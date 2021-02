TEEN Mom Kailyn Lowry a partagé un article cryptique sur une « âme sœur » sachant « comment traiter avec vous ».

Le message révélateur arrive quelques mois seulement après que la mère de quatre enfants a rompu avec son ex et son double papa, Chris Lopez.

🍼 Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Teen Mom.

Kailyn posté sur Instagram: « Votre âme soeur saura exactement comment vous gérer … les défauts et tout. »

Elle partage Lux, trois ans, et Creed, cinq mois, avec son ex Chris Lopez, mais elle a récemment suggéré qu’elle voulait le couper de la vie de son fils.

Kailyn a déclaré qu’elle discutait avec son avocat de la possibilité que le père soit «complètement retiré» des routines quotidiennes de ces enfants.

La Adolescent maman 2 star a déclaré sur son podcast Baby Mamas No Drama: « J’ai un énorme problème avec ça [inconsistent fathers].

«Le système judiciaire préfère voir un père qui va et vient à sa guise, à l’intérieur et à l’extérieur, des incohérences pendant des jours, des semaines, parfois des mois…»

Maman ado les fans ont également récemment suspecté Kailyn et son ex-mari, Javi Marroquin, sont de retour ensemble.

Cependant, l’ex et deuxième bébé maman de Javi, Lauren Comeau, les a récemment accusés de la «trahir» dans un prétendu scandale de tricherie.

Des sources ont dit Le tour d’horizon de la réalité d’Ashley suite au scandale de la voiture que Lauren sent Javi acheter Kailyn’s voiture est un signe qu’ils sont plus impliqués qu’en tant que coparents.

En plus de Lincoln, la star de Teen Mom 2 est également la mère de Isaac, son fils de 11 ans, de Lux, de trois ans et de Creed, de cinq mois.

L’année dernière, Kailyn a affirmé que Javi avait tenté de « F ** k » her « in a parking. »

Kailyn a admis plus tard dans la finale de la saison 10 que elle « a causé une tempête de ** t » avec ses accusations de tricherie et qu’elle «a vraiment sali Lauren».

Kailyn, 28 ans, et Javi se sont mariés de 2012 à 2017.

En plus de Lux et Creed, Kailyn a partagé Lincoln, sept ans, avec Javi et Isaac, 11 ans, avec Jo Rivera.

Lauren s’est effondrée dans un live Instagram le mois dernier au sujet de sa relation en disant: «C’est vraiment vraiment bouleversant que deux personnes puissent toujours être d’accord pour causer autant de douleur aux gens.

«C’est vraiment bouleversant. J’ai eu ma juste part de trahison et de douleur toute ma vie, mais ce que j’ai appris aujourd’hui, des enfants quand même, me donne l’impression que ces trois dernières années, ils attendaient ça.

Lauren a suggéré qu’il y avait «plus» dans la relation de coparentalité de Kailyn et Javi qu’ils ne le laissaient entendre.

Elle a poursuivi: « J’ai toujours su que les gens étaient contre moi et Javi, les gens voulaient nous voir rompre toute notre relation et maintenant qu’elle est enfin là, c’est comme, où sont passées ces trois années? »