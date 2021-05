La maman adolescente Kailyn Lowry partage une vidéo avec l’ex Javi Marroquin après l’avoir accusé d’avoir tenté de tromper l’ex Lauren Comeau

TEEN Mom Kailyn Lowry a partagé une vidéo qui comprenait son ex, Javi Marroquin.

L’année dernière, la mère de quatre enfants l’a accusé d’avoir tenté de tromper sa fiancée d’alors, Lauren Comeau.

🍼 Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Teen Mom.

7 TEEN Mom Kailyn Lowry a partagé une vidéo qui comprenait son ex, Javi Marroquin Crédit: Instagram

7 Les fans aux yeux d’aigle ont également repéré l’ex de Kailyn et le père de Lincoln, Javi, qui est l’un de ses entraîneurs, dans la vidéo Crédit: Instagram

7 L’année dernière, la mère de quatre enfants a accusé Javi d’avoir tenté de tromper sa fiancée d’alors, Lauren Comeau. Crédit: Instagram

Kailyn a partagé une vidéo sous-titrée: « En l’honneur du match de championnat de @ lincmarroquin ce soir!

«Ils ont travaillé si dur cette saison et j’adore le regarder et ces enfants jouer avec tellement de cœur!

« Merci à tous les parents et entraîneurs pour cette belle saison! Allons-y EAGLES! 6h »

Le clip a vu Kailyn et Lincoln faire une poignée de main secrète, ainsi que son équipe de football s’entraîner.

Les fils de Kail, Isaac, Lux et Creed ont également été repérés dans le clip.

Les fans aux yeux d’aigle ont également repéré l’ex de Kailyn et le père de Lincoln, Javi, qui est l’un de ses entraîneurs, dans la vidéo.

7 Le clip a vu Kailyn et Lincoln faire une poignée de main secrète, ainsi que son équipe de football s’entraîner Crédit: Instagram

7 Les fils de Kail, Isaac, Lux et Creed ont également été repérés dans le clip Crédit: Instagram

L’année dernière en octobre, Kailyn révélé dans un épisode de Adolescent maman 2 que lors du tournage à la fin de 2019, il « a essayé de la baiser » dans le parking de Wawa « alors que Lauren était à la maison avec leur fils, Eli.

Kailyn a divulgué: «Il s’est garé dans le parking de Wawa quand je prenais de l’essence… Il a ouvert la porte et m’a dit: ‘Je veux te baiser clairement et simplement.’ Et j’ai dit au revoir Javi. Et j’ai tous les textos de lui essayant de se rencontrer à chaque fois que je suis à Douvres.

Lauren a par la suite mis fin à sa relation avec Javi, 28 ans, et a quitté leur domicile après son scandale de «tricherie» avec son ex-femme Kailyn Lowry, 29 ans.

«Alors tu es prêt à venir à Middletown pour me baiser mais tu ne viendras pas ici pour chercher ton fils? Seulement si cela vous profite d’une manière sexuelle. »

7 En plus de Lincoln, Kailyn est également la mère d’un fils de 11 ans Isaac avec son ex Jo Rivera et son fils de trois ans Lux et son fils de neuf mois Creed avec son ex Chris Lopez. Crédit: Instagram / kailylowry

7 Pendant ce temps, Javi partage son fils Eli, âgé de deux ans, avec l’ex-Lauren Comeau Crédit: Instagram

Sur le dernier épisode de son podcast Café Convos, les MTV La star a déclaré à la co-animatrice Lindsie Chrisley: « Lincoln s’est en fait frappé la dent de devant hier. »

Après avoir ajouté que la situation était « tellement drôle », Kailyn a expliqué: «Les deux premières dents qu’il a perdues, il a attaché la ficelle à un ballon de football et l’a jeté et c’était avant son obsession du football.

« Et puis il se trouve que sa dent de devant a été assommée par un ballon de football, et je n’ai jamais rencontré quelqu’un de plus fier de perdre une dent en se faisant frapper au visage avec un ballon de football. »

le Adolescent maman 2 star a noté que Lincoln « a appelé tout le monde » pour partager la nouvelle de la façon dont il a perdu sa dent, tandis que Kailyn a admis qu’elle ne savait pas où la dent avait disparu.

Elle a conclu: « Il a juste l’air si mignon avec sa petite dent manquante. »

Javi, 28 ans, a également informé les fans de l’état de la dent manquante de Lincoln lorsqu’il a consulté son histoire Instagram mercredi pour partager un cliché des dents sanglantes de son fils.

En plus de Lincoln, Kailyn est également la mère d’un fils de 11 ans Isaac avec son ex Jo Rivera et son fils de trois ans Lux et son fils de neuf mois Creed avec son ex Chris Lopez.

Pendant ce temps, Javi partage son fils Eli, âgé de deux ans, avec l’ex Lauren Comeau.