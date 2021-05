La maman adolescente Kailyn Lowry publie de nouvelles photos du plus jeune fils Creed pour fêter ses 9 mois

Kailyn Lowry, maman adolescente, a posté un nouvel instantané de son plus jeune fils Creed pour célébrer le petit garçon de 9 mois.

Plus sur Instagram, Kailyn, 29 ans, a fourni un instantané de son tout-petit niché dans sa poussette.

Dans l’autre cliché, Creed rit de la caméra tout en portant un pyjama sur le thème du chien.

Dans la légende, Kailyn a écrit: « HAPPY 9 MOIS to my Bigs. »

le MTV La star partage Lux, trois ans, et Creed avec leur père, Chris Lopez, 26 ans.

La relation de Kailyn avec son ex a été un peu tendue depuis son arrestation.

En septembre dernier, la star de télé-réalité aurait frappé son ex à plusieurs reprises pour ne pas lui avoir demandé la permission de couper les cheveux de Lux.

Lors d’une session Instagram Live, Chris a admis qu’il se débrouillait bien avec la mère des garçons.

Chis a commenté: «J’entraîne l’équipe T-ball de Lux et vous savez, la coparentalité se passe bien.

«Ils vont à leurs pratiques quand ils le peuvent, donc je suppose que vous m’avez tous vu sur une photo. Je suis leur entraîneur, bien sûr.

Kailyn partage également son fils, Lincoln, avec son autre ex, Javi Marroquin, 28 ans.

Filmé en vidéo pour les réseaux sociaux, Javi faisait des exercices sur le terrain de football avec Lincoln.

Sur son podcast Café Convos, Kailyn a affirmé qu’elle « A bénéficié financièrement » de son divorce avec Javi.

Elle a déclaré: «Regardez la situation avec Javi et moi… combien a-t-il gagné financièrement en étant avec moi? Et ce n’est pas pour me tapoter dans le dos, c’est comme vraiment: « OK, donnez-lui le truc de l’Armée de l’Air parce que je viens de planter la graine et il a exactement fait le travail. »

«OK, je n’ai rien pris de sa pension, 401K, rien de tout ça. Comme si je n’avais touché à rien de tout ça.

Kailyn est également la mère d’un fils de 11 ans, Isaac, avec son ex Jo Rivera, 29 ans.

Pendant le Bébé maman pas de drame podcast, Kailyn a admis que Jo était très impliquée dans la vie d’Isaac.

Kailyn se souvient: «Il était comme ‘oh, devrions-nous inscrire Isaac pour le football?’ Ouais cool. Il l’a inscrit, il l’a payé et ce n’était même pas une question.

«Il vient de le faire et il ne m’a pas demandé de le rembourser.

Jo et Kailyn ont partagé le coût des appareils orthopédiques de 6 000 $ d’Isaac parce que l’assurance ne «couvrirait pas un seul centime» du coût.

La mère de quatre enfants travaille actuellement à la construction de son manoir de rêve.





Sur Instagram, la star de la télévision a partagé les plans de conception de l’entrée.

Le foyer aura un miroir voûté doré, des planchers gris et un buffet noir avec des panneaux floraux.

Dans la légende, Kailyn a écrit: «FOYER VIBES. J’adore ces rendus! La porte à gauche mène à mon bureau à domicile.