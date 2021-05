La maman adolescente Kailyn Lowry et la maman de bébé de l’ex Javi Marroquin, Lauren Comeau, le traînent après qu’il a admis avoir «  foiré  »

TEEN Maman Kailyn Lowry et la petite maman de l’ex Javi Marroquin, Lauren Comeau, l’ont traîné après avoir admis avoir «foiré».

Au cours de la dernière saison de Teen Mom 2, Kailyn a affirmé que Javi avait tenté de la rejoindre dans un parking, ce qui a poussé son ex-fiancé, Lauren Comeau, à le larguer.

LAuren Comeau a critiqué Javi Marroquin dimanche[/caption]

Kailyn Lowry s’est joint à[/caption]

Ils avaient partagé la même citation sur leurs réseaux sociaux[/caption]

Kailyn a partagé la publication après Lauren[/caption]

Pendant le weekend, Javi s’est rendu sur Instagram pour admettre qu’il avait blessé de nombreuses personnes avec ses mauvaises décisions et semblait presque repentant.

Alors que le message a rassemblé des milliers de likes, les personnes à qui le message était destiné – Lauren et Kailyn – ne l’avaient pas.

À quelques heures d’intervalle (Lauren étant la première), ils ont partagé la citation: «Si vous faites autant d’efforts pour être une bonne personne que pour prétendre être une bonne personne, vous pourriez en fait être une bonne personne.»

Les deux femmes postant la même citation juste après que Javi ait partagé ses sentiments avec le monde pourraient être une coïncidence ou pourraient être les deux femmes faisant équipe contre leur bébé papa.

MTV

Javi Marroquin a apparemment regretté toutes les mauvaises décisions qu’il a prises dans le passé[/caption]

Le message original de Javi disait: «Ce n’est pas souvent que j’ai le temps de m’asseoir et de réfléchir à ma vie.

«Ces 2 dernières années ont été des années difficiles à vivre. Je me demande et je me demande quand je sortirai de la saison dans laquelle je suis.

«Alors je pense ok, Dieu m’a mis ici pour une raison. beaucoup d’entre vous disent que je suis un bon père (ce que je suis vraiment reconnaissant et honoré), mais suis-je un homme bien pour eux à admirer?) »

Javi, qui partage son fils Lincoln, sept ans, avec Kailyn, et son fils Eli, deux ans, avec Lauren, a expliqué comment il est «Cadeau» avec ses enfants dans leurs «activités».

Le jeune père a expliqué comment il «joue avec eux» et «les met au lit», mais il ne sait pas s’il «donne l’exemple d’un homme que je veux qu’ils deviennent».

«Je ne peux pas le prêcher sans qu’ils le voient… je ne parle pas souvent de ce que je ressens vraiment et des rappels constants que je combat jour après jour», a-t-il avoué.

Javi avait essayé de se connecter avec Kailyn alors qu’elle était fiancée à Lauren, ce qui l’avait obligée à partir[/caption]

Javi et Kailyn se sont mariés pendant une courte période[/caption]

Javi a conduit «trois heures» à un endroit de plage où il a pris la photo présentée dans le message, afin qu’il puisse «penser à sa vie» et réfléchir à ses choix.

La personnalité de la télévision a jailli: «J’avais tout ce que je voulais. Tout ce dont je rêvais et je l’ai raté. La plus grande personne de ma vie que j’ai blessée … je ne sais pas si elle sera réparable un jour, mais je prie pour qu’elle le soit et un jour elle reviendra à ce qu’elle aurait toujours dû être.

«Je vis avec cette douleur tous les jours. Choisissez votre dur et combattez-le à tout prix. Je ne sais pas vraiment où je veux en venir, mais soyez gentil. Chacun est aux prises avec ses propres problèmes. # exodus14: 14. »

Javi s’était fâché contre Kailyn pour avoir aéré son linge sale[/caption]

L’année dernière, Kailyn a provoqué un drame majeur lorsqu’elle a affirmé Javi a essayé de la rencontrer dans un parking pendant qu’il était fiancé à Lauren.

le Maman ado était en colère contre son bébé papa pour ne pas avoir rempli ses responsabilités de coparentalité, comme elle a déclamé: «Vous allez me traiter comme ça.

«Oh, c’est pour ça que tu as essayé de me baiser mardi? Dans le parking de Wawa, pendant que votre petite amie est à la maison avec votre fils… la semaine dernière.

Après que les allégations ont fait surface, le cœur brisé Lauren est retourné dans son état d’origine du Maine avec Eli avant de s’installer dans le Delaware.





La mère de Javi et Eli ont abandonné leur relation mais ont continué à être coparentaux à l’amiable.

le Adolescent maman 2 star a récemment donné aux fans un visite de sa maison dans le Delaware, avec une vaste piscine, un toboggan géant et un panier de basket.

Le jeune père a filmé son arrière-cour tout en demandant aux fans leur avis en matière de décoration.

Kailyn a quatre fils de trois relations précédentes[/caption]