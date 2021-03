TEEN Mom Kailyn Lowry a partagé une nouvelle photo adorable de ses trois plus jeunes enfants, en admettant que son aîné Isaac «ne voulait pas participer» aux activités.

Le Adolescent maman 2 star a parlé de ses difficultés avec quatre jeunes enfants, y compris des changements corporels.

🍼 Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Teen Mom.

Kailyn, 29 ans, a pris à Instagram plus tôt dans la journée pour partager une nouvelle photo douce de ses trois plus jeunes garçons, Lincoln, sept ans, Lux, trois ans et Creed, sept mois.

La star de télé-réalité a fièrement montré ses trois enfants souriants, bien que son aîné, Isaac, 11 ans, ait disparu de la photo.

« Isaac a dit qu’il ne voulait pas de part du chaos ce matin 😂 #kailandthechaos @lincmarroquin @luxrlowry », a-t-elle admis, alors qu’elle élève les enfants en tant que mère célibataire.

Kailyn s’est ouverte sur les nombreuses difficultés qui accompagnent le fait d’avoir autant d’enfants, y compris les modifications de la taille de ses seins.

La personnalité de la télévision a récemment avoué qu’elle portait un soutien-gorge de taille 36DDD, un soutien-gorge difficile à trouver dans les rayons de lingerie normaux.

La jeune maman a parlé du problème sur elle Podcast Baby Mamas No Drama avec Vee Rivera, révélant: « Personnellement, je porte un 36DDD, qui est très difficile à trouver dans les magasins habituels. »

Kailyn a ensuite partagé ses plans pour un « réduction mammaire, » pour aider à plus de positivité corporelle.

En janvier, le MTV La star s’est ouverte sur ses problèmes d’image corporelle lors d’une conversation avec Jamie Otis, star de Marié à la première vue, à son sujet Café Convos Podcast.

Elle a dit: «Je suis dans un endroit en ce moment où je ne veux pas aller voir les gens parce que je ne suis pas contente de moi.

« En ce moment, je suis au poids le plus élevé que j’ai jamais été Je ne suis pas content de moi.

« Mes vêtements vont différemment. Je déteste ça. La moitié de mon cerveau est comme, ‘Va me mettre en forme’ – je vais au gymnase tous les jours – et l’autre moitié de moi est comme, ‘J’ai presque 30 ans, juste embrasse ton corps, sois juste d’accord avec ça.

« Je suis [happy with her body] certains jours. Les autres jours, je me dis: ‘Putain de merde, je déteste mon corps.’ «

Plus tôt cette semaine, Kailyn a fondu en larmes trolls Internet qui ont critiqué sa prise de poids en raison du SOPK.

Sur Coffee Convos, elle s’est ouverte sur les mots douloureux: « Je dirai que la partie la plus difficile pour moi dans tout cela est peut-être très superficielle. Les commentaires que je reçois à propos de mon poids sur les réseaux sociaux et de ma participation à l’émission ont été la partie la plus difficile. pour moi.

«Et c’est là que je suis ému parce que je ne m’y attendais pas et ce n’est pas quelque chose que j’ai pu contrôler. J’ai essayé. Et donc quand les gens commentent et qu’ils sont comme un cochon, une vache, ceci et le troisième , Je suis comme bien f ** k. Quelque chose ne va pas.

« Normalement, je m’en fiche car mon poids a fluctué. Donc je suis comme si je perdrais du poids, et tout ira bien.

« Et je me sentirai mieux dans ma peau. Pendant un peu plus de huit mois, j’ai traversé – comme si je me fais opérer. Qu’est-ce qui ne va pas avec moi, c’est que je ne peux pas perdre de poids? »

Kailyn a reçu un diagnostic de syndrome des ovaires polykystiques, qui affecte les niveaux d’hormones d’une femme et rend plus difficile la perte de poids.