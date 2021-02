La maman adolescente Kailyn Lowry fait étalage d’une silhouette en lingerie sexy alors qu’elle se déshabille dans des vidéos en coulisses d’une séance photo

La star de Teen Mom Kailyn Lowry a fait étalage de sa silhouette dans une séance photo sexy pour SavagexFenty.

Elle a modelé la lingerie de la marque dans des vidéos des coulisses du tournage.

Kailyn a partagé une vidéo des coulisses de ses histoires Instagram de sa modélisation pour la ligne SavagexFenty de Rihanna.

Elle a montré les courbes de son corps post-bébé dans une robe en dentelle transparente violette avec des découpes au torse.

La personnalité de la télévision a quatre fils – Isaac, 10 ans, avec son ex Jo Rivera, Lincoln, sept ans, avec son ex-mari Javi Marroquin et Lux, trois ans, et Creed, cinq mois. avec l’ex Chris Lopez.

Kailyn a également posé un soutien-gorge en dentelle lilas et une robe noire, et dans un autre plan, elle est apparue dans un soutien-gorge de sport noir et des leggings.

Plus tôt ce mois-ci, la maman de quatre enfants a annoncé qu’elle était ambassadrice de la marque compagnie de la pop star.

Kailyn a écrit: « L’amour de soi, les soins personnels et la positivité du corps tout en 2021 dans mes pièces @savagexfenty #savagexambassador. »

Le MTV La star a ensuite pris ses histoires Instagram pour montrer ses pièces de Savage: « Très bien, alors je viens de recevoir une tonne de nouvelles choses de Savage et je suis super excité de tout essayer et j’ai besoin d’aide pour décider quelle couleur je préfère. »

Kailyn semble avoir un nouveau sentiment de confiance corporelle après avoir admis le mois dernier que elle « déteste » sa silhouette et c’est le plus lourd qu’elle ait jamais été.

«Je suis dans un endroit en ce moment où je ne veux pas aller voir les gens parce que je ne suis pas contente de moi», a-t-elle déclaré à son sujet Café Convos Podcast.

« En ce moment, je suis au poids le plus élevé J’ai déjà été et je ne suis pas content de moi. Mes vêtements vont différemment. Je déteste ça », a poursuivi Kailyn.

« La moitié de mon cerveau est comme, ‘Va te mettre en forme’ – je vais au gymnase tous les jours – et l’autre moitié de moi est comme, ‘J’ai presque 30 ans, embrassez simplement votre corps, soyez d’accord avec ça ».

« Je suis [happy with her body] certains jours. Les autres jours, je me dis: ‘Holy s ** t, je déteste mon corps.’ «

Kailyn a ajouté: « En 2016, j’étais en meilleure santé que je n’ai jamais été, j’ai travaillé, j’ai subi une chirurgie esthétique … je l’ai maintenue. [her weight] pendant toute l’année jusqu’à ce que je tombe enceinte.

« J’étais si heureux. Mais maintenant je ne peux pas me débarrasser du poids pour sauver ma vie. Je ne sais pas ce qui se passe. »

Au cours de l’été, elle a révélé sa mission de perdre 50 livres après avoir donné naissance à Creed.

«Mon objectif en ce moment est de perdre 50 livres et de rejoindre les réserves de la Force aérienne. Je dois mettre ma tête dans le jeu », a-t-elle déclaré lors d’un chat Coffee Convos en septembre.

Kailyn faisait du CrossFit quand elle était avec Javi, qui a depuis vendu sa salle de sport.

Le MTV La star a récemment consulté ses histoires Instagram pour répondre aux questions des fans lorsqu’une personne a décidé de lui poser la question « taille de soutien-gorge. »

Kailyn a répondu: « 36DDD mais prévoyant une réduction mammaire », car elle a également ajouté un emoji croisé avec les doigts.

Elle a également parlé de obtenir des injections pour les lèvres, en disant: «Nous vivons à une époque tellement étrange que si nous faisons quelque chose. Si nous faisons du travail, c’est presque mal vu.

«Mais j’ai juste l’impression que beaucoup d’entre nous le veulent et nous ne le savons pas vraiment et si plus de gens en parlaient, nous pourrions être plus ouverts à ce sujet.