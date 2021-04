Les fans de TEEN Mom ont accusé Kailyn Lowry de «ramper» sur l’Instagram de Briana DeJesus, des années après que les deux aient eu une méchante querelle.

Kailyn, 29 ans, et Briana, 26 ans, ont commencé à se quereller après que Bri ait commencé à sortir avec Javi Marroquin, l’ex-mari et le bébé papa de Kailyn.

Les fans pensent que Kailyn Lowry a été « rampante » sur Instagram de Briana DeJesus[/caption]

Les deux se sont ombragés depuis des années, mais ils ont surtout gardé leurs distances au cours de la dernière année.

Maintenant, les fans de Reddit ont repéré une mère de quatre enfants Kailyn peut-être «rampant» sur les anciens posts Instagram de Bri.

Un utilisateur a récemment remarqué qu’un J’aime avait été fait sur BrianaPublication du 14 mars de ses deux filles, Nova et Stella, par le compte de podcast de Kailyn.

Bien que le podcast Coffee Convos soit également co-animé par Lindsie Chrisley, de nombreux fans pensent que Kail l’utilisait pour regarder autour de la page de Bri et a accidentellement aimé l’une de ses photos.

Les deux stars de Teen Mom se disputent pendant des années[/caption]

La spéculation intervient après que les co-animateurs du podcast Kailyn aient aimé une image sur la page de Bri[/caption]

Après avoir vu l’Instagram comme cela leur avait été indiqué, un Redditer a qualifié Kailyn de «grosse salope en désordre», tandis que d’autres ont dit que tout cela leur donnait «une gêne de seconde main» et que Kailyn était «pathétique!

Une Maman ado fan a suggéré à Kailyn: «Si cela m’arrivait, je suivrais simplement. Il est plus facile de revendiquer la croissance et la maturité si vous aimez et suivez.

« Elle ne suit pas, alors maintenant nous savons tous qu’elle rampait lol à moins que cela n’apparaisse sur sa page d’exploration. »

Coffee Convos Podcast ne suit que trois comptes sur Instagram, Kailyn’s, Lindsie’s et Kail’s Pothead Haircare, ce qui, selon les fans, signifie que la page de Bri ne serait pas apparue sur le fil régulier.

Les fans de Reddit ont remarqué le « j’aime » et ont appelé Kailyn dessus[/caption]

Kailyn partage son fils de 7 ans, Lincoln, avec Javi, et les deux se sont mariés de 2012 à 2017.

Javi et Briana ont commencé à se fréquenter peu de temps après, mais se sont séparés en 2018.

Mis à part Kailyn «rampant» sur Instagram de Briana et peut-être en remuant leur vieux drame, les deux Teen Moms ont beaucoup de leurs propres drames personnels auxquels elles sont actuellement confrontées.

Kailyn et l’ex Javi Marroquin partagent un fils, Lincoln, et se sont mariés de 2012 à 2017[/caption]

Briana a commencé à sortir avec Javi après cela, mais le couple s’est séparé en 2018[/caption]

Briana s’est disputée avec son ex et son bébé papa Devoin Austin, affirmant qu’il ne la soutenait pas assez émotionnellement ou financièrement, elle et leur fille Nova, 9 ans.

Les va-et-vient sont si chauds que Devoin fuite de messages texte désagréables entre les deux en ligne et n’a pas rogné son numéro.

Après que son numéro ait été mis à la disposition de tous, Bri a déclaré qu’elle avait été inondée de SMS et d’appels téléphoniques impolis et qu’elle avait été forcée de changer son numéro.





Pendant ce temps, Kailyn s’est retrouvée au milieu du drame avec son ex Javi, bien que cette fois Bri n’ait pas été impliquée.

Kailyn a réclamé Javi a essayé de «la baiser dans un parking», bien qu’il soit fiancé à Lauren Comeau à l’époque.

Bien que Javi a rejeté ses demandes, insistant sur le fait qu’elle portait de «fausses» accusations, sa relation avec Lauren Comeau a pris fin et il a admis plus tard qu’il avait commis des «erreurs».