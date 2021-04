TEEN Mom 2 star Kailyn Lowry a admis qu’elle ne s’était jamais entendue avec ses trois bébés papas en même temps

La jeune femme de 29 ans a évoqué la crise de la coparentalité lors du dernier épisode de son podcast Bébé Mamas No Drama.

🍼 Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Teen Mom.

12 Kailyn a révélé qu’elle ne s’était jamais entendue avec les trois bébés papas en même temps Crédit: MTV

12 La star de télé-réalité a trois bébés papas Crédit: MTV

12 Elle s’est ouverte sur le sujet dans le dernier épisode de son podcast Crédit: MTV

12 La star de MTV a été honnête sur le fait que les choses n’étaient pas toujours faciles avec ses bébés papas Crédits: TikTok

Kailyn partage Isaac, 11 ans, avec l’ex-Jo Rivera, Lincoln, 7 ans, avec l’ex-mari Javi Marroquin et Lux, 3 ans, et Creed, 8 mois, avec l’ex Chris Lopez.

Au cours du dernier épisode du podcast, Kailyn a parlé à la co-animatrice Vee Rivera du drame qu’elle a eu avec ses bébés papas dans le passé.

Après avoir noté que le MTV La star a été connue pour se battre avec Jo, qui est mariée à Vee, elle a déclaré: « Jo et moi ne nous battrons plus jamais comme avant. Plus jamais. Ça ira bien. »

Vee a dit que les ex « sont parfois comme de l’huile et de l’eau », ajoutant: « Vous êtes pareils par votre entêtement ».

Kailyn a dit que Jo et elle se disputaient comme si c’était «mon chemin ou l’autoroute», admettant: «Je pense que tous les bébés papas ont dit ça. Surtout Chris.

12 Kailyn est la mère de trois fils Crédit: Instagram

12 Elle a admis qu’elle peut être têtue Crédit: MTV

Elle a poursuivi: «Je ne peux jamais m’entendre avec mes trois bébés papas en même temps.

«Il y a eu une petite période où tout le monde s’entendait, je m’entendais avec tout le monde.

«Je me suis dit: ‘Wow, si nous pouvions simplement continuer.’ ‘

le Adolescent maman 2 star a poursuivi: « C’était comme, ‘C’est incroyable.’ Et puis boum- s ** t a frappé le ventilateur. «

Après que Vee se soit demandé si les combats de Kailyn avec un ex «ruisselaient» vers un autre bébé papa, elle a demandé si les combats constants étaient épuisants.

12 Kailyn partage son fils aîné Isaac avec son ex Jo Crédits: Getty

12 Jo est mariée à Vee, co-animateur du podcast de Kailyn Crédit: Réseaux sociaux – Reportez-vous à la source

Kailyn a répondu: « C’est épuisant, mais c’est ma propre faute. »

Elle a poursuivi: «C’est généralement que je me dispute avec deux sur trois. Toujours.

« Je veux dire que les choses étaient vraiment bien avec les trois avant. »

Après avoir déclaré qu’il se passait des « trucs » avec Jo en ce moment, elle a ajouté: « Avec Chris et Javi, nous sommes bons.

12 La star de télé-réalité et Javi partagent leur fils Lincoln Crédits: Getty

12 Chris est le père des deux plus jeunes fils de Kailyn

« Ils étaient ensemble hier quand j’ai récupéré Lux et c’était bien et je me suis dit: ‘Attends une minute! »‘

La personnalité de la télévision a poursuivi: « Je préfère ne pas parler à Jo puis me battre avec lui, alors pour le moment, j’étais comme si les eaux étaient claires ou peu importe. »

Elle a dit qu’elle n’avait «très rarement» aucun problème avec l’un de ses bébés papas et que c’était «toujours deux sur trois».

12 Kailyn a admis qu’elle n’avait « très rarement » de problèmes avec aucun de ses ex Crédit: Instagram

Kailyn a ajouté: « Il est difficile de ne pas s’en prendre aux autres, surtout quand je me dispute avec deux sur trois.

« Si je me dispute avec un sur trois, c’est peu importe. »

La mère de quatre enfants a dit que c’était « dur » quand elle se battait avec « deux sur trois » des hommes parce qu’elle se demandait alors: « Suis-je le problème? Et moi, c’est moi le problème du f ** king? Et puis ça se répercute sur tout ce que je fais. «

Kailyn a ensuite partagé que « c’est la plus longue période pendant laquelle Javi et moi avons été courtois sans argument », bien qu’elle ait noté qu’elle se bat avec tous les gars « très différemment ».