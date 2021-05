La maman adolescente Kailyn Lowry plaisante sur la grossesse d’une adolescente et trois bébés papas l’ont empêchée d’aller à l’école dentaire

KAILYN Lowry a plaisanté aujourd’hui en disant que sa grossesse d’adolescente, son divorce et ses trois bébés papas l’ont empêchée d’aller à l’école dentaire.

le Maman ado, 29 ans, est devenue célèbre en 2010 lorsqu’elle a joué dans la toute première série de MTV’s 16 and Pregnant.

🍼 Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Teen Mom.

7 Kailyn Lowry a plaisanté sur le fait de vouloir aller à l’école dentaire mais est tombée enceinte à 16 ans Crédit: Instagram @kaillowry

Depuis lors, elle s’est mariée, puis a divorcé, et a eu quatre enfants au total, de trois hommes différents.

Mais aujourd’hui Kailyn se moquait d’elle-même et comment son ambition de devenir dentiste est passée par la fenêtre quand la vie est arrivée.

S’adressant à Instagram, elle a publié une vidéo amusante d’elle-même, avec des «blagues» écrites en légende.

La vidéo l’a d’abord vue détourner le regard de la caméra, comme si elle parlait à quelqu’un, et écrit en haut de la vidéo était: « Ouais, je vais aller à l’école dentaire et posséder mon propre cabinet. »

7 Kailyn a quatre fils, Isaac, Lincoln, Lux et Creed de trois bébés papas Crédit: Instagram @kaillowry

7 L’alun Teen Mom se moquait d’elle-même Crédit: Instagram @kaillowry

7 Ses fans ont adoré sa vidéo effrontée Crédit: Instagram @kaillowry

Ensuite, elle a fait face à l’objectif et il a flashé: «Kail n’est pas allé à l’école dentaire.

« Elle a été frappée à 16 ans. Elle a divorcé. Et a 3 bébés papas. »

Ses fans ont adoré cette vidéo, avec une écriture: « Votre sens de l’humour est une ambiance pour moi. »

Tandis qu’un autre a dit: « Hahaha j’aime que vous puissiez plaisanter sur vous-même. Je fais cela assez souvent et TBH. »

7 Kailyn partage ses fils Lux et Creed avec son ex, Chris Lopez Crédit: Instagram

Celui-ci a commenté: « Mais Kail THRIVING! »

Kailyn a eu son fils aîné Isaac, 11 ans, avec son ex Joe Rivera.

Ensuite, elle a eu son fils Lincoln, âgé de sept ans, avec son bébé papa numéro 2 et son ex mari, Javi Marroquin, dont elle est maintenant divorcée.

Kailyn partage son plus jeune enfant Creed, et son autre fils Lux, avec son dernier ex Chris Lopez.

7 Kailyn et Joe Rivera partagent le fils aîné Lincoln Crédits: Getty

7 Kailyn partage Lincoln avec son ex mari Javi Marroquin Crédit: Instagram

Pendant ce temps, dans un épisode récent de son podcast Baby Mamas No Drama, Kailyn a admis qu’elle ne s’était jamais entendue avec ses trois bébés papas en même temps.

Elle a divulgué: « Je ne peux jamais m’entendre avec mes trois bébés papas en même temps. Il y a eu une petite période où tout le monde s’entendait, je m’entendais avec tout le monde. J’étais comme, ‘Wow, si nous pouvions continuez comme ça. « ‘

le Adolescent maman 2 star a poursuivi: « C’était comme, ‘C’est incroyable.’ Et puis boum- s ** t a frappé le ventilateur. «

Kailyn a poursuivi: « C’est épuisant, mais c’est ma propre faute. »

Elle a ajouté: « Habituellement, je me dispute avec deux sur trois. Toujours. Je veux dire que les choses étaient vraiment bien avec les trois avant. »

Après avoir déclaré qu’il se passait des « trucs » avec Jo en ce moment, elle a ajouté: « Avec Chris et Javi, nous sommes bons.