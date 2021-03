TEEN Maman Kailyn Lowry a pleuré en révélant que des trolls cruels l’ont appelée un cochon et une vache.

La mère de quatre enfants a partagé que ces commentaires désagréables sont survenus après qu’elle a pris du poids en raison du SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques.

Kailyn a dit sur elle Podcast Coffee Convos avec Lindsie Chrisley: « Je dirai que la partie la plus difficile pour moi dans tout cela est peut-être très superficielle. Les commentaires que je reçois à propos de mon poids sur les réseaux sociaux et de ma participation à l’émission ont été la partie la plus difficile pour moi.

«Et c’est là que je suis ému parce que je ne m’y attendais pas et ce n’est pas quelque chose que j’ai pu contrôler. J’ai essayé. Et donc quand les gens commentent et qu’ils sont comme un cochon, une vache, ceci et le troisième , Je suis comme bien f ** k. Quelque chose ne va pas.

« Normalement, je m’en fiche car mon poids a fluctué. Donc je suis comme si je perdrais du poids, et tout ira bien. Et je me sentirai mieux dans ma peau. Pendant un peu plus de huit mois. , J’ai traversé – comme si je me fais opérer. Qu’est-ce qui ne va pas avec moi, c’est que je ne peux pas perdre de poids? «

Kailyn a également discuté d’elle Diagnostics PCOC sur le podcast.

Elle a dit avant qu’elle ne soit diagnostiquée avec le SOPK « J’avais des règles si abondantes. Je saignais pendant trois ou quatre changements de vêtements par jour pendant mes règles … et je saignais à travers mon matelas. Je saignais à travers tout. »

Elle a ajouté son travail de laboratoire sur ordonnance du gynécologue et une échographie qui a révélé qu’elle avait près de 10 kystes sur un ovaire et que l’autre avait un kyste qui faisait la moitié de la taille de l’organe.

Avant de parler à son médecin, la Adolescent maman 2 star a cherché sur Google ce que les résultats des travaux de laboratoire pouvaient signifier en disant: « … la première chose qui m’est venue à l’esprit, je me dis » oh mon dieu, j’ai un cancer « . J’ai envie de pleurer. Je ne veux pas mourir … Je me suis littéralement pleuré pour m’endormir. «

Cependant, elle a finalement été diagnostiquée avec SOPK, qui affecte les niveaux d’hormones des femmes.

Kailyn a quatre fils, Isaac, 11 ans, avec son ex Jo Rivera, Lincoln, sept ans, avec son ex-mari Javi Marroquin et Lux, trois ans, et Creed, six mois avec son ancien partenaire Chris Lopez.

Plus tôt cette semaine, Kailyn a republié « commentaires toxiques » des trolls l’appelant «sans valeur», «misérable» et «houe».

Kailyn a sous-titré la vidéo TikTok: « Transferts d’énergie. Lorsque vous lisez des commentaires toxiques encore et encore, ils peuvent avoir le même effet que les AFFIRMATIONS POSITIVES, alors faites attention à ce que vous dites. »

Le clip a commencé avec Kailyn apparaissant seul à l’écran jusqu’à ce qu’il se déplace vers le bas pour montrer un tweet qui disait: « Vous êtes une telle houe. »

Un autre tweet méchant disait: « Vous êtes l’être humain le plus sans valeur à avoir jamais marché sur cette terre et je connais votre mère personnellement et elle m’a dit qu’elle souhaitait que vous ne soyez jamais né parce que vous avez ruiné sa vie et lui avez donné envie de boire. »