ans, et Creed, 6 mois, avec son ex Chris Lopez.

Kailyn a fait face à un excès de haine ces derniers temps lorsque les fans ont montré du dégoût lors de ses sorties pendant la pandémie.

Après que les trolls aient critiqué la star de télé-réalité pour amener ses enfants dans un parc aquatique pendant la quarantainee, elle s’est à nouveau sentie obligée de se défendre sur les réseaux sociaux.

« Donc je fais cette histoire parce que je continue de voir des trolls sur Instagram me traîner à travers le sol pour avoir fait quoi que ce soit pendant Covid dans toute cette pandémie », a-t-elle déclaré.

«Je veux juste réitérer le fait que je suis testé et que mes enfants le font aussi trois fois par semaine, et que tout cela étant dit, toute personne avec qui je filme dans la série Teen Mom la saison prochaine, elle est également testée trois fois. avant de venir filmer avec moi en personne. «