La maman adolescente Kailyn Lowry laisse entendre qu’elle est «enceinte» de son cinquième bébé alors que les fans repèrent un signe «évident» dans une nouvelle photo

TEEN Mom Kailyn Lowry a laissé entendre qu’elle est enceinte de son cinquième bébé alors que les fans repèrent un signe évident sur une nouvelle photo.

Les fans ont spéculé à plusieurs reprises que Kailyn, 30 ans, attend après que la star de MTV ait admis qu’elle pourrait tomber “enceinte l’année prochaine”.

Les fans pensent que Kailyn Lowry a laissé entendre qu’elle pourrait être enceinte de son cinquième enfant[/caption]

Teen Mom Kailyn Lowry porte un sweat à capuche surdimensionné dans un nouveau cliché promotionnel de podcast[/caption]

La personnalité de la télévision a partagé la nouvelle photo sur son compte Instagram de podcast Coffee Convos.

Dans le plan promotionnel du nouvel épisode, Kailyn est assise à côté d’un gril à charbon avec sa co-animatrice de Coffee Convos, Lindsie Chrisley, 32 ans.

Les podcasteurs rient en ajoutant des condiments à une paire de hot-dogs fraîchement grillés tout en profitant du plein air.

Les amis semblent être habillés pour une soirée d’été fraîche alors que Kailyn et Lindsie portent des sweats à capuche, des chapeaux et ce qui est normalement une tenue d’automne.

Les amis semblent être habillés pour une soirée d'été fraîche car Kailyn et Lindsie portent des sweats à capuche, des chapeaux et ce qui serait normalement une tenue d'automne.

Mais c’est le sweat à capuche surdimensionné de Teen Mom 2 qui fait spéculer les fans que la star de la télé-réalité cache peut-être quelque chose en dessous.

Un autre article promotionnel de podcast a amené des fans aux yeux d’aigle à se demander la même chose lorsque Kailyn a semblé se couvrir stratégiquement le ventre avec une veste de petit ami surdimensionnée.

Kail a publié la photo suspecte sur Instagram pour promouvoir un épisode de son podcast Coffee Convos.





Dans ce document, elle pose à nouveau avec son co-animateur de podcast alors que le couple fait semblant de lancer un frisbee dans une arrière-cour.

Lindsie porte une casquette de baseball et des leggings à imprimé camouflage tandis que l’alun de Teen Mom porte un jean noir et une veste en jean surdimensionnée.

La veste a été méticuleusement positionnée et la photographie est prise avec précision à un angle qui cacherait le ventre grandissant de la star de MTV.

PREUVE FERME ?

La preuve la plus claire que l’ancienne star de Teen Mom attend a été révélée dans une photo récente de Kailyn et Lindsie posant ensemble sur un canapé.

La star de la télé-réalité semblait être assise derrière son coanimateur alors qu’elle tenait un verre à la main.

Sur la photo suivante, Kailyn a rapproché sa tête de Lindsie tout en tenant leurs tasses.

La légende disait : “Fait amusant, la boisson de @lindsiechrisley est une boisson alcoolisée, et celle de @kaillowry est plutôt de l’eau.”

Dans la section des commentaires, une fan de Teen Mom soupçonnait que Kailyn était peut-être enceinte et a écrit : “Kaaaiill, s’il vous plaît, faites-nous savoir quand vous déciderez de boire à nouveau un petit verre après la naissance du bébé !”

Kailyn a actuellement quatre enfants : Isaac, 12 ans, avec son ex Jo Rivera, son fils de huit ans, Lincoln, avec son ex Javi Marroquin, et partage ses fils Lux, trois ans, et Creed, un, avec son ex Chris Lopez.

Récemment, la star de télé-réalité a annoncé que son nouveau petit ami, Elijah Scott, 24 ans, avait emménagé avec elle.

BÉBÉ NUMÉRO CINQ

Avec Kailyn et Elijah vivant ensemble, la native du Delaware a admis qu’elle pourrait accueillir son cinquième enfant dès l’année prochaine.

Kailyn a abordé le bavardage lors de la tranche de vendredi de son podcast Barely Famous, où elle a répondu aux questions des fans.

Le podcasteur est allé droit au but avec le discours sur le bébé, alors qu’un fan lui a demandé si elle voulait plus d’enfants à l’avenir.

Elle a expliqué ses projets : « Je ne sais pas, mais je veux me faire ligaturer les trompes. Je suppose que quoi qu’il arrive en premier… j’aimerais faire attacher mes trompes cette année, en fait.

Elle a poursuivi: “Je pense que plus le temps passe, plus je ne veux plus d’enfants parce que j’ai l’impression de m’étaler si mince, et tous mes enfants ont des âges si différents qu’ils ont tous besoin de moi pour différents parties de leur vie en ce moment. Je ne sais pas.

“Je vous tiendrai au courant dans les prochaines semaines, j’ai un rendez-vous avec mon gynécologue et je verrai s’il attachera mes trompes ; Je ne sais pas.”

Cependant, plus tard dans l’épisode, elle a contredit sa réponse, révélant qu’un cinquième enfant n’était pas sur la table.

Après qu’un auditeur ait demandé si la mère du garçon essaierait jamais d’avoir une fille, elle a partagé différentes réflexions sur l’ajout à sa progéniture.

“Non, je n’essaierais jamais d’avoir une fille. Pas parce que je n’en veux pas, mais cette dépression m’a vraiment humilié et m’a vraiment appris que je dois parfois me mettre en premier, et je ne peux pas rester occupé à 100% du temps parce que je pense qu’une fois ma vie ralentie , et j’ai quitté le spectacle [Teen Mom 2] et des choses comme ça, ma vie a tellement ralenti que j’ai été obligée de faire face à des choses auxquelles je n’avais pas eu affaire, donc je ne pense tout simplement pas que ce soit le bon moment de ma vie pour en avoir plus enfants.

Elle a poursuivi: “Je veux vraiment être là pour ceux que j’ai. Et je ne dis pas que cela pourrait changer – aussi, j’ai parlé de me faire ligaturer les trompes cette année.

Kailyn a ensuite admis qu’elle n’était pas entièrement convaincue par l’idée de ne plus avoir d’enfants.

“J’en parle, mais peut-être qu’une fois que j’aurai traversé cette dépression, ce sera un peu différent, alors ne me retenez pas si je tombe enceinte l’année prochaine… peut-être que l’année prochaine, cela pourrait changer”, a-t-elle déclaré.

Kailyn Lowry cache son ventre avec une veste boyfriend surdimensionnée[/caption]

Kailyn est assise derrière sa co-animatrice de podcast Lindsie Chrisley et boit une boisson non alcoolisée[/caption]

Kailyn Lowry et ses fils Isaac, Lincoln, Lux et Creed[/caption]