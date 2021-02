TEEN Mom 2 étoiles Kailyn Lowry a dit qu’elle ne veut pas « l’amour qui me fait oublier ma valeur. »

L’admission intervient au milieu de sa méchante querelle avec le bébé papa Chris Lopez.

Samedi, la jeune femme de 29 ans l’a emmenée Histoires Instagram pour partager un claquement d’un signe qui disait: « Je ne suis plus ici pour le genre d’amour qui me fait oublier ma valeur. »

Kailyn’s post vient alors qu’elle se bat publiquement contre son ex Chris, 26 ans.

Le Adolescent maman 2 La star avait déjà été arrêtée pour avoir « frappé » Chris « plusieurs fois avec un poing fermé » sur la coupe de cheveux de leur fils aîné l’automne dernier.

Des mois après l’arrestation, tout des charges contre Kailyn ont été abandonnés.

Le Sun a révélé en exclusivité que le ministère de la Justice avait déposé un avis de Nolle Prosequi le 25 janvier, ce qui signifie Kailyn ne sera pas poursuivi pour l’accusation de «toucher offensif».

Le MTV star a eu une relation difficile avec Chris depuis quelque temps, comme elle l’a dit récemment, elle veut légalement couper Chris de la vie de son fils lors d’un épisode de son podcast Baby Mamas No Drama.

Elle a dit: « J’ai un énorme problème avec ça [inconsistent fathers]. Le système judiciaire préfère voir un père qui va et vient à sa guise, à l’intérieur et à l’extérieur, des incohérences pendant des jours, des semaines, parfois des mois… «

Kailyn a également expliqué que Chris n’avait pas réussi à être un père plus impliqué lors d’un épisode de la saison neuf de Teen Mom 2.

Elle a dit: « Chris n’intensifie pas comme je pensais qu’il le ferait.

« J’ai f ** ked up, comme c’est la ligne du bas, j’ai f ** ked up en bougeant. J’ai fait cette erreur et maintenant je dois la corriger. »

En plus de Lux et Creed, Kailyn a également des fils Isaac, 11 ans, avec l’ex-Jo Rivera et Lincoln, 7 ans, avec l’ex-mari Javi Marroquin.

Alors que Kailyn semble prête à passer de Chris, son bébé papa a récemment révélé que il espère avoir plus d’enfants à l’avenir.

Lors d’un épisode de son podcast PTS D – Entretiens de pression avec des papas célibataires, le père de deux enfants a déclaré: « Je veux plus d’enfants. Alors j’ai trouvé quelqu’un qui veut plus d’enfants … Même quand j’étais jeune, je savais que je voulais deux [kids]. «

Il a poursuivi: « Je veux une fille … Un jour, j’espère une fille. Je veux que mes filles aient une sœur … trois pourraient être mon maximum … peut-être quatre seraient mon maximum …

«Deux garçons et une fille… Je suis hétéro. Je suis solide… si Creed était une fille, j’en aurais fini.