La maman adolescente Kailyn Lowry donne des « frissons » aux fans alors qu’elle s’engage à « apporter le calme » dans sa nouvelle maison qu’elle appelle « House of Chaos »

La star de TEEN Mom, Kailyn Lowry, a fait une série de promesses et d’« affirmations » avant d’emménager dans son nouveau Manoir du Delaware.

La star de télé-réalité de 29 ans s’est filmée avec ses enfants en train d’écrire des messages inspirants sur les poutres nues de la maison dans laquelle ils vont bientôt emménager.

5 Kailyn Lowry a rendu les fans émus alors qu’elle fait une série de promesses dans sa nouvelle maison Crédits : kaillowry/Instagram

5 La star de Teen Mom a écrit les affirmations sur le bois au marqueur Crédits : kaillowry/Instagram

S’adressant à Instagram, Kailyn a déclaré à ses abonnés: « J’ai des Sharpies et nous allons écrire tout ce que nous allons apporter dans la nouvelle maison, un peu comme des affirmations. »

Kailyn a ensuite été filmée en train de griffonner sur le bois, disant à son fils de trois ans Lux : « Des jouets ? Tu veux jouer ? »

Un gros plan de son écriture disait : « Dans cette maison, je veux apporter… De l’amour, des jouets, je veux jouer, je veux m’amuser. Je veux être un bon frère. »

Issac, 7 ans, et Lincoln, 11 ans, pouvaient être vus en train d’écrire leurs propres messages alors qu’elle les félicitait pour leur bon travail.

Kailyn a ensuite révélé son propre message, qui disait: « Dans notre maison, j’espère apporter de l’amour, du calme, des souvenirs positifs, de la tradition, de l’engagement, de la croissance et du progrès dans tous les aspects de notre vie.

« J’espère enseigner la compassion et le respect à mes enfants, soutenir les êtres chers et être toujours gentil. »

La star de MTV a signé : « Kail et le chaos. » Malgré sa promesse, elle a déjà surnommé la maison « House Of Chaos ».

COULÉ AUX Larmes

Les fans ont été émus par les promesses écrites de la mère de quatre enfants, avec un commentaire: « Pourquoi est-ce que je pleure en regardant ça? »

Un autre a commenté : « J’ai des frissons, tu es une si bonne maman et si inspirante et j’adore cette idée, c’est incroyable !!!! Un moment si spécial avec tes garçons. »

Un troisième a dit à Kailyn : « Cela m’a fait pleurer un peu ! Que Dieu vous bénisse, vous et vos bébés, et votre forteresse pour toujours !

Plus tôt cette semaine, Kailyn a donné aux fans un visite détaillée de son nouveau lieu, qui est en cours de construction.

Elle a traversé l’immense propriété, partageant des vidéos de chaque pièce, y compris le hall, la cuisine, les chambres de ses enfants, la chambre principale et même une pièce pour ses animaux.

Au lieu de donner à ses chiens une partie du salon ou de sa chambre ou une petite niche à l’extérieur, elle leur construit leur propre espace à l’intérieur de la maison principale.

CHAMBRE POUR CINQ

Le Maman ado la star a également donné aux fans un aperçu de sa superbe cuisine et salle à manger.

Le MTV la personnalité a partagé un instantané d’un rendu de la cuisine de la maison, qui comprend des luminaires dorés suspendus au-dessus d’un îlot blanc au centre de la pièce avec cinq chaises.

Un bol de pommes rouges et de fleurs jaunes se trouve au sommet de l’île, qui comprend également un évier et une tonne d’espace pour la préparation des repas.

La cuisine comprend également des appareils électroménagers en acier inoxydable et beaucoup d’espace de rangement pour le rangement.

Kailyn emménagera dans sa nouvelle maison avec ses fils.

Elle partage Lux et Creed, son fils de 11 mois, avec son ex-mari Chris Lopez. Elle avait Lincoln avec son ex Javi Marroquin, et Isaac avec l’ex Jo Rivera.

Plus tôt cette semaine, Chris a révélé aux fans pourquoi il n’a pas été invité sur la récente escapade de sa baby mamas en République dominicaine.

5 Les fils de Kailyn ont écrit leurs propres affirmations sur la nouvelle maison Crédits : kaillowry/Instagram

5 La maison de rêve de la star est en construction dans le Delaware Crédit : Kailyn Lowry/Instagram