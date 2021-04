TEEN Mom Kailyn Lowry a partagé une jolie photo de ses quatre jeunes fils après avoir admis qu’elle s’était prononcée contre toute future grossesse.

La star de télé-réalité a récemment révélé ses pensées sur le fait d’être une mère célibataire pour la cinquième fois.

La maman adolescente Kailyn Lowry a partagé une photo de ses quatre garçons[/caption]

Kailyn, 29 ans, a pris à Instagram hier soir pour jaillir de ses quatre garçons dans un joli post.

le Adolescent maman 2 Les fils de la star, Isaac, 11 ans, Lincoln, 7 ans, Lux, 3 ans et Creed, 8 mois, se tenaient dans leurs bras devant la porte, alors qu’elle sous-titrait la photo: «Le premier jour de football de Lux et je les ai tous montés dans la voiture à l’heure . »

Le message de la personnalité de la télévision fait suite à son affirmation selon laquelle son dernier bébé a l’a dissuadée d’avoir plus d’enfants à l’avenir.

Pendant son Podcast Coffee Convos, Kailyn a parlé de ses difficultés à élever le petit tatillon.

La star de MTV a récemment révélé qu’elle avait fini d’avoir des enfants[/caption]

Son fils Creed l’a éloignée de l’idée[/caption]

Elle a dit: «Oh mon Dieu! «Quand les gens me demandent si je veux plus d’enfants et que je passe par le processus de récupération des ovules…

«Avant, j’en aurais totalement un autre par moi-même et choisirais de le faire moi-même… NON!»

Kailyn a ensuite expliqué qu’elle aurait besoin d’un homme engagé pour l’aider tout au long du processus, ajoutant: «Je congèle littéralement mes œufs pour la seule raison si je me retrouve avec quelqu’un qui n’a pas d’enfants et qui veut des enfants.

«Je considérerais cela parce que ce serait littéralement une situation 50/50. Creed est la raison pour laquelle je n’aurais plus d’enfants.

Kailyn n’envisagerait un autre enfant que si elle avait un partenaire engagé[/caption]

Elle « ne reçoit pas de pension alimentaire » des pères de son fils[/caption]

La maman de quatre enfants a donné naissance à Creed en juillet, son deuxième enfant avec son ex Chris Lopez après Lux.

Elle partage son aîné, Isaac, avec son ex Jo Rivera, et son deuxième enfant Lincoln avec son ex-mari Javi Marroquin.

Quelques jours à peine avant de partager sa décision, Kailyn a affirmé qu’elle «Ne reçoit pas du tout de pension alimentaire pour enfants» de ses trois bébés papas.

Lors d’une séance de questions-réponses sur Instagram, elle a révélé à ses fans qu’elle ne «recevait pas de pension alimentaire pour enfants» malgré la gestion des relations de coparentalité avec tous.

La star de télé-réalité partage les finances avec ses ex[/caption]

Elle et le deuxième bébé papa Javi Marroquin vont 50/50[/caption]

L’automne dernier, elle a parlé plus en détail de la question, expliquant à ses auditeurs de podcast Baby Mama No Drama: «Pour moi, s’ils étaient encore ensemble – le médiateur de la pension alimentaire pour enfants m’a dit, à moi et à Jo, quand nous avons envisagé pour la première fois de payer si nous étions encore ensemble.

«Vous, Jo, et moi avons vécu beaucoup de choses avec les pensions alimentaires pour enfants. Javi et moi avons 50/50 avec Lincoln et nous allons à moitié sur tout.

« Les petites choses comme les coupes de cheveux, même si elles s’additionnent, nous ne faisons pas la moitié de celles-ci, je les prends généralement mais le sport, nous allons 50/50.

Plus tôt cette semaine, Kailyn est allée si loin pour dire que son ex-mari Javi a bénéficié de leur relation «financièrement».

Kailyn a déclaré que Javi avait bénéficié de leur relation[/caption]





Elle a expliqué: «Regardez la situation avec Javi et moi… combien at-il gagné financièrement en étant avec moi? Et ce n’est pas pour me tapoter dans le dos, c’est comme vraiment: « OK, donnez-lui le truc de l’armée de l’air parce que je viens de planter la graine et il a exactement fait le travail.

«OK, je n’ai rien pris de sa pension, 401K, rien de tout ça. Comme si je n’avais touché à rien de tout ça.

«Mais prenons les finances, les offres de marque et d’autres opportunités parce qu’il est avec moi et qu’il fait partie de Teen Mom 2… et alors?