La maman adolescente Kailyn Lowry publie une photo de ses fils sosies Creed, 9 mois, et Isaac, 11 ans, après avoir révélé des plans de FIV pour un cinquième bébé

TEEN Mom Kailyn Lowry a partagé une nouvelle photo des fils Isaac et Creed sur son Instagram, et les fans n’ont pas tardé à souligner la ressemblance frappante entre les garçons.

La star de télé-réalité a pris la précieuse photo d’Aby Creed, neuf mois, qu’elle partage avec son ex-petit ami Chris Lopez, et Isaac, 11 ans, qu’elle partage avec son ex-petit ami Jo Rivera.

Instagram / Kailyn Lowry

Isaac et Creed, les fils de la maman adolescente Kailyn Lowry, se lient lors d’une sortie en famille[/caption]

Médias sociaux – Reportez-vous à la source

Kailyn avec ses quatre garçons[/caption]

Kailyn a sous-titré la jolie photo: « Un autre week-end, un autre tournoi @ isaacrivera2010 #football #footballbros # brothers… »

Les fans ont vite remarqué la ressemblance frappante entre les frères les qualifiant de «jumeaux» dans les commentaires.

Plus tôt ce mois-ci, la jeune femme de 29 ans a publié deux photos distinctes de son aîné et de sa plus jeune avec de nombreux comparer Creed à Isaac quand il avait son âge.

L’un d’eux a écrit: «Il est trop mignon… le jumeau d’Isaac!» tandis qu’un autre a ajouté: « Je pensais que c’était un tbt d’Issac au début lol. »

Instagram @kaillowry

Les plus jeunes fils de Kailyn, Lincoln, Lux et Creed[/caption]

Médias sociaux – Reportez-vous à la source

Kailyn prend un selfie avec son fils Isaac[/caption]

Un troisième a posté: « Il me rappelle Isaac dans cette photo! »

L’animatrice du podcast de Coffee Convo est également maman de Lux, trois ans, avec son ex Chris, et Lincoln, sept ans, avec son ex-mari Javi Marroquin.

La sortie en famille survient peu de temps après que Kailyn a annoncé son intention d’avoir un autre enfant.

Instagram

Kailyn avec son fils Isaac et son père Jo Rivera[/caption]

Instagram

Lux, le fils de Kailyn, avec son père Chris Lopez[/caption]

Médias sociaux – Reportez-vous à la source

Kailyn avec son ex-mari Javi Marroquin[/caption]

le MTV star a récemment révélé qu’elle était envisager d’avoir un cinquième enfant et passe par le processus de récupération des ovules.

La personnalité de la télévision a dit Nous hebdomadaire: «Je n’ai pas l’intention d’avoir plus d’enfants de sitôt, mais je passe par la FIV et les prélèvements d’ovules afin de pouvoir potentiellement avoir une chance à l’avenir, si c’est ce que je veux.

Dans son podcast du mois dernier, Kailyn a déclaré qu’elle ne gèle vraiment ses enfants qu’au cas où elle se retrouverait avec un partenaire qui voudrait vraiment «leurs propres enfants».

Pendant ce temps, plus tôt ce mois-ci, le Adolescent maman 2 Star s’est ouverte sur son processus de récupération des ovules alors qu’elle se prépare à la FIV.

Médias sociaux – Reportez-vous à la source

Kailyn avec son fils Lincoln[/caption]





Elle a déclaré aux fans: «Alors, lors de ce rendez-vous [the doctor] a pu faire ce qu’elle avait à faire, puis elle m’a fait savoir que j’étais prévue pour mon sono la semaine prochaine, ce qu’ils font avec l’utérus.

«C’est là qu’ils vont vérifier mon utérus à cause de mes saignements très abondants.»

La star de télé-réalité a continué en expliquant plus sur elle difficultés avec le SOPK, bien qu’elle ait dit qu’elle n’avait pas eu de complications liées à l’infertilité comme certaines femmes.