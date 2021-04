TEEN Maman Kailyn Lowry a ombragé son ex Javi Marroquin comme elle a affirmé qu’il « a bénéficié financièrement » d’elle après leur divorce.

Cela vient après que la star de télé-réalité a admis qu’elle ne «se remettrait pas» à nouveau avec son deuxième bébé papa.

8 La maman adolescente Kailyn Lowry a ombragé son ex Javi Marroquin dans un épisode de son podcast Coffee Convos Crédit: MTV

8 «Combien a-t-il gagné financièrement en étant avec moi? Kailyn a demandé à son deuxième bébé papa Crédit: MTV

Lors du dernier épisode du podcast de Kailyn Café Convos, les MTV La star et sa co-animatrice Lindsie Chrisley se sont retrouvées à discuter des prenups, ce qui a conduit la mère de quatre enfants à évoquer son divorce avec Javi.

Elle a dit: « Regardez la situation avec Javi et moi … combien a-t-il gagné financièrement en étant avec moi? Je viens de semer la graine et il a exactement fait le travail.

« OK, je n’ai rien pris de sa pension, 401K, rien de tout ça. Comme si je n’avais touché à rien de ça.

« Mais prenons les finances et les accords de marque et d’autres opportunités parce qu’il est avec moi et qu’il fait partie de Teen Mom 2 … alors quoi? »

8 « Je n’ai rien pris de sa pension, 401K, rien de tout cela », a-t-elle déclaré Crédit: Instagram

8 Kailyn et Javi sont mariés depuis cinq ans et partagent leur fils Lincoln, âgé de 7 ans (ci-dessus) Crédit: Instagram

Kailyn a ensuite convenu avec Lindsie que cela «engendre beaucoup de ressentiment».

Elle a ensuite ajouté qu’il y avait des moments où elle pensait: « ‘OK,’ tu as vraiment profité à XYZ de moi … ‘ »

Kailyn a révélé: « Je crois personnellement aux prenups et post-nups … Je signerais personnellement un accord postnuptial … »

8 Kailyn partage quatre enfants de trois relations différentes Crédit: Instagram

Javi, 28 ans et Kailyn fait le nœud en 2012 avant de se séparer en 2017 – ils partagent ensemble leur fils de 7 ans, Lincoln.

Les commentaires captivants de la star surviennent quelques jours seulement après avoir parlé d’un retrouvailles potentielles avec Javi.

Il a commencé après Kailyn a pris ses histoires Instagram pour inciter ses fans à lui poser des questions «vraies ou fausses».

8 Tout cela vient après que Kailyn a affirmé que Javi avait essayé de la « baiser dans un parking » Crédit: MTV

Après avoir spéculé sur le fait que le couple pourrait donner une autre chance à leur relation, une personne a écrit: « Il y a de l’espoir pour toi et Javi de se remettre ensemble. »

Kailyn a mis fin à la spéculation en répondant: « Faux. Nous faisons un très bon travail en coparentalité et en ayant des limites. »

Les ex ont eu leur part de drame ces derniers mois, car ils étaient auparavant impliqués dans un scandale de tricherie.

Kailyn a affirmé que Javi essayé de la baiser dans un parking, « comme elle l’a dit dans un épisode de Adolescent maman 2: «Il s’est garé dans le parking de Wawa pendant que je prenais de l’essence et m’a dit ‘hey, quoi de neuf?’ puis il a ouvert la porte et s’est dit: ‘Je veux te baiser clairement et simplement.’ «

Les réclamations ont conduit à la fin de la relation de Javi avec Lauren Comeau.

8 Les allégations ont conduit à la fin de la relation de Javi avec Lauren Comeau – le couple partage ensemble son fils de 2 ans, Eli Crédit: Instagram

8 Javi a nié les allégations de Kailyn, mais a admis plus tard qu’il avait commis des « erreurs » Crédit: MTV

Lauren et Javi ont commencé à sortir ensemble en 2017, et ils partagent un fils ensemble, Eli, qui a maintenant 2 ans.

Bien que Javi a nié les allégations de Kailyn et a insisté sur le fait qu’elle faisait de «fausses» accusations, sa relation avec Lauren a souffert et il a admis plus tard qu’il avait commis des «erreurs».

Le duo a récemment alimenté la spéculation d’une réunion lorsque Lauren a été repérée en train de dîner à Sugar Factory à Atlantic City avec Javi, bien qu’elle ait admis plus tard que c’était platonique.